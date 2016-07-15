無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Ind_2 Line+1 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1145
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MoneyManagment.mqh：
この指標は\ ...Include\EvgeTrofi\フォルダに配置する必要があるインクルードを使用します。これは、機器の追加プロパティを指定します。私はMQL5を勉強しながらこのライブラリを拡大して機能の詳細な説明を加えてコードベースに入れるつもりです。でもこれは後になります。
グッドラック！
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1244
SumXMA
異なる期間の移動平均の平均量。UltraFatl_HTF
チャートの時間枠とは異なる値に指標の時間枠を固定して配置することができるUltraFatl指標のバリエーション。
String - 文字列操作関数のライブラリ
文字列操作関数のライブラリ：StringToArray、StringToPeriod、PeriodToStringCheckHistory - 履歴チェックと読み込みの関数
MetaQuotesの履歴読み込み関数を少し変更しました。