「穴」のないチャート
動機
MT4のチャート構築システムは、期間中に1つの変更でもあったバーのみ描かれるよう設計されています。もし１分間の間に変化がなかった場合、１分足チャートでは１つのバーが飛ばされます。
開発者は意図的にこのチャート構築法を選んでおり、それは既存の価格のみ含むチャートを好むユーザーが多い為です。少なくとも、連続チャートのファンは存在します。彼らはたとえ価格の変化が無かったとしても、始値が前のバーの終値と同じバーは描かれるべきであると考えています。このようにして、チャート上には時間のスケールの抜けが無くなり、分足チャートでの１００のバーは常に１００分間に相応することになります。現在の実装ではこの数字は異なる場合があります。例えば、もし１００分間の間に２分間相場の情報がなかった場合、１００分は９８のバーで『収まって』しまいます。
幸いなことに、MQL4にはこのようなチャートを自力で実装する為に必要なツールが全て揃っています。
実装
まず初めに、課題を２つのステップに分けましょう。
- ヒストリカルデータの処理。
- 最新のバーの更新。
最初のステップでは、私たちはシンボル名に接頭辞"ALL"を持つ新しい履歴ファイルを作成("ALL" – "全て"というのは、私たちの場合"全てのバー"という意味です)し、そこに追加されたバーで履歴を書き込みます。
同様の問題は、MT4顧客ターミナルにある"period_converter"スクリプトで解決できます。スクリプトは非標準期間のチャートを生成します。この例で、私たちは履歴ファイルを使った作業を覚えます。
プログラムを作成する前に、スクリプト、インディケータ、もしくはエキスパートアドバイザとしてなど、どのような形で形成すべきかを決める必要があります。インディケータは、配列の内容を表示する為に使用されます。これは、私たちには必要ありません。エキスパートアドバイザとスクリプトの基本的な違いは、スクリプトは実行後にすぐにチャートから削除されることです。このステップでは、これが私たちに適しているので、私たちはこのスクリプトを作ることにしましょう。
結果は以下のようになります。(AllMinutes_Step1.mq4):
#property show_inputs //---- 休日のバー描画の許可/禁止 //---- もしtrueの場合、休日は未記入のままになります //---- もしfalseの場合、休日はOHLCのバーが描画されます extern bool SkipWeekEnd=true; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int HistoryHandle=-1,pre_time,now_time,_PeriodSec; double now_close,now_open,now_low,now_high,now_volume,pre_close; int _GetLastError=0,cnt_copy=0,cnt_add=0; int temp[13]; //---- チャートの期間とシンボルを埋めます string _Symbol=Symbol(); int _Period= Period(); _PeriodSec = _Period * 60; //---- 履歴を記録するファイルを開きます string file_name=StringConcatenate("ALL",_Symbol,_Period,".hst"); HistoryHandle=FileOpenHistory(file_name,FILE_BIN|FILE_WRITE); if(HistoryHandle<0) { _GetLastError=GetLastError(); Alert("FileOpenHistory( \"",file_name,"\",FILE_BIN | FILE_WRITE )"," - Error #",_GetLastError); return(-1); } //---- ファイルの見出しを書きます FileWriteInteger(HistoryHandle,400,LONG_VALUE); FileWriteString(HistoryHandle,"Copyright © 2006, komposter",64); FileWriteString(HistoryHandle,"ALL"+_Symbol,12); FileWriteInteger(HistoryHandle,_Period,LONG_VALUE); FileWriteInteger(HistoryHandle,Digits,LONG_VALUE); FileWriteInteger(HistoryHandle, 0, LONG_VALUE); //timesign FileWriteInteger(HistoryHandle, 0, LONG_VALUE); //last_sync FileWriteArray(HistoryHandle,temp,0,13); //+-----------------------------------------------------------------+ //| 履歴を処理します | //+-----------------------------------------------------------------+ int bars = Bars; pre_time = Time[bars-1]; for(int i= bars-1; i>= 0; i--) { //---- バーのパラメータを記憶します now_open = Open[i]; now_high = High[i]; now_low=Low[i]; now_close=Close[i]; now_volume=Volume[i]; now_time=Time[i]/_PeriodSec; now_time*=_PeriodSec; //---- もし飛ばされたバーがある場合、 while(now_time>pre_time+_PeriodSec) { pre_time += _PeriodSec; pre_time /= _PeriodSec; pre_time *= _PeriodSec; //---- もしそれが休日ではない場合、 if(SkipWeekEnd) { if(TimeDayOfWeek(pre_time)<=0 || TimeDayOfWeek(pre_time)>5) continue; if(TimeDayOfWeek(pre_time)==5) { if(TimeHour(pre_time)==23 || TimeHour(pre_time+_PeriodSec)==23) { continue; } } } //---- 飛ばされたバーをファイルへ書き込みます FileWriteInteger(HistoryHandle,pre_time,LONG_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,1,DOUBLE_VALUE); FileFlush(HistoryHandle); cnt_add++; } //---- 