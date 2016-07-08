無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BarsMaxMinSystem - MetaTrader 5のためのインディケータ
- （ゼロライン上の）トレンドMAが青（上昇）である場合にのみ移動平均の価格（安値）で買う。
- 買いは移動平均の価格（高値）で決済する。
- （ゼロライン上の）トレンドMAが橙（下降）である場合にのみ移動平均の価格（高値）で売る。
- 売りは移動平均の価格（安値）で決済する。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1111
