実際の著者：
Ivan Kornilov
RegressionPolynomial（回帰多項式）は、各バー上の多項式回帰の値を計算するトレンド指標です。
計算の最適化された方法はQRMA第1および第2度のために使用されます。これはここで説明されていて特別な関心があります。第1度には良く知られた式である 3 * LWMA - 2 * SMA が使われています。コードはまたLWMAよりも高感度の移動を持つQWMAを計算する機能を有しています。
この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
この指標は初めにMQL4で実装され2012年4月27日にコードベースで公開されました。
図1 RegressionPolynomial指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11388
