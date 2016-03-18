「穴」のないチャート

動機

MT4のチャート構築システムは、期間中に1つの変更でもあったバーのみ描かれるよう設計されています。もし１分間の間に変化がなかった場合、１分足チャートでは１つのバーが飛ばされます。

開発者は意図的にこのチャート構築法を選んでおり、それは既存の価格のみ含むチャートを好むユーザーが多い為です。少なくとも、連続チャートのファンは存在します。彼らはたとえ価格の変化が無かったとしても、始値が前のバーの終値と同じバーは描かれるべきであると考えています。このようにして、チャート上には時間のスケールの抜けが無くなり、分足チャートでの１００のバーは常に１００分間に相応することになります。現在の実装ではこの数字は異なる場合があります。例えば、もし１００分間の間に２分間相場の情報がなかった場合、１００分は９８のバーで『収まって』しまいます。

幸いなことに、MQL4にはこのようなチャートを自力で実装する為に必要なツールが全て揃っています。

実装

まず初めに、課題を２つのステップに分けましょう。

ヒストリカルデータの処理。

最新のバーの更新。

最初のステップでは、私たちはシンボル名に接頭辞"ALL"を持つ新しい履歴ファイルを作成("ALL" – "全て"というのは、私たちの場合"全てのバー"という意味です)し、そこに追加されたバーで履歴を書き込みます。

同様の問題は、MT4顧客ターミナルにある"period_converter"スクリプトで解決できます。スクリプトは非標準期間のチャートを生成します。この例で、私たちは履歴ファイルを使った作業を覚えます。

プログラムを作成する前に、スクリプト、インディケータ、もしくはエキスパートアドバイザとしてなど、どのような形で形成すべきかを決める必要があります。インディケータは、配列の内容を表示する為に使用されます。これは、私たちには必要ありません。エキスパートアドバイザとスクリプトの基本的な違いは、スクリプトは実行後にすぐにチャートから削除されることです。このステップでは、これが私たちに適しているので、私たちはこのスクリプトを作ることにしましょう。

結果は以下のようになります。(AllMinutes_Step1.mq4):

#property show_inputs extern bool SkipWeekEnd= true ; int start() { int HistoryHandle=- 1 ,pre_time,now_time,_PeriodSec; double now_close,now_open,now_low,now_high,now_volume,pre_close; int _GetLastError= 0 ,cnt_copy= 0 ,cnt_add= 0 ; int temp[ 13 ]; string _Symbol = Symbol (); int _Period = Period (); _PeriodSec = _Period * 60 ; string file_name= StringConcatenate ( "ALL" , _Symbol , _Period , ".hst" ); HistoryHandle=FileOpenHistory(file_name, FILE_BIN | FILE_WRITE ); if (HistoryHandle< 0 ) { _GetLastError= GetLastError (); Alert ( "FileOpenHistory( \"" ,file_name, "\",FILE_BIN | FILE_WRITE )" , " - Error #" ,_GetLastError); return (- 1 ); } FileWriteInteger (HistoryHandle, 400 ,LONG_VALUE); FileWriteString (HistoryHandle, "Copyright © 2006, komposter" , 64 ); FileWriteString (HistoryHandle, "ALL" + _Symbol , 12 ); FileWriteInteger (HistoryHandle, _Period ,LONG_VALUE); FileWriteInteger (HistoryHandle, Digits ,LONG_VALUE); FileWriteInteger (HistoryHandle, 0 , LONG_VALUE); FileWriteInteger (HistoryHandle, 0 , LONG_VALUE); FileWriteArray (HistoryHandle,temp, 0 , 13 ); int bars = Bars ; pre_time = Time[bars- 1 ]; for ( int i= bars- 1 ; i>= 0 ; i--) { now_open = Open[i]; now_high = High[i]; now_low=Low[i]; now_close=Close[i]; now_volume=Volume[i]; now_time=Time[i]/_PeriodSec; now_time*=_PeriodSec; while (now_time>pre_time+_PeriodSec) { pre_time += _PeriodSec; pre_time /= _PeriodSec; pre_time *= _PeriodSec; if (SkipWeekEnd) { if (TimeDayOfWeek(pre_time)<= 0 || TimeDayOfWeek(pre_time)> 5 ) continue ; if (TimeDayOfWeek(pre_time)== 5 ) { if (TimeHour(pre_time)== 23 || TimeHour(pre_time+_PeriodSec)== 23 ) { continue ; } } } FileWriteInteger (HistoryHandle,pre_time,LONG_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle, 1 ,DOUBLE_VALUE); FileFlush (HistoryHandle); cnt_add++; } FileWriteInteger (HistoryHandle,now_time,LONG_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,now_open,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,now_low,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,now_high,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,now_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,now_volume,DOUBLE_VALUE); FileFlush (HistoryHandle); cnt_copy++; pre_close = now_close; pre_time = now_time / _PeriodSec; pre_time*=_PeriodSec; } FileClose (HistoryHandle); Print ( "< - - - " , _Symbol , _Period , ":だった" ,cnt_copy, "追加されたバー" ,cnt_add, "バー- - ->" ); Print ( "< - - - 結果の表示には、\"ALL"チャートを開いてください , _Symbol , _Period , "\" - - - >" ); return ( 0 ); }

