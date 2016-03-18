MetaTrader 4 / 例
「穴」のないチャート

「穴」のないチャート

MetaTrader 4 |
Andrey Khatimlianskii
Andrey Khatimlianskii

動機

MT4のチャート構築システムは、期間中に1つの変更でもあったバーのみ描かれるよう設計されています。もし１分間の間に変化がなかった場合、１分足チャートでは１つのバーが飛ばされます。

開発者は意図的にこのチャート構築法を選んでおり、それは既存の価格のみ含むチャートを好むユーザーが多い為です。少なくとも、連続チャートのファンは存在します。彼らはたとえ価格の変化が無かったとしても、始値が前のバーの終値と同じバーは描かれるべきであると考えています。このようにして、チャート上には時間のスケールの抜けが無くなり、分足チャートでの１００のバーは常に１００分間に相応することになります。現在の実装ではこの数字は異なる場合があります。例えば、もし１００分間の間に２分間相場の情報がなかった場合、１００分は９８のバーで『収まって』しまいます。

幸いなことに、MQL4にはこのようなチャートを自力で実装する為に必要なツールが全て揃っています。



実装

まず初めに、課題を２つのステップに分けましょう。

  • ヒストリカルデータの処理。
  • 最新のバーの更新。

最初のステップでは、私たちはシンボル名に接頭辞"ALL"を持つ新しい履歴ファイルを作成("ALL" – "全て"というのは、私たちの場合"全てのバー"という意味です)し、そこに追加されたバーで履歴を書き込みます。

同様の問題は、MT4顧客ターミナルにある"period_converter"スクリプトで解決できます。スクリプトは非標準期間のチャートを生成します。この例で、私たちは履歴ファイルを使った作業を覚えます。

プログラムを作成する前に、スクリプト、インディケータ、もしくはエキスパートアドバイザとしてなど、どのような形で形成すべきかを決める必要があります。インディケータは、配列の内容を表示する為に使用されます。これは、私たちには必要ありません。エキスパートアドバイザとスクリプトの基本的な違いは、スクリプトは実行後にすぐにチャートから削除されることです。このステップでは、これが私たちに適しているので、私たちはこのスクリプトを作ることにしましょう。

結果は以下のようになります。(AllMinutes_Step1.mq4):

#property show_inputs

//---- 休日のバー描画の許可/禁止
//---- もしtrueの場合、休日は未記入のままになります
//---- もしfalseの場合、休日はOHLCのバーが描画されます
extern bool  SkipWeekEnd=true;
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int HistoryHandle=-1,pre_time,now_time,_PeriodSec;
   double  now_close,now_open,now_low,now_high,now_volume,pre_close;

   int    _GetLastError=0,cnt_copy=0,cnt_add=0;
   int    temp[13];

//---- チャートの期間とシンボルを埋めます
   string _Symbol=Symbol();
   int _Period= Period();
   _PeriodSec = _Period * 60;

//---- 履歴を記録するファイルを開きます
   string file_name=StringConcatenate("ALL",_Symbol,_Period,".hst");
   HistoryHandle=FileOpenHistory(file_name,FILE_BIN|FILE_WRITE);
   if(HistoryHandle<0)
     {
      _GetLastError=GetLastError();
      Alert("FileOpenHistory( \"",file_name,"\",FILE_BIN | FILE_WRITE )"," - Error #",_GetLastError);
      return(-1);
     }

