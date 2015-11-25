MetaTrader 5 / 例
English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
MQL5 クックブック：ディールヒストリーのファイルへの書き込みと シンボルごとの残高チャートの Excel形式での作成

MQL5 クックブック：ディールヒストリーのファイルへの書き込みと シンボルごとの残高チャートの Excel形式での作成

MetaTrader 5 |
841 12
Anatoli Kazharski
Anatoli Kazharski

はじめに

さまざまなフォーラムのコミュニケーションの際、Microsoft Excel チャート形式のスクリーンショットとして表示される検証結果の例を多く使いました。そしてそのようなチャートの作成方法を教えてほしいと頻繁に質問を受けました。Excel はチャート作成の豊富な機能を備えており、それを話題にした書籍も数多くあります。本で必要な情報を見つけるにはそれをすべて読む必要があります。ついに本稿でそれをすべて説明する時間を得ました。

先行記 MQL5 Cookbook: Multi-Currency Expert Advisor - Simple, Neat and Quick Approach およびMQL5 Cookbook: Developing a Multi-Currency Expert Advisor with Unlimited Number of Parameters 2件の中で MQL5でのマルチ通貨 EAを作成することを取り上げました。MetaTrader 5 での検証結果が一般的な残高／資金曲線として表示されることはわかっています。すなわちシンボルごとに個別に結果を閲覧する必要があれば、なんどもなんども Expert Advisor の外部変数に行き、結果が必要とされるシンボル以外のすべてを無効化し、それからふたたび検証を実行するということです。これでは不便です。

そのため今回私はマルチ通貨 Expert Advisor の集積結果と共にすべてのシンボルに対する残高チャートを数回クリックするだけで1枚の Excel 図上に取得するシンプルな方法をお伝えします。例を再構築するには 先行記事からマルチ通貨 Expert Advisor を取り入れます。検証完了時すべてのシンボルに対してディールヒストリーと残高曲線を .csvファイルに書きこむ関数で強化します。その上もう一つ別の行をレポートに追加しすべての極値からのドローダウンを表示します。

データファイルと連動することができるようExcel のブックを設定します。ブックはいつでも開くことができます。よって別の検証実行前にそれを閉じる必要はありません。検証完了時、レポートとチャート上の変化を確認できるよう特定のキーを押してデータのリフレッシュをするようにするだけです。


Expert Advisor の作成

われわれの EAには大きな変更はありません。関数を数個追加するだけです。メインファイルにシンボルバランスに対するストラクチャと配列を追加することから始めましょう。

//--- Arrays for balances
struct Balance
  {
   double            balance[];
  };
//--- Array of balances for all symbols
Balance symbol_balance[];

そして個別のインクルードファイル Report.mqh を検証レポートを作成する関数に作成し、それを Expert Advisor のメインファイル（下記コード行の強調表示を参照ください）にインクルードします。

//--- Include custom libraries
#include "Include/Auxiliary.mqh"
#include "Include/Enums.mqh"
#include "Include/Errors.mqh"
#include "Include/FileFunctions.mqh"
#include "Include/InitializeArrays.mqh"
#include "Include/Report.mqh"
#include "Include/ToString.mqh"
#include "Include/TradeFunctions.mqh"
#include "Include/TradeSignals.mqh"

まずディールプロパティのストラクチャを作成します。それはすでにポジションおよびシンボルプロパティのプロジェクトで取得済みです。このためにEnums.mqh ファイルにプロパティ識別子の列挙を追加します。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Enumeration of deal properties                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_DEAL_PROPERTIES
  {
   D_SYMBOL     = 0, // Deal symbol
   D_COMMENT    = 1, // Deal comment
   D_TYPE       = 2, // Deal type
   D_ENTRY      = 3, // Deal entry - entry in, entry out, reverse
   D_PRICE      = 4, // Deal price
   D_PROFIT     = 5, // Deal result (profit/loss)
   D_VOLUME     = 6, // Deal volume
   D_SWAP       = 7, // Cumulative swap on close
   D_COMMISSION = 8, // Deal commission
   D_TIME       = 9, // Deal time
   D_ALL        = 10 // All of the above mentioned deal properties
  };

