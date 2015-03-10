Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RegressionPolynomial - indicador para MetaTrader 5
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Ivan Kornilov
RegressionPolynomial es un indicador de tendencia que calcula los valores de la regresión polinomial en cada barra.
Para el primer y el segundo grado se utilizan los métodos optimizados del cálculo. QRMA, descrita aquí, representa un interés especial. Para el primer grado se utiliza la fórmula bien conocida 3 * LWMA - 2 * SMA. Además, el código tiene la función que calcula QWMA - la MA más sensible que LWMA.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».
Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 27.04.2012.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11388
