Terminator_v2.0 - MetaTrader 4のためのエキスパート
制作者: Alejandro Galindo
エキスパートアドバイザTerminatorです。インディケータI_TrendとSupport and Resistance.mq4ベースにしたEAです。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7598
