RegressionPolynomial - трендовый индикатор, вычисляющий значения полиномиальной регрессии на каждом баре. Для перовой и второй степени используются оптимизированные методы расчета, особый интерес представляет - QRMA описанная тут, встречается в codebase впервые. Для первой степени используется хорошо известная форма 3 * LWMA - 2 * SMA. Надеюсь, что Mathemat покажет и формулы быстрого расчета для третий степени.



Так же, в коде есть функция вычисляющая QWMA - более чувствительная машка, чем LWMA.







