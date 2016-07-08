このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直され、原作は著者のAlejandro GalindoによってScriptorで発表されました。ソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/7343です。

動作法

この指標はピボットレベル、ピボットサブレベルとカマリリャレベルを描画します。

レベルは指標バッファ（履歴全部）及び/または水平線（現在のレベル）で表示されます。



指標バッファを使った描画レベル



水平線を使った描画レベル



パラメータ