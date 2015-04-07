CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

RegressionPolynomial - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1615
Avaliação:
(28)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Ivan Kornilov

RegressionPolynomial é um indicador de tendência que calcula os valores de regressão polinomial em cada barra.

Métodos otimizados de cálculo são utilizados para o primeiro e segundo graus, QRMA, ,descrito aqui, é de especial interesse. A fórmula bem conhecida 3 * LWMA - 2 * SMA é usado para o primeiro grau. O código também tem uma função de cálculo QWMA de movimento mais sensível do que LWMA.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 27 de Abril de 2012.

Fig.1. Indicador RegressionPolynomial

Fig.1. Indicador RegressionPolynomial

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11388

Imp_XMA_HTF Imp_XMA_HTF

O indicador Imp_XMA com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

BoDi_HTF BoDi_HTF

O indicador Bodi com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

WmiVol WmiVol

Indicador de tempo ideal de negociação.

ForexOFFTrend_HTF ForexOFFTrend_HTF

O indicador ForexOFFTrend com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.