Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
689
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
simple_trading_system.mq5 (8.45 KB) ビュー
exp_simple_trading_system.mq5 (7.51 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
内容

Exp_Simple_Trading_System Expert Adviser は Simple_Trading_System セマフォ矢印シグナルインディケータによって生成されたシグナルに基づいています。

色付きの矢印がある場合は、バーが閉じた場合にシグナルが形成されます。

この Expert Adviser は実行のためにコンパイルされた simple_trading_system.ex5 インディケータファイルを必要とします。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム

下記のテストでは Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されています。テストではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図１チャートでの約定の例

H6での2014のUSDJPYのテスト結果：

図2テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12581

Simple Trading System Simple Trading System

「325黄金の戦略」コレクションからのアイデアに基づいたセマフォシグナルインディケータ

Exp_FatlSatlOsma Exp_FatlSatlOsma

このトレーディングシステムは FatlSatlOsma 非正規化オシレータを使用します。

TrendlessAG_HTF TrendlessAG_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む TrendlessAG インディケータ

BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF

インディケータは TrendlessAG インディケータにより提供されたデータを用いて、色で満たされた長方形のようなより大きな時間枠のローソク足を描画します。