//---- ファイルの見出しを書きます
   FileWriteInteger(HistoryHandle,400,LONG_VALUE);
   FileWriteString(HistoryHandle,"Copyright © 2006, komposter",64);
   FileWriteString(HistoryHandle,"ALL"+_Symbol,12);
   FileWriteInteger(HistoryHandle,_Period,LONG_VALUE);
   FileWriteInteger(HistoryHandle,Digits,LONG_VALUE);
   FileWriteInteger(HistoryHandle, 0, LONG_VALUE);       //timesign
   FileWriteInteger(HistoryHandle, 0, LONG_VALUE);       //last_sync
   FileWriteArray(HistoryHandle,temp,0,13);
//+-----------------------------------------------------------------+
//| 履歴を処理します                                            |
//+-----------------------------------------------------------------+
   int bars = Bars;
   pre_time = Time[bars-1];
   for(int i= bars-1; i>= 0; i--)
     {
      //---- バーのパラメータを記憶します
      now_open = Open[i];
      now_high = High[i];
      now_low=Low[i];
      now_close=Close[i];
      now_volume=Volume[i];
      now_time=Time[i]/_PeriodSec;
      now_time*=_PeriodSec;
      //---- もし飛ばされたバーがある場合、
      while(now_time>pre_time+_PeriodSec)
        {
         pre_time += _PeriodSec;
         pre_time /= _PeriodSec;
         pre_time *= _PeriodSec;

         //---- もしそれが休日ではない場合、
         if(SkipWeekEnd)
           {
            if(TimeDayOfWeek(pre_time)<=0 || 
               TimeDayOfWeek(pre_time)>5)
               continue;
            if(TimeDayOfWeek(pre_time)==5)
              {
               if(TimeHour(pre_time)==23 || 
                  TimeHour(pre_time+_PeriodSec)==23)
                 {
                  continue;
                 }
              }
           }

         //---- 飛ばされたバーをファイルへ書き込みます
         FileWriteInteger(HistoryHandle,pre_time,LONG_VALUE);
         FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE);
         FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE);
         FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE);
         FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE);
         FileWriteDouble(HistoryHandle,1,DOUBLE_VALUE);
         FileFlush(HistoryHandle);
         cnt_add++;
        }

      //---- 新しいバーをファイルへ書き込みます
      FileWriteInteger(HistoryHandle,now_time,LONG_VALUE);
      FileWriteDouble(HistoryHandle,now_open,DOUBLE_VALUE);
      FileWriteDouble(HistoryHandle,now_low,DOUBLE_VALUE);
      FileWriteDouble(HistoryHandle,now_high,DOUBLE_VALUE);
      FileWriteDouble(HistoryHandle,now_close,DOUBLE_VALUE);
      FileWriteDouble(HistoryHandle,now_volume,DOUBLE_VALUE);
      FileFlush(HistoryHandle);
      cnt_copy++;

      //---- 記録されたバーの終値と 
      //---- 時間の値を記憶します
      pre_close = now_close;
      pre_time  = now_time / _PeriodSec;
      pre_time*=_PeriodSec;
     }

//---- ファイルを閉じます
   FileClose(HistoryHandle);

//---- 統計を出力します
   Print("< - - - ",_Symbol,_Period,":だった",cnt_copy,"追加されたバー",cnt_add,"バー- - ->");
   Print("< - - - 結果の表示には、\"ALL"チャートを開いてください,_Symbol,_Period,"\" - - - >");
   return(0);
  }

SkipWeekEnd変数に注意してください。もしこの値がfalseの場合、休日にもOHLC（ダッシュ）のバーが描画されます。

それでは、私たちのスクリプトがどう動作するかを確かめてみましょう。単純にこれをGBPUSDの分足チャートに取り付けます。

ここでALLGBPUSD1チャートを『オフライン』で開き、これを初期のチャートと比較します。

ご覧のように、チャートには幾つかの飛ばされた分が加えられました。これは赤い丸で囲まれています。これは私たちが求めていたものではありませんか？

それでは、飛ばされたものが書き込まれたチャートを持って、更新に取り組みたいと思います。今、チャート上には新しい相場は表示されず、同様に、新しい穴も埋められません。

例のために、もう一度"period_converter"スクリプトを使用します。チャートの更新の課題も、このスクリプトで解決することができます。一つの修正のみ行い、飛ばされたバーの記入ブロックを追加します。チャートは各ティックで更新する必要がある為、私たちのコード全てをエキスパートアドバイザに移します。これは新しい相場一つ一つの取得によって起動します。これは一度のみ実行されるべきである為、最初の部分のコードからinit()関数を配置します。そして、各ティックに必要となるので、新しい部分の全てにstart()関数を配置します。その他、ファイルの終了はdeinit()に移します。ここが適切な場所となります。