新しいバーをファイルへ書き込みます FileWriteInteger(HistoryHandle,now_time,LONG_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,now_open,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,now_low,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,now_high,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,now_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,now_volume,DOUBLE_VALUE); FileFlush(HistoryHandle); cnt_copy++; //---- 記録されたバーの終値と //---- 時間の値を記憶します pre_close = now_close; pre_time = now_time / _PeriodSec; pre_time*=_PeriodSec; } //---- ファイルを閉じます FileClose(HistoryHandle); //---- 統計を出力します Print("< - - - ",_Symbol,_Period,":だった",cnt_copy,"追加されたバー",cnt_add,"バー- - ->"); Print("< - - - 結果の表示には、\"ALL"チャートを開いてください,_Symbol,_Period,"\" - - - >"); return(0); }
SkipWeekEnd変数に注意してください。もしこの値がfalseの場合、休日にもOHLC（ダッシュ）のバーが描画されます。
それでは、私たちのスクリプトがどう動作するかを確かめてみましょう。単純にこれをGBPUSDの分足チャートに取り付けます。
ここでALLGBPUSD1チャートを『オフライン』で開き、これを初期のチャートと比較します。
ご覧のように、チャートには幾つかの飛ばされた分が加えられました。これは赤い丸で囲まれています。これは私たちが求めていたものではありませんか？
それでは、飛ばされたものが書き込まれたチャートを持って、更新に取り組みたいと思います。今、チャート上には新しい相場は表示されず、同様に、新しい穴も埋められません。
例のために、もう一度"period_converter"スクリプトを使用します。チャートの更新の課題も、このスクリプトで解決することができます。一つの修正のみ行い、飛ばされたバーの記入ブロックを追加します。チャートは各ティックで更新する必要がある為、私たちのコード全てをエキスパートアドバイザに移します。これは新しい相場一つ一つの取得によって起動します。これは一度のみ実行されるべきである為、最初の部分のコードからinit()関数を配置します。そして、各ティックに必要となるので、新しい部分の全てにstart()関数を配置します。その他、ファイルの終了はdeinit()に移します。ここが適切な場所となります。
さて、エキスパートアドバイザのコードは以下のようになります。(AllMinutes_Step2.mq4):
#include <WinUser32.mqh> //---- 休日のバー描画の許可/禁止 //---- もしtrueの場合、休日は未記入のままになります //---- もしfalseの場合、休日はOHLCのバーが描画されます extern bool SkipWeekEnd=true; int HistoryHandle=-1,hwnd=0,last_fpos=0,pre_time,now_time; int _Period,_PeriodSec; double now_close,now_open,now_low,now_high,now_volume; double pre_close,pre_open,pre_low,pre_high,pre_volume; string _Symbol; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { int _GetLastError=0,cnt_copy=0,cnt_add=0; int temp[13]; //---- チャートの期間とシンボルを埋めます _Symbol = Symbol(); _Period = Period(); _PeriodSec=_Period*60; hwnd=0; //---- 履歴を記録するファイルを開きます string file_name=StringConcatenate("ALL",_Symbol,_Period,".hst"); HistoryHandle=FileOpenHistory(file_name,FILE_BIN|FILE_WRITE); if(HistoryHandle<0) { _GetLastError=GetLastError(); Alert("FileOpenHistory( \"",file_name,"\",FILE_BIN | FILE_WRITE )"," - Error #",_GetLastError); return(-1); } //---- ファイルの見出しを書きます FileWriteInteger(HistoryHandle,400,LONG_VALUE); FileWriteString(HistoryHandle,"Copyright © 2006, komposter",64); FileWriteString(HistoryHandle,StringConcatenate("ALL",_Symbol),12); FileWriteInteger(HistoryHandle,_Period,LONG_VALUE); FileWriteInteger(HistoryHandle,Digits,LONG_VALUE); FileWriteInteger(HistoryHandle, 0, LONG_VALUE); //timesign FileWriteInteger(HistoryHandle, 0, LONG_VALUE); //last_sync FileWriteArray(HistoryHandle,temp,0,13); //+-----------------------------------------------------------------+ //| 履歴を処理します | //+-----------------------------------------------------------------+ int bars = Bars; pre_time = Time[bars-1]; for(int i= bars-1; i>= 