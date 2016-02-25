私たちのファンページに参加してください
Exp_Simple_Trading_System - MetaTrader 5のためのエキスパート
内容
Exp_Simple_Trading_System Expert Adviser は Simple_Trading_System セマフォ矢印シグナルインディケータによって生成されたシグナルに基づいています。
色付きの矢印がある場合は、バーが閉じた場合にシグナルが形成されます。
この Expert Adviser は実行のためにコンパイルされた simple_trading_system.ex5 インディケータファイルを必要とします。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム。
下記のテストでは Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されています。テストではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。
図１チャートでの約定の例
H6での2014のUSDJPYのテスト結果：
図2テスト結果チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12581