さて、エキスパートアドバイザのコードは以下のようになります。(AllMinutes_Step2.mq4):

#include <WinUser32.mqh>

//---- 休日のバー描画の許可/禁止
//---- もしtrueの場合、休日は未記入のままになります
//---- もしfalseの場合、休日はOHLCのバーが描画されます
extern bool  SkipWeekEnd=true;

int  HistoryHandle=-1,hwnd=0,last_fpos=0,pre_time,now_time;
int  _Period,_PeriodSec;
double  now_close,now_open,now_low,now_high,now_volume;
double  pre_close,pre_open,pre_low,pre_high,pre_volume;
string  _Symbol;
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
   int _GetLastError=0,cnt_copy=0,cnt_add=0;
   int temp[13];

//---- チャートの期間とシンボルを埋めます
   _Symbol = Symbol();
   _Period = Period();
   _PeriodSec=_Period*60;
   hwnd=0;

//---- 履歴を記録するファイルを開きます
   string file_name=StringConcatenate("ALL",_Symbol,_Period,".hst");
   HistoryHandle=FileOpenHistory(file_name,FILE_BIN|FILE_WRITE);
   if(HistoryHandle<0)
     {
      _GetLastError=GetLastError();
      Alert("FileOpenHistory( \"",file_name,"\",FILE_BIN | FILE_WRITE )"," - Error #",_GetLastError);
      return(-1);
     }

//---- ファイルの見出しを書きます
   FileWriteInteger(HistoryHandle,400,LONG_VALUE);
   FileWriteString(HistoryHandle,"Copyright © 2006, komposter",64);
   FileWriteString(HistoryHandle,StringConcatenate("ALL",_Symbol),12);
   FileWriteInteger(HistoryHandle,_Period,LONG_VALUE);
   FileWriteInteger(HistoryHandle,Digits,LONG_VALUE);
   FileWriteInteger(HistoryHandle, 0, LONG_VALUE);       //timesign
   FileWriteInteger(HistoryHandle, 0, LONG_VALUE);       //last_sync
   FileWriteArray(HistoryHandle,temp,0,13);

//+-----------------------------------------------------------------+
//| 履歴を処理します                                            |
//+-----------------------------------------------------------------+
   int bars = Bars;
   pre_time = Time[bars-1];
   for(int i= bars-1; i>= 1; i--)
     {
      //---- バーのパラメータを記憶します
      now_open = Open[i];
      now_high = High[i];
      now_low=Low[i];
      now_close=Close[i];
      now_volume=Volume[i];
      now_time=Time[i]/_PeriodSec;
      now_time*=_PeriodSec;

      //---- もし飛ばされたバーがある場合、
      while(now_time>pre_time+_PeriodSec)
        {
         pre_time += _PeriodSec;
         pre_time /= _PeriodSec;
         pre_time *= _PeriodSec;

         //---- もしそれが休日ではない場合、
         if(SkipWeekEnd)
           {
            if(TimeDayOfWeek(pre_time)<=0 || TimeDayOfWeek(pre_time)>5)
               continue;
            if(TimeDayOfWeek(pre_time)==5)
              {
               if(TimeHour(pre_time)==23 || 
                  TimeHour(pre_time+_PeriodSec)==23)
                  continue;
              }
           }

         //---- 飛ばされたバーをファイルへ書き込みます
         FileWriteInteger(HistoryHandle,pre_time,LONG_VALUE);
         FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE);
         FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE);
         FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE);
         FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE);
         FileWriteDouble(HistoryHandle,1,DOUBLE_VALUE);
         FileFlush(HistoryHandle);
         cnt_add++;
        }

      //---- 新しいバーをファイルへ書き込みます
      FileWriteInteger(HistoryHandle,now_time,LONG_VALUE);
      FileWriteDouble(HistoryHandle,now_open,DOUBLE_VALUE);
      FileWriteDouble(HistoryHandle,now_low,DOUBLE_VALUE);
      FileWriteDouble(HistoryHandle,now_high,DOUBLE_VALUE);
      FileWriteDouble(HistoryHandle,now_close,DOUBLE_VALUE);
      FileWriteDouble(HistoryHandle,now_volume,DOUBLE_VALUE);
      FileFlush(HistoryHandle);
      cnt_copy++;

