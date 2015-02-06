请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Ivan Kornilov
多项式回归是一款趋势指标，计算每根柱线的多项式回归数值。
优化的计算方法，计算第一个和第二个 QRMA 度数，如果特别感兴趣的，描述 在此。著名公式 3 * LWMA - 2 * SMA 用于第一个度数。此代码还有的功能，计算 QWMA 比 LWMA 更加灵敏。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码库 2012.04.27。
图例.1. 多项式回归指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11388
XVolume
交易量指标。XVolume_HTF
此 XVolume 指标在输入参数中有时间帧选项。