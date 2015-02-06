代码库部分
多项式回归 - MetaTrader 5脚本

1646
(28)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
RegressionPolynomial.mq5 (12.55 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
真实作者:

Ivan Kornilov

多项式回归是一款趋势指标，计算每根柱线的多项式回归数值。

优化的计算方法，计算第一个和第二个 QRMA 度数，如果特别感兴趣的，描述 在此。著名公式 3 * LWMA - 2 * SMA 用于第一个度数。此代码还有的功能，计算 QWMA 比 LWMA 更加灵敏。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码库 2012.04.27。

图例.1. 多项式回归指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11388