      //---- 記録されたバーの終値と 
      //---- 時間の値を記憶します
      pre_close= now_close;
      pre_time = now_time/_PeriodSec;
      pre_time*=_PeriodSec;
     }

   last_fpos=FileTell(HistoryHandle);

//---- 統計を出力します
   Print("< - - - ",_Symbol,_Period,": было ",cnt_copy," баров,добавлено ",cnt_add," баров - - - >");
   Print("< - - - 結果の表示には、\"ALL"チャートを開いてください,_Symbol,_Period,"\" - - - >");

//---- ０バーをすぐに描画する為にスタート関数を呼び出します
   start();

   return(0);
  }
//----
int start()
  {
//+---------------------------------------------------------------+
//| 取得されたティックを処理します                                 |
//+---------------------------------------------------------------+

//---- 『カーソル』を最新のバーの前に合わせます
//---- (これは最初を除く、全ての起動で必要です)
   FileSeek(HistoryHandle,last_fpos,SEEK_SET);

//---- バーのパラメータを記憶します
   now_open = Open[0];
   now_high = High[0];
   now_low=Low[0];
   now_close=Close[0];
   now_volume=Volume[0];
   now_time=Time[0]/_PeriodSec;
   now_time*=_PeriodSec;

//---- もしバーが形成された場合、 
   if(now_time>=pre_time+_PeriodSec)
     {
      //---- 形成されたバーを書き込みます
      FileWriteInteger(HistoryHandle,pre_time,LONG_VALUE);
      FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_open,DOUBLE_VALUE);
      FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_low,DOUBLE_VALUE);
      FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_high,DOUBLE_VALUE);
      FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE);
      FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_volume,DOUBLE_VALUE);
      FileFlush(HistoryHandle);

      //---- ０バーの記録前にファイル内の場所を記憶します
      last_fpos=FileTell(HistoryHandle);
     }

//---- もし飛ばされたバーが出現した場合、
   while(now_time>pre_time+_PeriodSec)
     {
      pre_time += _PeriodSec;
      pre_time /= _PeriodSec;
      pre_time *= _PeriodSec;

      //---- もしそれが休日ではない場合、
      if(SkipWeekEnd)
        {
         if(TimeDayOfWeek(pre_time)<=0 || 
            TimeDayOfWeek(pre_time)>5)
            continue;
         if(TimeDayOfWeek(pre_time)==5)
           {
            if(TimeHour(pre_time)==23 || 
               TimeHour(pre_time+_PeriodSec)==23)
               continue;
           }
        }

      //---- 飛ばされたバーをファイルへ書き込みます
      FileWriteInteger(HistoryHandle,pre_time,LONG_VALUE);
      FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE);
      FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE);
      FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE);
      FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE);
      FileWriteDouble(HistoryHandle,1,DOUBLE_VALUE);
      FileFlush(HistoryHandle);

      //---- ０バーの記録前にファイル内の場所を記憶します
      last_fpos=FileTell(HistoryHandle);
     }

//---- 現在のバーを書き込みます
   FileWriteInteger(HistoryHandle,now_time,LONG_VALUE);
   FileWriteDouble(HistoryHandle,now_open,DOUBLE_VALUE);
   FileWriteDouble(HistoryHandle,now_low,DOUBLE_VALUE);
   FileWriteDouble(HistoryHandle,now_high,DOUBLE_VALUE);
   FileWriteDouble(HistoryHandle,now_close,DOUBLE_VALUE);
   FileWriteDouble(HistoryHandle,now_volume,DOUBLE_VALUE);
   FileFlush(HistoryHandle);

//---- 記録されたバーのパラメータを記憶します
   pre_open = now_open;
   pre_high = now_high;
   pre_low=now_low;
   pre_close=now_close;
   pre_volume=now_volume;
   pre_time=now_time/_PeriodSec;
   pre_time*=_PeriodSec;