その後、Further, in the Report.mqh ファイルに ディールプロパティのストラクチャとディールプロパティを返すGetHistoryDealProperties() 関数を作成します。関数はパラメータを2個受けつけます。ディールティケットとプロパティ識別子です。

以下にストラクチャと GetHistoryDealProperties() 関数のコードを確認することができます。

//--- Deal properties in the history
struct HistoryDealProperties
  {
   string            symbol;     // Symbol
   string            comment;    // Comment
   ENUM_DEAL_TYPE    type;       // Deal type
   ENUM_DEAL_ENTRY   entry;      // Direction
   double            price;      // Price
   double            profit;     // Profit/Loss
   double            volume;     // Volume
   double            swap;       // Swap
   double            commission; // Commission
   datetime          time;       // Time
  };
//--- Variable of deal properties
HistoryDealProperties  deal;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Gets deal properties by ticket                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void GetHistoryDealProperties(ulong ticket_number,ENUM_DEAL_PROPERTIES history_deal_property)
  {
   switch(history_deal_property)
     {
      case D_SYMBOL     : deal.symbol=HistoryDealGetString(ticket_number,DEAL_SYMBOL);                 break;
      case D_COMMENT    : deal.comment=HistoryDealGetString(ticket_number,DEAL_COMMENT);               break;
      case D_TYPE       : deal.type=(ENUM_DEAL_TYPE)HistoryDealGetInteger(ticket_number,DEAL_TYPE);    break;
      case D_ENTRY      : deal.entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(ticket_number,DEAL_ENTRY); break;
      case D_PRICE      : deal.price=HistoryDealGetDouble(ticket_number,DEAL_PRICE);                   break;
      case D_PROFIT     : deal.profit=HistoryDealGetDouble(ticket_number,DEAL_PROFIT);                 break;
      case D_VOLUME     : deal.volume=HistoryDealGetDouble(ticket_number,DEAL_VOLUME);                 break;
      case D_SWAP       : deal.swap=HistoryDealGetDouble(ticket_number,DEAL_SWAP);                     break;
      case D_COMMISSION : deal.commission=HistoryDealGetDouble(ticket_number,DEAL_COMMISSION);         break;
      case D_TIME       : deal.time=(datetime)HistoryDealGetInteger(ticket_number,DEAL_TIME);          break;
      case D_ALL        :
         deal.symbol=HistoryDealGetString(ticket_number,DEAL_SYMBOL);
         deal.comment=HistoryDealGetString(ticket_number,DEAL_COMMENT);
         deal.type=(ENUM_DEAL_TYPE)HistoryDealGetInteger(ticket_number,DEAL_TYPE);
         deal.entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(ticket_number,DEAL_ENTRY);
         deal.price=HistoryDealGetDouble(ticket_number,DEAL_PRICE);
         deal.profit=HistoryDealGetDouble(ticket_number,DEAL_PROFIT);
         deal.volume=HistoryDealGetDouble(ticket_number,DEAL_VOLUME);
         deal.swap=HistoryDealGetDouble(ticket_number,DEAL_SWAP);
         deal.commission=HistoryDealGetDouble(ticket_number,DEAL_COMMISSION);
         deal.time=(datetime)HistoryDealGetInteger(ticket_number,DEAL_TIME);                           break;
         //---
      default: Print("The passed deal property is not listed in the enumeration!");                          return;
     }
  }

