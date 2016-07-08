無料でロボットをダウンロードする方法を見る
iWPR_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
ジグザグ状に描かれたラリーウィリアムズのパーセントランジ。指標は計算されて、一定の時間枠内に設定することができます。
図1 iWPR_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1112
BarsMaxMinSystem
ラリーウィリアムズによる3バーハイ/ローシステム指標iAlligator_HTF
ジグザグ状に描かれたビルウィリアムズのアリゲーター。指標は計算されて、一定の時間枠内に設定することができます。
Terminator_v2.0
初期ポジションは指標のシグナルに応じて開かれます（6バリアントがあります）。ポジションが不採算になると、その数量が増加します。Pivot Lines TimeZone
指標バッファで水平線を描画するピボットレベル指標、ピボットサブレベルとカマリリャレベル。