1; i--) { //---- バーのパラメータを記憶します now_open = Open[i]; now_high = High[i]; now_low=Low[i]; now_close=Close[i]; now_volume=Volume[i]; now_time=Time[i]/_PeriodSec; now_time*=_PeriodSec; //---- もし飛ばされたバーがある場合、 while(now_time>pre_time+_PeriodSec) { pre_time += _PeriodSec; pre_time /= _PeriodSec; pre_time *= _PeriodSec; //---- もしそれが休日ではない場合、 if(SkipWeekEnd) { if(TimeDayOfWeek(pre_time)<=0 || TimeDayOfWeek(pre_time)>5) continue; if(TimeDayOfWeek(pre_time)==5) { if(TimeHour(pre_time)==23 || TimeHour(pre_time+_PeriodSec)==23) continue; } } //---- 飛ばされたバーをファイルへ書き込みます FileWriteInteger(HistoryHandle,pre_time,LONG_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,1,DOUBLE_VALUE); FileFlush(HistoryHandle); cnt_add++; } //---- 新しいバーをファイルへ書き込みます FileWriteInteger(HistoryHandle,now_time,LONG_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,now_open,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,now_low,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,now_high,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,now_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,now_volume,DOUBLE_VALUE); FileFlush(HistoryHandle); cnt_copy++; //---- 記録されたバーの終値と //---- 時間の値を記憶します pre_close= now_close; pre_time = now_time/_PeriodSec; pre_time*=_PeriodSec; } last_fpos=FileTell(HistoryHandle); //---- 統計を出力します Print("< - - - ",_Symbol,_Period,": было ",cnt_copy," баров,добавлено ",cnt_add," баров - - - >"); Print("< - - - 結果の表示には、\"ALL"チャートを開いてください,_Symbol,_Period,"\" - - - >"); //---- ０バーをすぐに描画する為にスタート関数を呼び出します start(); return(0); } //---- int start() { //+---------------------------------------------------------------+ //| 取得されたティックを処理します | //+---------------------------------------------------------------+ //---- 『カーソル』を最新のバーの前に合わせます //---- (これは最初を除く、全ての起動で必要です) FileSeek(HistoryHandle,last_fpos,SEEK_SET); //---- バーのパラメータを記憶します now_open = Open[0]; now_high = High[0]; now_low=Low[0]; now_close=Close[0]; now_volume=Volume[0]; now_time=Time[0]/_PeriodSec; now_time*=_PeriodSec; //---- もしバーが形成された場合、 if(now_time>=pre_time+_PeriodSec) { //---- 形成されたバーを書き込みます FileWriteInteger(HistoryHandle,pre_time,LONG_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_open,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_low,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_high,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_volume,DOUBLE_VALUE); FileFlush(HistoryHandle); //---- ０バーの記録前にファイル内の場所を記憶します last_fpos=FileTell(HistoryHandle); } //---- もし飛ばされたバーが出現した場合、 while(now_time>pre_time+_PeriodSec) { pre_time += _PeriodSec; pre_time /= _PeriodSec; pre_time *= _PeriodSec; //---- もしそれが休日ではない場合、 if(SkipWeekEnd) { if(TimeDayOfWeek(pre_time)<=0 || TimeDayOfWeek(pre_time)>5) continue; if(TimeDayOfWeek(pre_time)==5) { if(TimeHour(pre_time)==23 || TimeHour(pre_time+_PeriodSec)==23) continue; } } //---- 飛ばされたバーをファイルへ書き込みます FileWriteInteger(HistoryHandle,pre_time,LONG_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,pre_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,1,DOUBLE_VALUE); FileFlush(HistoryHandle); //---- ０バーの記録前にファイル内の場所を記憶します