またディールプロパティを文字列値に変換する関数が複数必要です。これらシンプルな関数は渡される値が空かゼロならハイフン（"-"）を返します。ToString.mqh ファイルにそれらを書き込みます。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Returns the symbol name, otherwise - dash                        |
//+------------------------------------------------------------------+
string DealSymbolToString(string deal_symbol)
  {
   return(deal_symbol=="" ? "-" : deal_symbol);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Converts deal type to string                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
string DealTypeToString(ENUM_DEAL_TYPE deal_type)
  {
   string str="";
//---
   switch(deal_type)
     {
      case DEAL_TYPE_BUY                      : str="buy";                      break;
      case DEAL_TYPE_SELL                     : str="sell";                     break;
      case DEAL_TYPE_BALANCE                  : str="balance";                  break;
      case DEAL_TYPE_CREDIT                   : str="credit";                   break;
      case DEAL_TYPE_CHARGE                   : str="charge";                   break;
      case DEAL_TYPE_CORRECTION               : str="correction";               break;
      case DEAL_TYPE_BONUS                    : str="bonus";                    break;
      case DEAL_TYPE_COMMISSION               : str="commission";               break;
      case DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY         : str="commission daily";         break;
      case DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY       : str="commission monthly";       break;
      case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY   : str="commission agent daily";   break;
      case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY : str="commission agent monthly"; break;
      case DEAL_TYPE_INTEREST                 : str="interest";                 break;
      case DEAL_TYPE_BUY_CANCELED             : str="buy canceled";             break;
      case DEAL_TYPE_SELL_CANCELED            : str="sell canceled";            break;
      //--- Unknown deal type
      default : str="unknown";
     }
//---
   return(str);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Converts direction of deal to string                             |
//+------------------------------------------------------------------+
string DealEntryToString(ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry)
  {
   string str="";
//---
   switch(deal_entry)
     {
      case DEAL_ENTRY_IN    : str="in";            break;
      case DEAL_ENTRY_OUT   : str="out";           break;
      case DEAL_ENTRY_INOUT : str="in/out";        break;
      case DEAL_ENTRY_STATE : str="status record"; break;
      //--- Unknown direction type
      default : str="unknown";
     }
//---
   return(str);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Converts volume to string                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
string DealVolumeToString(double deal_volume)
  {
   return(deal_volume<=0 ? "-" : DoubleToString(deal_volume,2));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Converts price to string                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
string DealPriceToString(double deal_price,int digits)
  {
   return(deal_price<=0 ? "-" : DoubleToString(deal_price,digits));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Converts deal result to string                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
string DealProfitToString(string deal_symbol,double deal_profit)
  {
   return((deal_profit==0 || deal_symbol=="") ? "-" : DoubleToString(deal_profit,2));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Converts swap to string                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
string DealSwapToString(double deal_swap)
  {
   return(deal_swap<=0 ? "-" : DoubleToString(deal_swap,2));
  }

これでレポート用データを準備しそれをLastTest.csvファイルに書き込む CreateSymbolBalanceReport() 関数を書く準備はすべて整いました。ひじょうに簡単です。まずヘッダ（検証が複数のシンボルに対して行われたら文字列がどのように調整されるか注意します）を書きます。それからレポートに必要なディールプロパティがのちにファイルに書き込まれる文字列に連続して結合されます。

下記はCreateSymbolBalanceReport() 関数のコードです。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Creates the test report on deals in .csv format                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateSymbolBalanceReport()
  {
   int    file_handle =INVALID_HANDLE; // File handle
   string path        ="";             // File path

//--- If an error occurred when creating/getting the folder, exit
   if((path=CreateInputParametersFolder())=="")
      return;
//--- Create file to write data in the common folder of the terminal
   file_handle=FileOpen(path+"\\LastTest.csv",FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_ANSI|FILE_COMMON);
//--- If the handle is valid (file created/opened)
   if(file_handle>0)
     {
      int    digits          =0;   // Number of decimal places in the price
      int    deals_total     =0;   // Number of deals in the specified history
      ulong  ticket          =0;   // Deal ticket
      double drawdown_max    =0.0; // Maximum drawdown
      double balance         =0.0; // Balance
      //---
      string delimeter       =","; // Delimiter
      string string_to_write ="";  // To generate the string for writing