SkipWeekEnd変数に注意してください。もしこの値がfalseの場合、休日にもOHLC（ダッシュ）のバーが描画されます。

それでは、私たちのスクリプトがどう動作するかを確かめてみましょう。単純にこれをGBPUSDの分足チャートに取り付けます。

ここでALLGBPUSD1チャートを『オフライン』で開き、これを初期のチャートと比較します。

ご覧のように、チャートには幾つかの飛ばされた分が加えられました。これは赤い丸で囲まれています。これは私たちが求めていたものではありませんか？

それでは、飛ばされたものが書き込まれたチャートを持って、更新に取り組みたいと思います。今、チャート上には新しい相場は表示されず、同様に、新しい穴も埋められません。

例のために、もう一度"period_converter"スクリプトを使用します。チャートの更新の課題も、このスクリプトで解決することができます。一つの修正のみ行い、飛ばされたバーの記入ブロックを追加します。チャートは各ティックで更新する必要がある為、私たちのコード全てをエキスパートアドバイザに移します。これは新しい相場一つ一つの取得によって起動します。これは一度のみ実行されるべきである為、最初の部分のコードからinit()関数を配置します。そして、各ティックに必要となるので、新しい部分の全てにstart()関数を配置します。その他、ファイルの終了はdeinit()に移します。ここが適切な場所となります。

さて、エキスパートアドバイザのコードは以下のようになります。(AllMinutes_Step2.mq4):

