RegressionPolynomial - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor:
Ivan Kornilov
RegressionPolynomial ist ein Trendindikator der die polynome Regression für jeden Balken berechnet.
Für ersten und zweiten Grad wurden optimierte Berechnungsmethoden verwendet, QRMA, wie es hier beschrieben wurde, ist von besonderem interesse. Well known Formel 3 * LWMA - 2 * SMA is used for the Erster degree. Der Code hat auch eine Funktion zur Berechnung des QWMA für sensitivere Bewegungen als beim LWMA.
Der Indikator verwendet SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 27. April 2012 veröffentlicht.
Abb.1. RegressionPolynomial Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11388
