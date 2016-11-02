無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
SimpleBars - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 827
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Ivan Kornilov
この指標は以前のバーの高値と安値に基づいてローソク足を着色します。
元の指標はMQL4言語で開発されコードベースで2012年4月25日に発表されました。
図1 SimpleBars指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11390
RegressionPolynomial
RegressionPolynomial（回帰多項式）は、各バー上の多項式回帰の値を計算するトレンド指標です。BnB_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つBnB指標
XVolume
ボリューム指標RegressionPolynomial_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つRegressionPolynomial指標