//---- 最新の相場を『送る』ウィンドウを見つけます
   if(hwnd==0)
     {
      hwnd=WindowHandle(StringConcatenate("ALL",_Symbol),_Period);
      if(hwnd!=0)
        {
         Print("< - - - チャート ","ALL"+_Symbol,_Period,"発見しました!- - - >");
        }
     }
//---- そして、もし見つかった場合、これを更新します
   if(hwnd!=0)
     {
      PostMessageA(hwnd,WM_COMMAND,33324,0);
     }
  }
//----
int deinit()
  {
   if(HistoryHandle>=0)
     {
      //---- ファイルを閉じます
      FileClose(HistoryHandle);
      HistoryHandle=-1;
     }
   return(0);
  }

ターミナルはファイルに書き込まれた全てのファイルをダウンロードするので、チャートの更新プロセスは多くのリソースを消費するということをすぐに申し上げておきます。もしファイル内に多くのファイルが存在する場合、ターミナルの動作が著しく遅くなることがあります。この多くは、MT4顧客ターミナルがインストールされているコンピュータの性能によります。いずれにしても、リソースは無尽蔵ではありません。私たちはこの問題を、チャート上に表示するバーの数を１万までにすることで解決したいと思います。（『サービス』ー『設定』ー『チャート』、パラメータ『ウィンドウ内の最大バー』)ここで、ターミナルを再起動し、私たちのエキスパートアドバイザを連結します。

  

エキスパートアドバイザは、すぐに履歴を『補填』し、新しいティックの出現を待ちます。２分後、これらのチャートはこのようになりました。

   

ご覧のように、上のチャートでは一つの『分』が追加され、下のチャートには更に飛ばされたバーが追加されました。

つまり、私たちは望む結果を得たわけです！



スケーリング

一つのチャートでも勿論良いのですが、もし飛ばされたバーのない10のチャートを開かなければならない場合、どうしたらいいのでしょうか？各チャートにエキスパートアドバイザが動作するものをもう一つ開くことは、最善の解決策とは言えません。余分なリソースが消費され、同様に、動作はより快適ではなくなります。

それでは、任意の数のチャートを処理することができるエキスパートアドバイザを作成してみましょう。これは使いやすく、コスト効率の高いものとなります。

さて、エキスパートアドバイザが幾つかのチャートで動作する為には、私たちのコードの何を変えるべきか。

  • チャートのリストを変えることができる外部変数を追加します。
  • 全ての変数を、処理するチャートの数と等しい要素の数を持つ配列と置き換えます。
  • 全てのコードを、これらのチャート自体が取捨されるサイクルに配置します。
  • 更新ブロックを無限ループに配置し、このようにして相場の取得から免れます。もしリスト内に異なるシンボルがある場合、その更新時間は同様に異なる場合があります。

結果は以下のようになります。(AllMinutes.mq4):

#include <WinUser32.mqh>

//---- 処理するべきチャートのリスト 
コンマで区切られた(",")
extern string    ChartList="EURUSD1,GBPUSD1";
//---- 休日のバー描画の許可/禁止
//---- もしtrueの場合、休日は未記入のままになります
//---- もしfalseの場合、休日はOHLCのバーが描画されます
extern bool     SkipWeekEnd=true;
//---- ミリ秒単位のチャート更新頻度
//---- 数値が高ければ高いほど、エキスパートアドバイザが使用する 
//---- リソースは少なくなります
extern int   RefreshLuft=1000;
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
   start();
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int _GetLastError=0,cnt_copy=0,cnt_add=0,temp[13];
   int Charts=0,pos=0,curchar=0,len=StringLen(ChartList);
   string cur_symbol="",cur_period="",file_name="";

   string _Symbol[100]; int _Period[100],_PeriodSec[],_Bars[];
   int HistoryHandle[],hwnd[],last_fpos[],pre_time[],now_time[];
   double now_close[],now_open[],now_low[],now_high[],now_volume[];
   double pre_close[],pre_open[],pre_low[],pre_high[],pre_volume[];

