サポートとレジスタンス - MetaTrader 5のためのインディケータ
「サポートとレジスタンス」インディケータはフラクタルインディケータを使ってサポートとレジスタンスレベルを表示します。
サポートレベルの計算はビルウィリアムズの。フラクタルインディケータの「フラクタルダウン」、レジスタンスレベルの計算は「フラクタルアップ」に基づきます。
これはインディケータのMQL5版で2006年8月11日にmql4.comでのコードベースで発表されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/401
MAMA
Mesa Adaptive Moving Average (MAMA) インディケータケルトナーチャンネル
ケルトナーチャンネルは、指数移動平均線の上下で設定されたボラティリティベースのエンベロープです。
Donchianチャンネル
ドンチャンチャンネルは最近の最高値と最安値を使用した現在の価格帯の計算に基づくボラティリティインディケータです。 .FATL
Fast Adaptive Trend Line （FATL）は低周波デジタルフィルタに基づいています。