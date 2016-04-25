コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

サポートとレジスタンス - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
5358
評価:
(88)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
内容

「サポートとレジスタンス」インディケータはフラクタルインディケータを使ってサポートとレジスタンスレベルを表示します。

サポートレベルの計算はビルウィリアムズの。フラクタルインディケータの「フラクタルダウン」、レジスタンスレベルの計算は「フラクタルアップ」に基づきます。

これはインディケータのMQL5版で2006年8月11日にmql4.comでのコードベースで発表されました。

サポートとレジスタンスレベルインディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/401