#include <WinUser32.mqh> extern bool SkipWeekEnd= true ; int HistoryHandle=- 1 ,hwnd= 0 ,last_fpos= 0 ,pre_time,now_time; int _Period ,_PeriodSec; double now_close,now_open,now_low,now_high,now_volume; double pre_close,pre_open,pre_low,pre_high,pre_volume; string _Symbol ; int init() { int _GetLastError= 0 ,cnt_copy= 0 ,cnt_add= 0 ; int temp[ 13 ]; _Symbol = Symbol (); _Period = Period (); _PeriodSec= _Period * 60 ; hwnd= 0 ; string file_name= StringConcatenate ( "ALL" , _Symbol , _Period , ".hst" ); HistoryHandle=FileOpenHistory(file_name, FILE_BIN | FILE_WRITE ); if (HistoryHandle< 0 ) { _GetLastError= GetLastError (); Alert ( "FileOpenHistory( \"" ,file_name, "\",FILE_BIN | FILE_WRITE )" , " - Error #" ,_GetLastError); return (- 1 ); } FileWriteInteger (HistoryHandle, 400 ,LONG_VALUE); FileWriteString (HistoryHandle, "Copyright © 2006, komposter" , 64 ); FileWriteString (HistoryHandle, StringConcatenate ( "ALL" , _Symbol ), 12 ); FileWriteInteger (HistoryHandle, _Period ,LONG_VALUE); FileWriteInteger (HistoryHandle, Digits ,LONG_VALUE); FileWriteInteger (HistoryHandle, 0 , LONG_VALUE); FileWriteInteger (HistoryHandle, 0 , LONG_VALUE); FileWriteArray (HistoryHandle,temp, 0 , 13 ); int bars = Bars ; pre_time = Time[bars- 1 ]; for ( int i= bars- 1 ; i>= 1 ; i--) { now_open = Open[i]; now_high = High[i]; now_low=Low[i]; now_close=Close[i]; now_volume=Volume[i]; now_time=Time[i]/_PeriodSec; now_time*=_PeriodSec; while (now_time>pre_time+_PeriodSec) { pre_time += _PeriodSec; pre_time /= _PeriodSec; pre_time *= _PeriodSec; if (SkipWeekEnd) { if (TimeDayOfWeek(pre_time)<= 0 || TimeDayOfWeek(pre_time)> 5 ) continue ; if (TimeDayOfWeek(pre_time)== 5 ) { if (TimeHour(pre_time)== 23 || TimeHour(pre_time+_PeriodSec)== 23 ) continue ; } } FileWriteInteger (HistoryHandle,pre_time,LONG_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle, 1 ,DOUBLE_VALUE); FileFlush (HistoryHandle); cnt_add++; } FileWriteInteger (HistoryHandle,now_time,LONG_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,now_open,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,now_low,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,now_high,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,now_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,now_volume,DOUBLE_VALUE); FileFlush (HistoryHandle); cnt_copy++; pre_close= now_close; pre_time = now_time/_PeriodSec; pre_time*=_PeriodSec; } last_fpos= FileTell (HistoryHandle); Print ( "< - - - " , _Symbol , _Period , ": было " ,cnt_copy, " баров,добавлено " ,cnt_add, " баров - - - >" ); Print ( "< - - - 結果の表示には、\"ALL"チャートを開いてください , _Symbol , _Period , "\" - - - >" ); start(); return ( 0 ); } int start() { FileSeek (HistoryHandle,last_fpos, SEEK_SET ); now_open = Open[ 0 ]; now_high = High[ 0 ]; now_low=Low[ 0 ]; now_close=Close[ 0 ]; now_volume=Volume[ 0 ]; now_time=Time[ 0 ]/_PeriodSec; now_time*=_PeriodSec; if (now_time>=pre_time+_PeriodSec) { FileWriteInteger (HistoryHandle,pre_time,LONG_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,pre_open,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,pre_low,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,pre_high,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,pre_volume,DOUBLE_VALUE); FileFlush (HistoryHandle); last_fpos= FileTell (HistoryHandle); } while (now_time>pre_time+_PeriodSec) { pre_time += _PeriodSec; pre_time /= _PeriodSec; pre_time *= _PeriodSec; if (SkipWeekEnd) { if (TimeDayOfWeek(pre_time)<= 0 || TimeDayOfWeek(pre_time)> 5 ) continue ; if (TimeDayOfWeek(pre_time)== 5 ) { if (TimeHour(pre_time)== 23 || TimeHour(pre_time+_PeriodSec)== 23 ) continue ; } } FileWriteInteger (HistoryHandle,pre_time,LONG_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle, 1 ,DOUBLE_VALUE); FileFlush (HistoryHandle); last_fpos= FileTell (HistoryHandle); } FileWriteInteger (HistoryHandle,now_time,LONG_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,now_open,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,now_low,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,now_high,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,now_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle,now_volume,DOUBLE_VALUE); FileFlush (HistoryHandle); pre_open = now_open; pre_high = now_high; pre_low=now_low; pre_close=now_close; pre_volume=now_volume; pre_time=now_time/_PeriodSec; pre_time*=_PeriodSec; if (hwnd== 0 ) { hwnd=WindowHandle( StringConcatenate ( "ALL" , _Symbol ), _Period ); if (hwnd!= 0 ) { Print ( "< - - - チャート " , "ALL" + _Symbol , _Period , "発見しました!- - - >" ); } } if (hwnd!= 0 ) { PostMessageA(hwnd,WM_COMMAND, 33324 , 0 ); } } int deinit() { if (HistoryHandle>= 0 ) { FileClose (HistoryHandle); HistoryHandle=- 1 ; } return ( 0 ); }

