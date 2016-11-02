コードベースセクション
インディケータ

XVolume - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Khlystov Vladimir

ボリューム指標ヒストグラムは価格チャートのボリューム、赤線はそれらの平均を示します。

平均レベルより下である場合には明るい灰色に変化します。ボリュームが平均レベルを下回る場合は、ヒストグラムは灰色に変わります。

この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　XVolume指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11392

SimpleBars SimpleBars

この指標は以前のバーの高値と安値に基づいてローソク足を着色します。

RegressionPolynomial RegressionPolynomial

RegressionPolynomial（回帰多項式）は、各バー上の多項式回帰の値を計算するトレンド指標です。

RegressionPolynomial_HTF RegressionPolynomial_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つRegressionPolynomial指標

XVolume_HTF XVolume_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つXVolume指標