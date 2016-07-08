コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

i_Trend - MetaTrader 5のためのインディケータ

このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。原作の著者は不明でScriptorに発表され、ソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/7599です。

動作法

Green line - ボリンジャーバンド®のうちの1本の線と価格との差

Red line - -1で乗算されたベアーズパワーとブルズパワー指標の値の合計

 

i_Trend指標（下のウィンドウ）とそれが基づいたボリンジャーバンド、ベアーズパワーとブルズパワー指標

パラメータ

  • Price - 価格とボリンジャーバンドの差を計算するために使用された価格の種類
  • BBPeriod - ボリンジャーバンド（BB）の期間
  • BBShift - ボリンジャーバンド（BB）のシフト
  • BBDeviation - ボリンジャーバンド（BB）の偏差
  • BBPrice - ボリンジャーバンド（BB）の価格
  • BBLine - ボリンジャーバンド（BB）に使われる線
  • BullsBearsPeriod - ブルズベアーズパワーの期間

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1115

Pivot Lines TimeZone Pivot Lines TimeZone

指標バッファで水平線を描画するピボットレベル指標、ピボットサブレベルとカマリリャレベル。

Terminator_v2.0 Terminator_v2.0

初期ポジションは指標のシグナルに応じて開かれます（6バリアントがあります）。ポジションが不採算になると、その数量が増加します。

EMA EMA

平均期間として実数を使用する能力を持つ古典的な指数移動平均。

Parabolic_HTF Parabolic_HTF

計算可能な時間枠を選択する能力を持つパラボリックSAR指標。