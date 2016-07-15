コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Ind_2 Line+1 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Evgeniy Trofimov
ビュー:
1145
評価:
(36)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ind_2_linep1.mq5 (19.91 KB) ビュー
\MQL5\Include\
moneymanagment.mqh (14.32 KB) ビュー
MoneyManagment.mqh：

この指標は\ ...Include\EvgeTrofi\フォルダに配置する必要があるインクルードを使用します。これは、機器の追加プロパティを指定します。私はMQL5を勉強しながらこのライブラリを拡大して機能の詳細な説明を加えてコードベースに入れるつもりです。でもこれは後になります。

グッドラック！ 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1244

