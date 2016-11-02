コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BoDi_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つBoDi指標

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされたBoDi.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　BoDi_HTF指標

図1　BoDi_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11385

