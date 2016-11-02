コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BnB_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つ BnB指標

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされたBnB.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　BnB_HTF指標

BoDi_HTF BoDi_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つBoDi指標

Imp_XMA_HTF Imp_XMA_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つImp_XMA指標

RegressionPolynomial RegressionPolynomial

RegressionPolynomial（回帰多項式）は、各バー上の多項式回帰の値を計算するトレンド指標です。

SimpleBars SimpleBars

この指標は以前のバーの高値と安値に基づいてローソク足を着色します。