      //--- Generate the header string
      string headers="TIME,SYMBOL,DEAL TYPE,ENTRY TYPE,VOLUME,PRICE,SWAP($),PROFIT($),DRAWDOWN(%),BALANCE";
      //--- If more than one symbol is involved, modify the header string
      if(SYMBOLS_COUNT>1)
        {
         for(int s=0; s<SYMBOLS_COUNT; s++)
            StringAdd(headers,","+InputSymbols[s]);
        }
      //--- Write the report headers
      FileWrite(file_handle,headers);
      //--- Get the complete history
      HistorySelect(0,TimeCurrent());
      //--- Get the number of deals
      deals_total=HistoryDealsTotal();
      //--- Resize the array of balances according to the number of symbols
      ArrayResize(symbol_balance,SYMBOLS_COUNT);
      //--- Resize the array of deals for each symbol
      for(int s=0; s<SYMBOLS_COUNT; s++)
         ArrayResize(symbol_balance[s].balance,deals_total);
      //--- Iterate in a loop and write the data
      for(int i=0; i<deals_total; i++)
        {
         //--- Get the deal ticket
         ticket=HistoryDealGetTicket(i);
         //--- Get all the deal properties
         GetHistoryDealProperties(ticket,D_ALL);
         //--- Get the number of digits in the price
         digits=(int)SymbolInfoInteger(deal.symbol,SYMBOL_DIGITS);
         //--- Calculate the overall balance
         balance+=deal.profit+deal.swap+deal.commission;
         //--- Generate a string for writing via concatenation
         StringConcatenate(string_to_write,
                           deal.time,delimeter,
                           DealSymbolToString(deal.symbol),delimeter,
                           DealTypeToString(deal.type),delimeter,
                           DealEntryToString(deal.entry),delimeter,
                           DealVolumeToString(deal.volume),delimeter,
                           DealPriceToString(deal.price,digits),delimeter,
                           DealSwapToString(deal.swap),delimeter,
                           DealProfitToString(deal.symbol,deal.profit),delimeter,
                           MaxDrawdownToString(i,balance,max_drawdown),delimeter,
                           DoubleToString(balance,2));

         //--- If more than one symbol is involved, write their balance values
         if(SYMBOLS_COUNT>1)
           {
            //--- Iterate over all symbols
            for(int s=0; s<SYMBOLS_COUNT; s++)
              {
               //--- If the symbols are equal and the deal result is non-zero
               if(deal.symbol==InputSymbols[s] && deal.profit!=0)
                 {
                  //--- Display the deal in the balance for the corresponding symbol
                  //    Take into consideration swap and commission
                  symbol_balance[s].balance[i]=symbol_balance[s].balance[i-1]+
                                               deal.profit+
                                               deal.swap+
                                               deal.commission;
                  //--- Add to the string
                  StringAdd(string_to_write,","+DoubleToString(symbol_balance[s].balance[i],2));
                 }
               //--- Otherwise write the previous value
               else
                 {
                  //--- If the deal type is "Balance" (the first deal)
                  if(deal.type==DEAL_TYPE_BALANCE)
                    {
                     //--- the balance is the same for all symbols
                     symbol_balance[s].balance[i]=balance;
                     StringAdd(string_to_write,","+DoubleToString(symbol_balance[s].balance[i],2));
                    }
                  //--- Otherwise write the previous value to the current index
                  else
                    {
                     symbol_balance[s].balance[i]=symbol_balance[s].balance[i-1];
                     StringAdd(string_to_write,","+DoubleToString(symbol_balance[s].balance[i],2));
                    }
                 }
              }
           }
         //--- Write the generated string
         FileWrite(file_handle,string_to_write);
         //--- Mandatory zeroing out of the variable for the next string
         string_to_write="";
        }
      //--- Close the file
      FileClose(file_handle);
     }
//--- If the file could not be created/opened, print the appropriate message
   else
      Print("Error creating file: "+IntegerToString(GetLastError())+"");
  }

上記コード内で強調表示されている MaxDrawdownToString() 関数は極値からのドローダウンをすべて計算し、新しい極値の時間を表す文字列を返します。その他の場合、この関数は "-" （ハイフン）を持つ文字列を返します。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Returns the maximum drawdown from the local maximum              |
//+------------------------------------------------------------------+
string MaxDrawdownToString(int deal_number,double balance,double &max_drawdown)
  {
//--- The string to be displayed in the report
   string str="";
//--- To calculate the local maximum and drawdown
   static double max=0.0;
   static double min=0.0;
//--- If this is the first deal
   if(deal_number==0)
     {
      //--- No drawdown yet
      max_drawdown=0.0;
      //--- Set the initial point as the local maximum
      max=balance;
      min=balance;
     }
   else
     {
      //--- If the current balance is greater than in the memory
      if(balance>max)
        {
         //--- calculate the drawdown using the previous values
         max_drawdown=100-((min/max)*100);
         //--- update the local maximum
         max=balance;
         min=balance;
        }
      else
        {
         //--- Return zero value of the drawdown
         max_drawdown=0.0;
         //--- Update the minimum
         min=fmin(min,balance);
        }
     }
//--- Determine the string for the report
   if(max_drawdown==0)
      str="-";
   else
      str=DoubleToString(max_drawdown,2);
//--- Return result
   return(str);
  }

