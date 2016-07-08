コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Pivot Lines TimeZone - MetaTrader 5のためのインディケータ

このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直され、原作は著者のAlejandro GalindoによってScriptorで発表されました。ソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/7343です。

動作法

この指標はピボットレベル、ピボットサブレベルとカマリリャレベルを描画します。

レベルは指標バッファ（履歴全部）及び/または水平線（現在のレベル）で表示されます。


指標バッファを使った描画レベル 


水平線を使った描画レベル

パラメータ

  • DayStartHour - 開始時刻
  • DayStartMinute - 開始分
  • PivotsBuffers - 指標バッファを使ったピボットレベルの描画
  • MidpivotsBuffers - 指標バッファを使ったピボットサブレベルの描画
  • CamarillaBuffers - 指標バッファを使ったカメリアレベルの描画
  • PivotsLines - 水平線を使った現在のピボットレベルの描画
  • MidpivotsLines - 水平線を使った現在のピボットレベルの描画
  • CamarillaLines - 水平線を使った現在のカマリリャレベルの描画
  • ClrPivot - ピボット水平線の色
  • ClrS - S1、S2、S3の水平線の色
  • ClrR - R1、R2、R3の水平線の色
  • ClrM - M0、M1、M2、M3、M4、M5水平線の色
  • ClrCamarilla - カマリリャ水平線の色
  • ClrTxt - 水平線名を持つテキストの色
  • AttachSundToMond - 日曜足を月曜に取り付ける.

