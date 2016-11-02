無料でロボットをダウンロードする方法を見る
XVolume - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Khlystov Vladimir
ボリューム指標ヒストグラムは価格チャートのボリューム、赤線はそれらの平均を示します。
平均レベルより下である場合には明るい灰色に変化します。ボリュームが平均レベルを下回る場合は、ヒストグラムは灰色に変わります。
この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 XVolume指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11392