レポート作成に必要な関数はすべて準備できました。上記すべての使い方を確認するだけです。これには検証完了時に呼ばれる OnTester() 関数が必要です。MQL5 参考資料で必ずこの関数の詳しい記述を確認してください。

レポート作成必要時 OnTester() 関数本文にただコードを数行書きます。以下は対応するコードのスニペットです。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Handler of the event of testing completion                       |
//+------------------------------------------------------------------+
double OnTester()
  {
//--- Write the report only after testing
   if(IsTester() && !IsOptimization() && !IsVisualMode())
      //--- Generate the report and write it to the file
      CreateSymbolBalanceReport();
//---
   return(0.0);
  }

これでストラテジーテスタで Expert Advisor を実行すれば、検証の終わりで共通ターミナルフォルダに作成された Expert Advisor のフォルダが表示されます。それは C:\ProgramData\MetaQuotes\Terminal\Common\Filesです。そしてレポートファイル LastTest.csv が Expert Advisorのフォルダに作成されます。ノートパッドでこのファイルを開けば、それは次のような表示となります。

図1　.csv 形式のレポートファイル

図1　.csv 形式のレポートファイル

Excelでのチャート作成

作成したファイルを Excel で開き、各データタイプが個別の行にあるか確認できます。データ表示方法は閲覧に都合のよいものです。この時点で技術的にはチャート作成およびファイルを Excel のブック形式 *.xlsx で保存する準備ができています。ただあとで検証を実行しブックを再び開くとまだ古いデータがあるのが判ります。

LastTest.csv ファイルがすでに Excelで使用された状態でデータをリフレッシュしようとすると、ファイルは更新されません。これは別のアプリケーションで使用されていると Expert Advisor がそのファイルに書きこむためにそれを開くことができないからです。

図2　Excel 2010での .csv形式のレポートファイル

図2　Excel 2010での .csv形式のレポートファイル

われわれの場合それを使用できるようにする方法があります。まずお好きな任意のフォルダ *.xlsx 形式の Excel ブックを作成します。そしてそれを開きデータ タブに行きます。

図3　Excel 2010 2010のデータタブ

図3　Excel 2010 2010のデータタブ

このタブのリボン上でテキストからオプションを選択します。"LastTest.csv"ファイル選択が必要な箇所にテキストファイルのインポートダイアログがポップアップします。ファイルを選択し開くボタンをクリックします。テキストインポートウィザード－ステップ1/3 ダイアログがポップアップし次のように表示されます。

図4　『テキストインポートウィザード－ステップ1/3』ダイアログ

図4　『テキストインポートウィザード－ステップ1/3』ダイアログ

上記のように設定を調整し 次へ>をクリックします。ここで（ステップ2/3）データファイル内で使用される区切り文字を指定する必要があります。われわれのファイルではそれは "," （コンマ）です。

図5　『テキストインポートウィザード－ステップ2/3』ダイアログ

図5　『テキストインポートウィザード－ステップ2/3』ダイアログ

テキストインポートウィザード－ステップ3/3に進むため次へ >をクリックします。ここですべての行に対するデータフォーマットとして 一般 のままにします。フォーマットはのちに変更することができます。

図6　『テキストインポートウィザード－ステップ3/3』ダイアログ

図6　『テキストインポートウィザード－ステップ3/3』ダイアログ

終了ボタンを押したらワークシートとデータインポートのセルを指定する必要のある箇所にインポートデータウィンドウが表示されます。

図7　Excel 2010でデータインポート用セルの選択

図7　Excel 2010でデータインポート用セルの選択

通常は一番上左の A1セルを選択します。OKをクリックする前にプロパティ... ボタンをクリックし外部データレンジプロパティを設定します。下のようなダイアログが表示されます。