//---- 処理する必要のあるチャート数を数えます
   while(pos<=len)
     {
      curchar=StringGetChar(ChartList,pos);
      if(curchar>47 && curchar<58)
         cur_period=cur_period+CharToStr(curchar);
      else
        {
         if(curchar==',' || pos==len)
           {
            MarketInfo(cur_symbol,MODE_BID);
            if(GetLastError()==4106)
              {
               Alert("不明なシンボル",cur_symbol,"!!!");
               return(-1);
              }
            if(iClose(cur_symbol,StrToInteger(cur_period),0)<=0)
              {
               Alert("不明な期間",cur_period,"!!!");
               return(-1);
              }

            _Symbol[Charts] = cur_symbol;
            _Period[Charts] = StrToInteger(cur_period);
            cur_symbol = "";
            cur_period = "";

            Charts++;
           }
         else
            cur_symbol=cur_symbol+CharToStr(curchar);
        }
      pos++;
     }
   Print("< - - - 発見されました",Charts,"正しいチャート- - - >");
   ArrayResize(_Symbol,Charts);
   ArrayResize(_Period,Charts);
   ArrayResize(HistoryHandle,Charts);
   ArrayResize(hwnd,Charts);
   ArrayResize(last_fpos,Charts);
   ArrayResize(pre_time,Charts);
   ArrayResize(now_time,Charts);
   ArrayResize(now_close,Charts);
   ArrayResize(now_open,Charts);
   ArrayResize(now_low,Charts);
   ArrayResize(now_high,Charts);
   ArrayResize(now_volume,Charts);
   ArrayResize(pre_close,Charts);
   ArrayResize(pre_open,Charts);
   ArrayResize(pre_low,Charts);
   ArrayResize(pre_high,Charts);
   ArrayResize(pre_volume,Charts);
   ArrayResize(_PeriodSec,Charts);
   ArrayResize(_Bars,Charts);

   for(int curChart=0; curChart<Charts; curChart++)
     {
      _PeriodSec[curChart]=_Period[curChart] *60;

      //---- 履歴を記録するファイルを開きます
      file_name=StringConcatenate("ALL",_Symbol[curChart],_Period[curChart],".hst");
      HistoryHandle[curChart]=FileOpenHistory(file_name,FILE_BIN|FILE_WRITE);
      if(HistoryHandle[curChart]<0)
        {
         _GetLastError=GetLastError();
         Alert("FileOpenHistory( \"",file_name,"\", FILE_BIN | FILE_WRITE)"," - Error #",_GetLastError);
         continue;
        }

      //---- ファイルの見出しを書きます
      FileWriteInteger(HistoryHandle[curChart],400,LONG_VALUE);
      FileWriteString(HistoryHandle[curChart],"Copyright © 2006, komposter",64);
      FileWriteString(HistoryHandle[curChart],StringConcatenate("ALL",_Symbol[curChart]),12);
      FileWriteInteger(HistoryHandle[curChart],_Period[curChart],LONG_VALUE);
      FileWriteInteger(HistoryHandle[curChart],MarketInfo(_Symbol[curChart],MODE_DIGITS),LONG_VALUE);
      FileWriteInteger(HistoryHandle[curChart], 0, LONG_VALUE);    // timesign
      FileWriteInteger(HistoryHandle[curChart], 0, LONG_VALUE);    // last_sync
      FileWriteArray(HistoryHandle[curChart],temp,0,13);

      //+-----------------------------------------------------------+
      //| 履歴を処理します                                            |
      //+-----------------------------------------------------------+
      _Bars[curChart]=iBars(_Symbol[curChart],_Period[curChart]);
      pre_time[curChart]=iTime(_Symbol[curChart],_Period[curChart],_Bars[curChart]-1);
      for(int i=_Bars[curChart]-1; i>=1; i--)
        {
         //---- バーのパラメータを記憶します
         now_open[curChart] = iOpen(_Symbol[curChart], _Period[curChart], i);
         now_high[curChart] = iHigh(_Symbol[curChart], _Period[curChart], i);
         now_low[curChart]=iLow(_Symbol[curChart],_Period[curChart],i);
         now_close[curChart]=iClose(_Symbol[curChart],_Period[curChart],i);
         now_volume[curChart]=iVolume(_Symbol[curChart],_Period[curChart],i);
         now_time[curChart]=iTime(_Symbol[curChart],_Period[curChart],i)/
                            _PeriodSec[curChart];
         now_time[curChart]*=_PeriodSec[curChart];

