記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
i_Trend - MetaTrader 5のためのインディケータ
ビュー:
1115
評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。原作の著者は不明でScriptorに発表され、ソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/7599です。
動作法
Green line - ボリンジャーバンド®のうちの1本の線と価格との差
Red line - -1で乗算されたベアーズパワーとブルズパワー指標の値の合計
i_Trend指標（下のウィンドウ）とそれが基づいたボリンジャーバンド、ベアーズパワーとブルズパワー指標
パラメータ
- Price - 価格とボリンジャーバンドの差を計算するために使用された価格の種類
- BBPeriod - ボリンジャーバンド（BB）の期間
- BBShift - ボリンジャーバンド（BB）のシフト
- BBDeviation - ボリンジャーバンド（BB）の偏差
- BBPrice - ボリンジャーバンド（BB）の価格
- BBLine - ボリンジャーバンド（BB）に使われる線
- BullsBearsPeriod - ブルズベアーズパワーの期間
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1115
