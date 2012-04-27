CodeBaseРазделы
Индикаторы

RegressionPolynomial - индикатор для MetaTrader 4

Ivan Kornilov
10658
(8)
RegressionPolynomial - трендовый индикатор, вычисляющий значения полиномиальной регрессии на каждом баре. Для перовой и второй степени используются оптимизированные методы расчета, особый интерес представляет - QRMA описанная тут, встречается в codebase впервые. Для первой степени используется хорошо известная форма 3 * LWMA - 2 * SMA. Надеюсь, что Mathemat покажет и формулы быстрого расчета для третий степени.

Так же, в коде есть функция вычисляющая QWMA - более чувствительная машка, чем LWMA.



