RegressionPolynomial - indicador para MetaTrader 5
1615
Autor real:
Ivan Kornilov
RegressionPolynomial é um indicador de tendência que calcula os valores de regressão polinomial em cada barra.
Métodos otimizados de cálculo são utilizados para o primeiro e segundo graus, QRMA, ,descrito aqui, é de especial interesse. A fórmula bem conhecida 3 * LWMA - 2 * SMA é usado para o primeiro grau. O código também tem uma função de cálculo QWMA de movimento mais sensível do que LWMA.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 27 de Abril de 2012.
Fig.1. Indicador RegressionPolynomial