図8　Excel 2010にテキストファイルからデータをインポートするときの「外部データレンジプロパティ」

図8　Excel 2010にテキストファイルからデータをインポートするときの「外部データレンジプロパティ」

上記に示されているように正確に設定を調整し、今表示されているウィンドウおよび次のウィンドウで OK をクリックします。

結果、ただ .csv をロードしたかのようにデータが表示されます。ただしここでは Excel のブックを閉じることなく MetaTrader 5で繰り返し検証を実行することが可能です。検証実行後必要なことはCtrl+Alt+F5 ショートカットまたは データ タブリボン上のすべてをリフレッシュ ボタンによってただデータをリフレッシュするだけです。

ホームタブリボン上の条件付きフォーマット オプションを利用するとデータ表現に必要な視覚プロパティの設定ができます。

図9　Excel 2010での条件付きフォーマット

図9　Excel 2010での条件付きフォーマット

ここで Excel チャートにデータを表示する必要があります。1件のチャートがすべての残高チャートを表示し、別のチャートがヒストグラムとして極値からのドローダウンをすべて表示します。

まず残高チャート用ダイアグラムを作成します。すべての残高のヘッダとその他配列全体を上から下まで選択します（Shift キーを押したままEnd キーを押し、それから下矢印 キーを押します）。そして挿入 タブで希望のチャートタイプを選択します。

図10　Excel 2010でのチャートタイプの選択

図10　Excel 2010でのチャートタイプの選択

結果、便宜上別のワークシートに移動することができるチャートが作成されます。このためにはただそれを選択しCtrl+X（切り取り）を押します。それから新しく作成したワークシートに移動し、A1 セルを選んでCtrl+V（貼り付け）を押します。

作成されたチャートはデフォルトで下の画像内に表示されます。

図11　デフォルト設定チャートのルック＆フィール

図11　デフォルト設定チャートのルック＆フィール

チャートのエレメントはどれもカスタマイズ（サイズ、色、スタイルその他の変更）できます。

上記の画像では横軸がディール数を表示しています。それを変更して代わりに日付を表示するようにしてみます。このためにはチャートを右クリックし、コンテクストメニューから データを選択するオプションを選びます。データソースを選択するダイアログがポップアップします。編集ボタンをクリックし、それからTIME 行で必要なデータ範囲を選択し、OKをクリックします。

図12　『データソースを選択する』ダイアログボックス

図12　『データソースを選択する』ダイアログボックス

ご自身のドローダウンチャートを作成しそれを最初のチャートの下に入れてみます。これで必要に応じ視覚的プロパティをカスタマイズすることができます。個人的に私はたいていカスタマイズします。

図13　Excel 2010でカスタマイズされたチャート

図13　Excel 2010でカスタマイズされたチャート


おわりに

かなりまともに見える検証結果の Excel チャートを取得しました。後の記事でより有益なレポート作成方法をお伝えしたいと思います。みなさんが考察するための Expert Advisor ファイルを伴いダウンロードできるアーカイブが本稿に添付されています。

このファイルをアーカイブから抽出したら、MetaTrader 5\MQL5\ExpertsディレクトリのReportInExcelに入れます。その後、EventsSpy.mq5 インディケータは MetaTrader 5\MQL5\Indicators ディレクトリに入れる必要があります。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/ru/articles/651

添付されたファイル |
ZIPをダウンロード
eventsspy__4.mq5 (7.59 KB)
reportinexcel.zip (26.73 KB)

警告: これらの資料についてのすべての権利はMetaQuotes Ltd.が保有しています。これらの資料の全部または一部の複製や再プリントは禁じられています。

この記事はサイトのユーザーによって執筆されたものであり、著者の個人的な見解を反映しています。MetaQuotes Ltdは、提示された情報の正確性や、記載されているソリューション、戦略、または推奨事項の使用によって生じたいかなる結果についても責任を負いません。

この著者による他の記事

最後のコメント | ディスカッションに移動 (12)
Aleksey Vyazmikin
Aleksey Vyazmikin | 19 8月 2014 において 15:49
tol64:

この記事をチェック:MetaTrader 5 Testerでストラテジーを視覚化する >>

MT4の場合、MQLでは（私の知る限り）そのような可能性はありません。

この記事はすでに勉強しました。私は、ストラテジーの特殊性を考慮し、テスト結果を選択するためのやや複雑な基準を持っています。

どうやら、MT4とMT5用に2つのプログラム（Expert Advisor）を作成し、1つは作業用、もう1つは最適化用とするしかないようです。


市場関係者

最適化結果の処理については、記事のコードから判断すると、OnTesterから!IsOptimization()チェックを削除し、ファイル名の生成に何らかの変更パラメータ（または単なる実行回数）を考慮するだけでよいようです。最適化結果を扱う