last_fpos=FileTell(HistoryHandle); } //---- 現在のバーを書き込みます FileWriteInteger(HistoryHandle,now_time,LONG_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,now_open,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,now_low,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,now_high,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,now_close,DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle,now_volume,DOUBLE_VALUE); FileFlush(HistoryHandle); //---- 記録されたバーのパラメータを記憶します pre_open = now_open; pre_high = now_high; pre_low=now_low; pre_close=now_close; pre_volume=now_volume; pre_time=now_time/_PeriodSec; pre_time*=_PeriodSec; //---- 最新の相場を『送る』ウィンドウを見つけます if(hwnd==0) { hwnd=WindowHandle(StringConcatenate("ALL",_Symbol),_Period); if(hwnd!=0) { Print("< - - - チャート ","ALL"+_Symbol,_Period,"発見しました!- - - >"); } } //---- そして、もし見つかった場合、これを更新します if(hwnd!=0) { PostMessageA(hwnd,WM_COMMAND,33324,0); } } //---- int deinit() { if(HistoryHandle>=0) { //---- ファイルを閉じます FileClose(HistoryHandle); HistoryHandle=-1; } return(0); }
ターミナルはファイルに書き込まれた全てのファイルをダウンロードするので、チャートの更新プロセスは多くのリソースを消費するということをすぐに申し上げておきます。もしファイル内に多くのファイルが存在する場合、ターミナルの動作が著しく遅くなることがあります。この多くは、MT4顧客ターミナルがインストールされているコンピュータの性能によります。いずれにしても、リソースは無尽蔵ではありません。私たちはこの問題を、チャート上に表示するバーの数を１万までにすることで解決したいと思います。（『サービス』ー『設定』ー『チャート』、パラメータ『ウィンドウ内の最大バー』)ここで、ターミナルを再起動し、私たちのエキスパートアドバイザを連結します。
エキスパートアドバイザは、すぐに履歴を『補填』し、新しいティックの出現を待ちます。２分後、これらのチャートはこのようになりました。
ご覧のように、上のチャートでは一つの『分』が追加され、下のチャートには更に飛ばされたバーが追加されました。
つまり、私たちは望む結果を得たわけです！
スケーリング
一つのチャートでも勿論良いのですが、もし飛ばされたバーのない10のチャートを開かなければならない場合、どうしたらいいのでしょうか？各チャートにエキスパートアドバイザが動作するものをもう一つ開くことは、最善の解決策とは言えません。余分なリソースが消費され、同様に、動作はより快適ではなくなります。
それでは、任意の数のチャートを処理することができるエキスパートアドバイザを作成してみましょう。これは使いやすく、コスト効率の高いものとなります。
さて、エキスパートアドバイザが幾つかのチャートで動作する為には、私たちのコードの何を変えるべきか。
- チャートのリストを変えることができる外部変数を追加します。
- 全ての変数を、処理するチャートの数と等しい要素の数を持つ配列と置き換えます。
- 全てのコードを、これらのチャート自体が取捨されるサイクルに配置します。
- 更新ブロックを無限ループに配置し、このようにして相場の取得から免れます。もしリスト内に異なるシンボルがある場合、その更新時間は同様に異なる場合があります。
結果は以下のようになります。(AllMinutes.mq4):
#include <WinUser32.mqh> //---- 処理するべきチャートのリスト コンマで区切られた(",") extern string ChartList="EURUSD1,GBPUSD1"; //---- 休日のバー描画の許可/禁止 //---- もしtrueの場合、休日は未記入のままになります //---- もしfalseの場合、休日はOHLCのバーが描画されます extern bool SkipWeekEnd=true; //---- ミリ秒単位のチャート更新頻度 //---- 数値が高ければ高いほど、エキスパートアドバイザが使用する //---- リソースは少なくなります extern int RefreshLuft=1000; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { start(); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int _GetLastError=0,cnt_copy=0,cnt_add=0,temp[13]; int Charts=0,pos=0,curchar=0,len=StringLen(ChartList); string cur_symbol="",cur_period="",file_name=""; string _Symbol[100]; int _Period[100],_PeriodSec[],_Bars[]; int HistoryHandle[],hwnd[],last_fpos[],pre_time[],now_time[]; double now_close[],now_open[],now_low[],now_high[],now_volume[]; double pre_close[],pre_open[],pre_low[],pre_high[],pre_volume[]; //---- 処理する必要のあるチャート数を数えます while(pos<=len) { curchar=StringGetChar(ChartList,pos); if(curchar>47 && curchar<58) cur_period=cur_period+CharToStr(curchar); else { if(curchar==',' || pos==len) { MarketInfo(cur_symbol,MODE_BID); if(GetLastError()==4106) { Alert("不明なシンボル",cur_symbol,"!!!"); return(-1); } if(iClose(cur_symbol,StrToInteger(cur_period),0)<=0) { Alert("不明な期間",cur_period,"!!!"); return(-1); } _Symbol[Charts] = cur_symbol; _Period[Charts] = StrToInteger(cur_period); cur_symbol = ""; cur_period = ""; Charts++; } else cur_symbol=cur_symbol+CharToStr(curchar); } pos++; } Print("< - - - 発見されました",Charts,"正しいチャート- - - >"); ArrayResize(_Symbol,Charts); ArrayResize(_Period,Charts); ArrayResize(HistoryHandle,Charts); ArrayResize(hwnd,Charts); ArrayResize(last_fpos,Charts); ArrayResize(pre_time,Charts); ArrayResize(now_time,Charts); ArrayResize(now_close,Charts); ArrayResize(now_open,Charts); ArrayResize(now_low,Charts); ArrayResize(now_high,Charts); ArrayResize(now_volume,Charts); ArrayResize(pre_close,Charts); ArrayResize(pre_open,Charts); ArrayResize(pre_low,Charts); ArrayResize(pre_high,Charts); ArrayResize(pre_volume,Charts); ArrayResize(_PeriodSec,Charts); ArrayResize(_Bars,Charts); for(int curChart=0; curChart<Charts; curChart++) { _PeriodSec[curChart]=_Period[curChart] *60; //---- 履歴を記録するファイルを開きます file_name=StringConcatenate("ALL",_Symbol[curChart],_Period[curChart],".hst"); HistoryHandle[curChart]=FileOpenHistory(file_name,FILE_BIN|FILE_WRITE); if(HistoryHandle[curChart]<0) { _GetLastError=GetLastError(); Alert("FileOpenHistory( \"",file_name,"\", FILE_BIN | FILE_WRITE)"," - Error #",_GetLastError); continue; } //---- ファイルの見出しを書きます FileWriteInteger(HistoryHandle[curChart],400,LONG_VALUE); FileWriteString(HistoryHandle[curChart],"Copyright © 2006, komposter",64); FileWriteString(HistoryHandle[curChart],StringConcatenate("ALL",_Symbol[curChart]),12); FileWriteInteger(HistoryHandle[curChart],_Period[curChart],LONG_VALUE); FileWriteInteger(HistoryHandle[curChart],MarketInfo(_Symbol[curChart],MODE_DIGITS),LONG_VALUE); FileWriteInteger(HistoryHandle[curChart], 0, LONG_VALUE); // timesign FileWriteInteger(HistoryHandle[curChart], 0, LONG_VALUE); // last_sync FileWriteArray(HistoryHandle[curChart],temp,0,13); //+-----------------------------------------------------------+ //| 履歴を処理します | //+-----------------------------------------------------------+ _Bars[curChart]=iBars(_Symbol[curChart],_Period[curChart]); pre_time[curChart]=iTime(_Symbol[curChart],_Period[curChart],_Bars[curChart]-1); for(int i=_Bars[curChart]-1; i>=1; i--) { //---- バーのパラメータを記憶します now_open[curChart] = iOpen(_Symbol[curChart], _Period[curChart], i); now_high[curChart] = iHigh(_Symbol[curChart], _Period[curChart], i); now_low[curChart]=iLow(_Symbol[curChart],_Period[curChart],i); now_close[curChart]=iClose(_Symbol[curChart],_Period[curChart],i); now_volume[curChart]=iVolume(_Symbol[curChart],_Period[curChart],i); now_time[curChart]=iTime(_Symbol[curChart],_Period[curChart],i)/ _PeriodSec[curChart]; now_time[curChart]*=_PeriodSec[curChart]; //---- もし飛ばされたバーがある場合、 while(now_time[curChart]>pre_time[curChart]+_PeriodSec[curChart]) { pre_time[curChart] += _PeriodSec[curChart]; pre_time[curChart] /= _PeriodSec[curChart]; pre_time[curChart] *= _PeriodSec[curChart]; //---- もしそれが休日ではない場合、 