         //---- もし飛ばされたバーがある場合、
         while(now_time[curChart]>pre_time[curChart]+_PeriodSec[curChart])
           {
            pre_time[curChart] += _PeriodSec[curChart];
            pre_time[curChart] /= _PeriodSec[curChart];
            pre_time[curChart] *= _PeriodSec[curChart];

            //---- もしそれが休日ではない場合、
            if(SkipWeekEnd)
              {
               if(TimeDayOfWeek(pre_time[curChart])<=0 || 
                  TimeDayOfWeek(pre_time[curChart])>5)
                  continue;
               if(TimeDayOfWeek(pre_time[curChart])==5)
                 {
                  if(TimeHour(pre_time[curChart])==23 || 
                     TimeHour(pre_time[curChart]+
                     _PeriodSec[curChart])==23)
                     continue;
                 }
              }

            //---- 飛ばされたバーをファイルへ書き込みます
            FileWriteInteger(HistoryHandle[curChart],pre_time[curChart],LONG_VALUE);
            FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE);
            FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE);
            FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE);
            FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE);
            FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],1,DOUBLE_VALUE);
            FileFlush(HistoryHandle[curChart]);
            cnt_add++;
           }

         //---- 新しいバーをファイルへ書き込みます
         FileWriteInteger(HistoryHandle[curChart],now_time[curChart],LONG_VALUE);
         FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],now_open[curChart],DOUBLE_VALUE);
         FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],now_low[curChart],DOUBLE_VALUE);
         FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],now_high[curChart],DOUBLE_VALUE);
         FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],now_close[curChart],DOUBLE_VALUE);
         FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],now_volume[curChart],DOUBLE_VALUE);
         FileFlush(HistoryHandle[curChart]);
         cnt_copy++;

         //---- 記録されたバーの終値と 
         //---- 時間の値を記憶します
         pre_close[curChart]= now_close[curChart];
         pre_time[curChart] = now_time[curChart]/_PeriodSec[curChart];
         pre_time[curChart]*=_PeriodSec[curChart];
        }

      last_fpos[curChart]=FileTell(HistoryHandle[curChart]);

      //---- 統計を出力します
      Print("< - - - ",_Symbol[curChart],_Period[curChart],":あった",cnt_copy,"バー、追加された",cnt_add,"バー - - - >");
      Print("< - - - 結果の表示には、\"ALL"チャートを開いてください,_Symbol[curChart],_Period[curChart],"\" - - - >");

     }

//+---------------------------------------------------------------+
//| 取得されたティックを処理します                                 |
//+---------------------------------------------------------------+
   while(!IsStopped())
     {
      RefreshRates();
      for(curChart=0; curChart<Charts; curChart++)
        {
         //---- 『カーソル』を最新のバーの前に合わせます
         //---- (これは最初を除く、全ての起動で必要です)
         FileSeek(HistoryHandle[curChart],last_fpos[curChart],
                  SEEK_SET);

         //---- バーのパラメータを記憶します
         now_open[curChart]=iOpen(_Symbol[curChart],_Period[curChart],0);
         now_high[curChart]=iHigh(_Symbol[curChart],_Period[curChart],0);
         now_low[curChart]=iLow(_Symbol[curChart],_Period[curChart],0);
         now_close[curChart]=iClose(_Symbol[curChart],_Period[curChart],0);
         now_volume[curChart]=iVolume(_Symbol[curChart],_Period[curChart],0);
         now_time[curChart]=iTime(_Symbol[curChart],_Period[curChart],0)/_PeriodSec[curChart];
         now_time[curChart]*=_PeriodSec[curChart];