ターミナルはファイルに書き込まれた全てのファイルをダウンロードするので、チャートの更新プロセスは多くのリソースを消費するということをすぐに申し上げておきます。もしファイル内に多くのファイルが存在する場合、ターミナルの動作が著しく遅くなることがあります。この多くは、MT4顧客ターミナルがインストールされているコンピュータの性能によります。いずれにしても、リソースは無尽蔵ではありません。私たちはこの問題を、チャート上に表示するバーの数を１万までにすることで解決したいと思います。（『サービス』ー『設定』ー『チャート』、パラメータ『ウィンドウ内の最大バー』)ここで、ターミナルを再起動し、私たちのエキスパートアドバイザを連結します。

エキスパートアドバイザは、すぐに履歴を『補填』し、新しいティックの出現を待ちます。２分後、これらのチャートはこのようになりました。

ご覧のように、上のチャートでは一つの『分』が追加され、下のチャートには更に飛ばされたバーが追加されました。

つまり、私たちは望む結果を得たわけです！

スケーリング

一つのチャートでも勿論良いのですが、もし飛ばされたバーのない10のチャートを開かなければならない場合、どうしたらいいのでしょうか？各チャートにエキスパートアドバイザが動作するものをもう一つ開くことは、最善の解決策とは言えません。余分なリソースが消費され、同様に、動作はより快適ではなくなります。

それでは、任意の数のチャートを処理することができるエキスパートアドバイザを作成してみましょう。これは使いやすく、コスト効率の高いものとなります。

さて、エキスパートアドバイザが幾つかのチャートで動作する為には、私たちのコードの何を変えるべきか。

チャートのリストを変えることができる外部変数を追加します。

全ての変数を、処理するチャートの数と等しい要素の数を持つ配列と置き換えます。

全てのコードを、これらのチャート自体が取捨されるサイクルに配置します。

更新ブロックを無限ループに配置し、このようにして相場の取得から免れます。もしリスト内に異なるシンボルがある場合、その更新時間は同様に異なる場合があります。

結果は以下のようになります。(AllMinutes.mq4):

