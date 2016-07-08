コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BarsMaxMinSystem - MetaTrader 5のためのインディケータ

ラリーウィリアムズによるバーの最大値/[最小値システムの指標

  • （ゼロライン上の）トレンドMAが青（上昇）である場合にのみ移動平均の価格（安値）で買う。
  • 買いは移動平均の価格（高値）で決済する。
  • （ゼロライン上の）トレンドMAが橙（下降）である場合にのみ移動平均の価格（高値）で売る。
  • 売りは移動平均の価格（安値）で決済する。


iAlligator_HTF iAlligator_HTF

ジグザグ状に描かれたビルウィリアムズのアリゲーター。指標は計算されて、一定の時間枠内に設定することができます。

Exp_BuySell Exp_BuySell

BuySellセマフォ、シグナル、トレンド指標のシグナルに基づいた取引システム。

iWPR_HTF iWPR_HTF

ジグザグ状に描かれたラリーウィリアムズのパーセントランジ。指標は計算されて、一定の時間枠内に設定することができます。

Terminator_v2.0 Terminator_v2.0

初期ポジションは指標のシグナルに応じて開かれます（6バリアントがあります）。ポジションが不採算になると、その数量が増加します。