         //---- もしバーが形成された場合、 
         if(now_time[curChart]>=pre_time[curChart]+_PeriodSec[curChart])
           {
            //---- 形成されたバーを書き込みます
            FileWriteInteger(HistoryHandle[curChart],pre_time[curChart],LONG_VALUE);
            FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],pre_open[curChart],DOUBLE_VALUE);
            FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],pre_low[curChart],DOUBLE_VALUE);
            FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],pre_high[curChart],DOUBLE_VALUE);
            FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE);
            FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],pre_volume[curChart],DOUBLE_VALUE);
            FileFlush(HistoryHandle[curChart]);

            //---- ０バーの記録前にファイル内の場所を記憶します
            last_fpos[curChart]=FileTell(HistoryHandle[curChart]);
           }

         //---- もし飛ばされたバーが出現した場合、
         while(now_time[curChart]>pre_time[curChart]+_PeriodSec[curChart])
           {
            pre_time[curChart] += _PeriodSec[curChart];
            pre_time[curChart] /= _PeriodSec[curChart];
            pre_time[curChart] *= _PeriodSec[curChart];

            //---- もしそれが休日ではない場合、
            if(SkipWeekEnd)
              {
               if(TimeDayOfWeek(pre_time[curChart])<=0 || TimeDayOfWeek(pre_time[curChart])>5)
                  continue;
               if(TimeDayOfWeek(pre_time[curChart])==5)
                 {
                  if(TimeHour(pre_time[curChart])==23 || TimeHour(pre_time[curChart]+_PeriodSec[curChart])==23)
                     continue;
                 }
              }

            //---- 飛ばされたバーをファイルへ書き込みます
            FileWriteInteger(HistoryHandle[curChart],pre_time[curChart],LONG_VALUE);
            FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE);
            FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE);
            FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE);
            FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE);
            FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],1,DOUBLE_VALUE);
            FileFlush(HistoryHandle[curChart]);

            //---- ０バーの記録前にファイル内の場所を記憶します
            last_fpos[curChart]=FileTell(HistoryHandle[curChart]);
           }

         //---- 現在のバーを書き込みます
         FileWriteInteger(HistoryHandle[curChart],now_time[curChart],LONG_VALUE);
         FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],now_open[curChart],DOUBLE_VALUE);
         FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],now_low[curChart],DOUBLE_VALUE);
         FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],now_high[curChart],DOUBLE_VALUE);
         FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],now_close[curChart],DOUBLE_VALUE);
         FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],now_volume[curChart],DOUBLE_VALUE);
         FileFlush(HistoryHandle[curChart]);

         //---- 記録されたバーのパラメータを記憶します
         pre_open[curChart] = now_open[curChart];
         pre_high[curChart] = now_high[curChart];
         pre_low[curChart]=now_low[curChart];
         pre_close[curChart]=now_close[curChart];
         pre_volume[curChart]=now_volume[curChart];
         pre_time[curChart]=now_time[curChart]/
                            _PeriodSec[curChart];
         pre_time[curChart]*=_PeriodSec[curChart];

         //---- 最新の相場を『送る』ウィンドウを見つけます
         if(hwnd[curChart]==0)
           {
            hwnd[curChart]=WindowHandle(StringConcatenate("ALL",_Symbol[curChart]),_Period[curChart]);
            if(hwnd[curChart]!=0)
               Print("< - - - チャート ","ALL"+_Symbol[curChart],_Period[curChart]," 発見しました！- - - >");
           }
         //---- そして、もし見つかった場合、これを更新します
         if(hwnd[curChart]!=0)
            PostMessageA(hwnd[curChart],WM_COMMAND,33324,0);
        }
      Sleep(RefreshLuft);
     }
   for(curChart=0; curChart<Charts; curChart++)
     {
      if(HistoryHandle[curChart]>=0)
        {
         //---- ファイルを閉じます
         FileClose(HistoryHandle[curChart]);
         HistoryHandle[curChart]=-1;
        }
     }
   return(0);
  }

ここで、ChartListパラメータを持つEURUSDの5分足チャートにエキスパートアドバイザを起動し、全ての3つのチャートを『オフライン』で開いてみましょう。

全てうまくいったと思います。

全ての3つのチャートは同時に更新され、穴が出現した際にはそれは『補修』されます。