#include <WinUser32.mqh> コンマで区切られた( "," ) extern string ChartList= "EURUSD1,GBPUSD1" ; extern bool SkipWeekEnd= true ; extern int RefreshLuft= 1000 ; int init() { start(); return ( 0 ); } int start() { int _GetLastError= 0 ,cnt_copy= 0 ,cnt_add= 0 ,temp[ 13 ]; int Charts= 0 ,pos= 0 ,curchar= 0 ,len= StringLen (ChartList); string cur_symbol= "" ,cur_period= "" ,file_name= "" ; string _Symbol [ 100 ]; int _Period [ 100 ],_PeriodSec[],_Bars[]; int HistoryHandle[],hwnd[],last_fpos[],pre_time[],now_time[]; double now_close[],now_open[],now_low[],now_high[],now_volume[]; double pre_close[],pre_open[],pre_low[],pre_high[],pre_volume[]; while (pos<=len) { curchar=StringGetChar(ChartList,pos); if (curchar> 47 && curchar< 58 ) cur_period=cur_period+CharToStr(curchar); else { if (curchar== ',' || pos==len) { MarketInfo(cur_symbol,MODE_BID); if ( GetLastError ()== 4106 ) { Alert ( "不明なシンボル" ,cur_symbol, "!!!" ); return (- 1 ); } if (iClose(cur_symbol,StrToInteger(cur_period), 0 )<= 0 ) { Alert ( "不明な期間" ,cur_period, "!!!" ); return (- 1 ); } _Symbol [Charts] = cur_symbol; _Period [Charts] = StrToInteger(cur_period); cur_symbol = "" ; cur_period = "" ; Charts++; } else cur_symbol=cur_symbol+CharToStr(curchar); } pos++; } Print ( "< - - - 発見されました" ,Charts, "正しいチャート- - - >" ); ArrayResize ( _Symbol ,Charts); ArrayResize ( _Period ,Charts); ArrayResize (HistoryHandle,Charts); ArrayResize (hwnd,Charts); ArrayResize (last_fpos,Charts); ArrayResize (pre_time,Charts); ArrayResize (now_time,Charts); ArrayResize (now_close,Charts); ArrayResize (now_open,Charts); ArrayResize (now_low,Charts); ArrayResize (now_high,Charts); ArrayResize (now_volume,Charts); ArrayResize (pre_close,Charts); ArrayResize (pre_open,Charts); ArrayResize (pre_low,Charts); ArrayResize (pre_high,Charts); ArrayResize (pre_volume,Charts); ArrayResize (_PeriodSec,Charts); ArrayResize (_Bars,Charts); for ( int curChart= 0 ; curChart<Charts; curChart++) { _PeriodSec[curChart]= _Period [curChart] * 60 ; file_name= StringConcatenate ( "ALL" , _Symbol [curChart], _Period [curChart], ".hst" ); HistoryHandle[curChart]=FileOpenHistory(file_name, FILE_BIN | FILE_WRITE ); if (HistoryHandle[curChart]< 0 ) { _GetLastError= GetLastError (); Alert ( "FileOpenHistory( \"" ,file_name, "\", FILE_BIN | FILE_WRITE)" , " - Error #" ,_GetLastError); continue ; } FileWriteInteger (HistoryHandle[curChart], 400 ,LONG_VALUE); FileWriteString (HistoryHandle[curChart], "Copyright © 2006, komposter" , 64 ); FileWriteString (HistoryHandle[curChart], StringConcatenate ( "ALL" , _Symbol [curChart]), 12 ); FileWriteInteger (HistoryHandle[curChart], _Period [curChart],LONG_VALUE); FileWriteInteger (HistoryHandle[curChart],MarketInfo( _Symbol [curChart],MODE_DIGITS),LONG_VALUE); FileWriteInteger (HistoryHandle[curChart], 0 , LONG_VALUE); FileWriteInteger (HistoryHandle[curChart], 0 , LONG_VALUE); FileWriteArray (HistoryHandle[curChart],temp, 0 , 13 ); _Bars[curChart]=iBars( _Symbol [curChart], _Period [curChart]); pre_time[curChart]=iTime( _Symbol [curChart], _Period [curChart],_Bars[curChart]- 1 ); for ( int i=_Bars[curChart]- 1 ; i>= 1 ; i--) { now_open[curChart] = iOpen( _Symbol [curChart], _Period [curChart], i); now_high[curChart] = iHigh( _Symbol [curChart], _Period [curChart], i); now_low[curChart]=iLow( _Symbol [curChart], _Period [curChart],i); now_close[curChart]=iClose( _Symbol [curChart], _Period [curChart],i); now_volume[curChart]=iVolume( _Symbol [curChart], _Period [curChart],i); now_time[curChart]=iTime( _Symbol [curChart], _Period [curChart],i)/ _PeriodSec[curChart]; now_time[curChart]*=_PeriodSec[curChart]; while (now_time[curChart]>pre_time[curChart]+_PeriodSec[curChart]) { pre_time[curChart] += _PeriodSec[curChart]; pre_time[curChart] /= _PeriodSec[curChart]; pre_time[curChart] *= _PeriodSec[curChart]; if (SkipWeekEnd) { if (TimeDayOfWeek(pre_time[curChart])<= 0 || TimeDayOfWeek(pre_time[curChart])> 5 ) continue ; if (TimeDayOfWeek(pre_time[curChart])== 5 ) { if (TimeHour(pre_time[curChart])== 23 || TimeHour(pre_time[curChart]+ _PeriodSec[curChart])== 23 ) continue ; } } FileWriteInteger (HistoryHandle[curChart],pre_time[curChart],LONG_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart],pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart],pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart],pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart],pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart], 1 ,DOUBLE_VALUE); FileFlush (HistoryHandle[curChart]); cnt_add++; } FileWriteInteger (HistoryHandle[curChart],now_time[curChart],LONG_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart],now_open[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart],now_low[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart],now_high[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart],now_close[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart],now_volume[curChart],DOUBLE_VALUE); FileFlush (HistoryHandle[curChart]); cnt_copy++; pre_close[curChart]= now_close[curChart]; pre_time[curChart] = now_time[curChart]/_PeriodSec[curChart]; pre_time[curChart]*=_PeriodSec[curChart]; } last_fpos[curChart]= FileTell (HistoryHandle[curChart]); Print ( "< - - - " , _Symbol [curChart], _Period [curChart], ":あった" ,cnt_copy, "バー、追加された" ,cnt_add, "バー - - - >" ); Print ( "< - - - 結果の表示には、\"ALL"チャートを開いてください , _Symbol [curChart], _Period [curChart], "\" - - - >" ); } while (! IsStopped ()) { RefreshRates(); for (curChart= 0 ; curChart<Charts; curChart++) { FileSeek (HistoryHandle[curChart],last_fpos[curChart], SEEK_SET ); now_open[curChart]=iOpen( _Symbol [curChart], _Period [curChart], 0 ); now_high[curChart]=iHigh( _Symbol [curChart], _Period [curChart], 0 ); now_low[curChart]=iLow( _Symbol [curChart], _Period [curChart], 0 ); now_close[curChart]=iClose( _Symbol [curChart], _Period [curChart], 0 ); now_volume[curChart]=iVolume( _Symbol [curChart], _Period [curChart], 0 ); now_time[curChart]=iTime( _Symbol [curChart], _Period [curChart], 0 )/_PeriodSec[curChart]; now_time[curChart]*=_PeriodSec[curChart]; if (now_time[curChart]>=pre_time[curChart]+_PeriodSec[curChart]) { FileWriteInteger (HistoryHandle[curChart],pre_time[curChart],LONG_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart],pre_open[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart],pre_low[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart],pre_high[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart],pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart],pre_volume[curChart],DOUBLE_VALUE); FileFlush (HistoryHandle[curChart]); last_fpos[curChart]= FileTell (HistoryHandle[curChart]); } while (now_time[curChart]>pre_time[curChart]+_PeriodSec[curChart]) { pre_time[curChart] += _PeriodSec[curChart]; pre_time[curChart] /= _PeriodSec[curChart]; pre_time[curChart] *= _PeriodSec[curChart]; if (SkipWeekEnd) { if (TimeDayOfWeek(pre_time[curChart])<= 0 || TimeDayOfWeek(pre_time[curChart])> 5 ) continue ; if (TimeDayOfWeek(pre_time[curChart])== 5 ) { if (TimeHour(pre_time[curChart])== 23 || TimeHour(pre_time[curChart]+_PeriodSec[curChart])== 23 ) continue ; } } FileWriteInteger (HistoryHandle[curChart],pre_time[curChart],LONG_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart],pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart],pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart],pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart],pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart], 1 ,DOUBLE_VALUE); FileFlush (HistoryHandle[curChart]); last_fpos[curChart]= FileTell (HistoryHandle[curChart]); } FileWriteInteger (HistoryHandle[curChart],now_time[curChart],LONG_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart],now_open[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart],now_low[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart],now_high[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart],now_close[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart],now_volume[curChart],DOUBLE_VALUE); FileFlush (HistoryHandle[curChart]); pre_open[curChart] = now_open[curChart]; pre_high[curChart] = now_high[curChart]; pre_low[curChart]=now_low[curChart]; pre_close[curChart]=now_close[curChart]; pre_volume[curChart]=now_volume[curChart]; pre_time[curChart]=now_time[curChart]/ _PeriodSec[curChart]; pre_time[curChart]*=_PeriodSec[curChart]; if (hwnd[curChart]== 0 ) { hwnd[curChart]=WindowHandle( StringConcatenate ( "ALL" , _Symbol [curChart]), _Period [curChart]); if (hwnd[curChart]!= 0 ) Print ( "< - - - チャート " , "ALL" + _Symbol [curChart], _Period [curChart], " 発見しました！- - - >" ); } if (hwnd[curChart]!= 0 ) PostMessageA(hwnd[curChart],WM_COMMAND, 33324 , 0 ); } Sleep (RefreshLuft); } for (curChart= 0 ; curChart<Charts; curChart++) { if (HistoryHandle[curChart]>= 0 ) { FileClose (HistoryHandle[curChart]); HistoryHandle[curChart]=- 1 ; } } return ( 0 ); }

ここで、ChartListパラメータを持つEURUSDの5分足チャートにエキスパートアドバイザを起動し、全ての3つのチャートを『オフライン』で開いてみましょう。

全てうまくいったと思います。

全ての3つのチャートは同時に更新され、穴が出現した際にはそれは『補修』されます。