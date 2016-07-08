このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。原作の著者は不明でScriptorに発表され、ソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/7599です。

動作法

Green line - ボリンジャーバンド®のうちの1本の線と価格との差

Red line - -1で乗算されたベアーズパワーとブルズパワー指標の値の合計

i_Trend指標（下のウィンドウ）とそれが基づいたボリンジャーバンド、ベアーズパワーとブルズパワー指標

パラメータ