Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RegressionPolynomial - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10658
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
RegressionPolynomial - трендовый индикатор, вычисляющий значения полиномиальной регрессии на каждом баре. Для перовой и второй степени используются оптимизированные методы расчета, особый интерес представляет - QRMA описанная тут, встречается в codebase впервые. Для первой степени используется хорошо известная форма 3 * LWMA - 2 * SMA. Надеюсь, что Mathemat покажет и формулы быстрого расчета для третий степени.
Так же, в коде есть функция вычисляющая QWMA - более чувствительная машка, чем LWMA.
Индикатор отображает периоды торговых сессий (Тихоокеанской Азиатской Европейской Американской) с учетом часовых поясов и перехода на летнее и зимнее время.SimpleBars
Индикатор раскрашивает бары.
Усредняющий индикатор объема.Копировщик
Простой в понимании копировщик сделок, открывает только рыночные ордера, стопы не ставит. Имеет функцию прямого и обратного копирования сделок с пропорциональным увеличением/уменьшением лота копируемого ордера.