私はJavaScriptで同様のものを作り、テストレポート（htmlファイル）を読み込みながらブラウザでそれを見ている。従って、私のアプローチはオプティマイザーからは機能しない。しかし、エクセルなしでは。

ありがとうございます。

あなたのJavaScriptについて詳しく教えてください。何ができるのですか？

Stanislav Korotky
Stanislav Korotky | 19 8月 2014 において 16:01
-Aleks-:

その可能性を認識しておきます。

JavaScriptについて詳しく教えてください。何ができるのですか？

ブラウザでこのコンテンツを含むページをレンダリングします：

キャラクター別テスト実行残高の比較

そしてまた

全体的なバランス

Anatoli Kazharski
Anatoli Kazharski | 19 8月 2014 において 16:08
-Aleks-:

この記事はすでに勉強しました。私は、ストラテジーの特殊性を考慮して、テスト結果を選択するためのやや複雑な基準を持っており、MT4上ではまだ...

...

この記事で 提案されている方法を使用して、独自の選択基準を適用することを妨げるものは何ですか？各最適化パスのすべての取引シリーズが利用可能であるため、制限はまったくありません。

Stanislav Korotky
Stanislav Korotky | 19 8月 2014 において 19:56
-Aleks-:

この記事はすでに勉強しました。私は、ストラテジーの仕様を考慮して、テスト結果を選択するためのやや複雑な基準を持っています。

どうやら、MT4とMT5用に2つのプログラム（Expert Advisor）を作り、1つは作業用、もう1つは最適化用とするしかないようです。

MT4にもOnTesterがあるので、そこで基準を計算することができる。異なるプラットフォーム用の2つのExpert Advisorは、ほとんどの場合、異なる相場で動作するため、一方に最適化しても、もう一方にはほぼ適切な（そしておそらくあまり適切でない）結果しか得られません。
Эдуард
Эдуард | 9 3月 2023 において 15:30
CheckTradingPermissionはboolを返すべきであるが、intを返そうとしている。
MQL5 クックブック：パラメータ数無制限での複数通貨対応 EXPERT 作成 MQL5 クックブック：パラメータ数無制限での複数通貨対応 EXPERT 作成
本稿ではトレーディングシステムの最適化に対して一組のパラメータを使うパターンを作成していきます。同時にパラメータ数は無制限に認めます。シンボルリストは標準的なテキストファイル (*.txt)内に作成します。各シンボルに対する入力パラメータもファイルに格納されます。このように Expert Advisorの入力パラメータ数に関してターミナルの制約を回避することができます。
MQL5 クックブック：オーバーフィットの影響低減とクオート不足への対処 MQL5 クックブック：オーバーフィットの影響低減とクオート不足への対処
どのようなトレーディング戦略を使っていようと、将来の収益を確保するためどのパラメータを選択すべきかという疑問は常にあるものです。本稿は同時に複数のシンボルパラメータを最適化する機能を備えたExpert Advisor 例を提供します。この方法はパラメータのオーバーフィットによる影響を軽減し、1個のシンボルからのデータが調査に十分でない場合に対処するものです。
MQL5 クックブック: マルチ通貨 Expert Advisor - シンプル、かしこい、迅速なアプローチ MQL5 クックブック: マルチ通貨 Expert Advisor - シンプル、かしこい、迅速なアプローチ
本稿ではマルチ通貨 Expert Advisorに適切なシンプルなアプローチの実装について述べます。これは理想的な条件下でありながら各シンボルに対して異なるパラメータでExpert Advisor を検証／トレーディングする設定を可能にするということです。例として2個のシンボルに対するパターンを作成しますが、コードに少し変更を加えるだけで必要に応じてそれ以外のシンボルも追加できるようにしておきます。
MQL5 プログラムのデバッグ MQL5 プログラムのデバッグ
本稿は第一にすでに言語を学習したがまだプログラム開発を完全にはマスターしていないプログラマーを対象としています。本稿ではいくつかデバッグテクニックを提供し、著者やその他多くのプログラマーの経験を紹介します。