Реальный автор:

Ivan Kornilov

RegressionPolynomial - трендовый индикатор, вычисляющий значения полиномиальной регрессии на каждом баре.

Для первой и второй степени используются оптимизированные методы расчета, особый интерес представляет - QRMA описанная здесь. Для первой степени используется хорошо известная форма 3 * LWMA - 2 * SMA. Также, в коде есть функция вычисляющая QWMA - более чувствительного мувинга, чем LWMA.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 27.04.2012.

Рис.1. Индикатор RegressionPolynomial