コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

UltraFatl - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
945
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
ultrafatl.mq5 (11.7 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標は、Fatl指標の値とそのシグナルラインの分析に基づいています。シグナルライン算出の式は下の通りです。各シグナルラインの期間は、等差数列の式を用いて計算されます。

SignalPeriod(Number) = StartLength +  Number * Step

Number変数の値の範囲は0~StepsTotalです。 Fatl指標の平均値の算出には様々な周期の Fatl指標の値が使用されます。 現在のトレンド方向の算出は、すべてのシグナルラインの平均トレンド値に基づいています。

最後に、トレンドの正と負の値は平均され、 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2描画スタイルを使った色付きのヒストグラムとして表示される指標のラインとして使用されます。ヒストグラムの色はトレンド方向、ヒストグラムの幅はトレンドの強さに依存します。

各トレンド方向には、ヒストグラムで4色は使用されます。買われ過ぎと売られ過ぎのレベル外の指標値には暗い色が使用されます。買われ過ぎと売られ過ぎの値には薄い色が使用されます。

指標の入力パラメータは下記の通りです。

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ        |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE; // 適応価格
//----
input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA;         // 平滑化手法
input int StartLength=3;                        // 初期の平滑化期間 
input int WPhase=100;                           // フェーズ
//----  
input uint Step=5;                              // ステップ
input uint StepsTotal=10;                       // ステップの合計
//----
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA;     // 平滑化手法
input int SmoothLength=3;                       // 平滑化の長さ
input int SmoothPhase=100;                      // フェーズ
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;          // 適応価格
//----                          
input uint UpLevel=80;                          // 買われ過ぎレベル（%）
input uint DnLevel=20;                          // 売られすぎレベル（%）
input color UpLevelsColor=Blue;                 // 買われ過ぎレベルの色
input color DnLevelsColor=Blue;                 // 売られすぎレベルの色
input STYLE Levelstyle=DASH_;                   // レベルのスタイル
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;               // レベルの幅

この指標は可能なバリアントのダースからの平滑化の選択を可能にします。

  1. SMA - 単純移動平均
  2. EMA - 指数移動平均
  3. SMMA - 平滑化された移動平均
  4. LWMA - 線形加重移動平均
  5. JJMA - JMA適応平均
  6. JurX - ウルトラリニア平滑化
  7. ParMA - パラボリック平滑化
  8. T3 - Tillsonの複数指数平滑化
  9. VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
  10. AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phase1およびPhase2パラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

UltraFatl指標

UltraFatl指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/788

ウルトラスピアマンの順位相関 ウルトラスピアマンの順位相関

このトレンド指標は、スピアマンの順位相関の指標値とそのシグナルの分析に基づいています。

StoDiv StoDiv

この典型的なシグナル指標は、ストキャスティクスとフラクタルテクニカル指標に基づいています。

DSS Bressert DSS Bressert

ダブル平滑化ストキャスティックス（Double Smoothed Stochastics）は、ウィリアムブラウとウォルターBressertによって提案されました。DSS値の算出はストキャスティックスと同様で、相違点は二重指数平滑法の使用です。

MPC MPC

MPC指標は、指定された期間の極値を使用して簡単なチャネルをプロットします。これは、最高最低レンジ（HighestLowestRange、HLR）指標に基づいて取引システム（チャネルブレイクアウト）の追加的な視覚的制御のために使用することができます。