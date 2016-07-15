コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_Extremum - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
739
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
extremum.mq5 (9.27 KB) ビュー
exp_extremum.mq5 (5.72 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Extremum指標を使った取引システム。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときにヒストグラムの色が赤から緑またはその逆に変わる場合に形成されます。取引からのエグジットは未決注文かヒストグラムバーの色がポジションの反対であった場合に行われます。 

コンパイルされたExtremum.ex5 ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。 

図1　チャート上の取引履歴のインスタンス。

図1　チャートでの取引履歴のインスタンス。

 H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2　 検証結果のチャート

図2　 検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1235

Exp_VortexIndicator Exp_VortexIndicator

VortexIndicator指標を持つエキスパートアドバイザー。

AnchoredMomentum AnchoredMomentum

改善されたモメンタム指標。この指標は、「Stock&Commodities（株式とコモディティ）」の1998年2月号に Rudy SStefenelによって記述されています。

GG-RSI-CCI GG-RSI-CCI

提供されたしひょは現在の動向についての情報を表示します。これは、取引に参入するのに便利です

UltraFatl_Candles UltraFatl_Candles

この指標は、UltraFatlヒストグラムの色に応じてローソク足に色を塗ります。