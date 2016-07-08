コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

iWPR_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
844
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ジグザグ状に描かれたラリーウィリアムズのパーセントランジ。指標は計算されて、一定の時間枠内に設定することができます。

図1 iWPR_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1112

