コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

SimpleBars - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
827
評価:
(36)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Ivan Kornilov

この指標は以前のバーの高値と安値に基づいてローソク足を着色します。

元の指標はMQL4言語で開発されコードベースで2012年4月25日に発表されました。

図1　SimpleBars指標

図1　SimpleBars指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11390

RegressionPolynomial RegressionPolynomial

RegressionPolynomial（回帰多項式）は、各バー上の多項式回帰の値を計算するトレンド指標です。

BnB_HTF BnB_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つBnB指標

XVolume XVolume

ボリューム指標

RegressionPolynomial_HTF RegressionPolynomial_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つRegressionPolynomial指標