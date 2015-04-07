Autor real:

Ivan Kornilov

RegressionPolynomial é um indicador de tendência que calcula os valores de regressão polinomial em cada barra.



Métodos otimizados de cálculo são utilizados para o primeiro e segundo graus, QRMA, ,descrito aqui, é de especial interesse. A fórmula bem conhecida 3 * LWMA - 2 * SMA é usado para o primeiro grau. O código também tem uma função de cálculo QWMA de movimento mais sensível do que LWMA.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 27 de Abril de 2012.

Fig.1. Indicador RegressionPolynomial