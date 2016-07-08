無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Pivot Lines TimeZone - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 2882
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直され、原作は著者のAlejandro GalindoによってScriptorで発表されました。ソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/7343です。
動作法
この指標はピボットレベル、ピボットサブレベルとカマリリャレベルを描画します。
レベルは指標バッファ（履歴全部）及び/または水平線（現在のレベル）で表示されます。
指標バッファを使った描画レベル
水平線を使った描画レベル
パラメータ
- DayStartHour - 開始時刻
- DayStartMinute - 開始分
- PivotsBuffers - 指標バッファを使ったピボットレベルの描画
- MidpivotsBuffers - 指標バッファを使ったピボットサブレベルの描画
- CamarillaBuffers - 指標バッファを使ったカメリアレベルの描画
- PivotsLines - 水平線を使った現在のピボットレベルの描画
- MidpivotsLines - 水平線を使った現在のピボットレベルの描画
- CamarillaLines - 水平線を使った現在のカマリリャレベルの描画
- ClrPivot - ピボット水平線の色
- ClrS - S1、S2、S3の水平線の色
- ClrR - R1、R2、R3の水平線の色
- ClrM - M0、M1、M2、M3、M4、M5水平線の色
- ClrCamarilla - カマリリャ水平線の色
- ClrTxt - 水平線名を持つテキストの色
- AttachSundToMond - 日曜足を月曜に取り付ける.
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1114
Terminator_v2.0
初期ポジションは指標のシグナルに応じて開かれます（6バリアントがあります）。ポジションが不採算になると、その数量が増加します。iWPR_HTF
ジグザグ状に描かれたラリーウィリアムズのパーセントランジ。指標は計算されて、一定の時間枠内に設定することができます。