if(SkipWeekEnd) { if(TimeDayOfWeek(pre_time[curChart])<=0 || TimeDayOfWeek(pre_time[curChart])>5) continue; if(TimeDayOfWeek(pre_time[curChart])==5) { if(TimeHour(pre_time[curChart])==23 || TimeHour(pre_time[curChart]+ _PeriodSec[curChart])==23) continue; } } //---- 飛ばされたバーをファイルへ書き込みます FileWriteInteger(HistoryHandle[curChart],pre_time[curChart],LONG_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],1,DOUBLE_VALUE); FileFlush(HistoryHandle[curChart]); cnt_add++; } //---- 新しいバーをファイルへ書き込みます FileWriteInteger(HistoryHandle[curChart],now_time[curChart],LONG_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],now_open[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],now_low[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],now_high[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],now_close[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],now_volume[curChart],DOUBLE_VALUE); FileFlush(HistoryHandle[curChart]); cnt_copy++; //---- 記録されたバーの終値と //---- 時間の値を記憶します pre_close[curChart]= now_close[curChart]; pre_time[curChart] = now_time[curChart]/_PeriodSec[curChart]; pre_time[curChart]*=_PeriodSec[curChart]; } last_fpos[curChart]=FileTell(HistoryHandle[curChart]); //---- 統計を出力します Print("< - - - ",_Symbol[curChart],_Period[curChart],":あった",cnt_copy,"バー、追加された",cnt_add,"バー - - - >"); Print("< - - - 結果の表示には、\"ALL"チャートを開いてください,_Symbol[curChart],_Period[curChart],"\" - - - >"); } //+---------------------------------------------------------------+ //| 取得されたティックを処理します | //+---------------------------------------------------------------+ while(!IsStopped()) { RefreshRates(); for(curChart=0; curChart<Charts; curChart++) { //---- 『カーソル』を最新のバーの前に合わせます //---- (これは最初を除く、全ての起動で必要です) FileSeek(HistoryHandle[curChart],last_fpos[curChart], SEEK_SET); //---- バーのパラメータを記憶します now_open[curChart]=iOpen(_Symbol[curChart],_Period[curChart],0); now_high[curChart]=iHigh(_Symbol[curChart],_Period[curChart],0); now_low[curChart]=iLow(_Symbol[curChart],_Period[curChart],0); now_close[curChart]=iClose(_Symbol[curChart],_Period[curChart],0); now_volume[curChart]=iVolume(_Symbol[curChart],_Period[curChart],0); now_time[curChart]=iTime(_Symbol[curChart],_Period[curChart],0)/_PeriodSec[curChart]; now_time[curChart]*=_PeriodSec[curChart]; //---- もしバーが形成された場合、 if(now_time[curChart]>=pre_time[curChart]+_PeriodSec[curChart]) { //---- 形成されたバーを書き込みます FileWriteInteger(HistoryHandle[curChart],pre_time[curChart],LONG_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],pre_open[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],pre_low[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],pre_high[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],pre_volume[curChart],DOUBLE_VALUE); FileFlush(HistoryHandle[curChart]); //---- ０バーの記録前にファイル内の場所を記憶します last_fpos[curChart]=FileTell(HistoryHandle[curChart]); } //---- もし飛ばされたバーが出現した場合、 while(now_time[curChart]>pre_time[curChart]+_PeriodSec[curChart]) { pre_time[curChart] += _PeriodSec[curChart]; pre_time[curChart] /= _PeriodSec[curChart]; pre_time[curChart] *= _PeriodSec[curChart]; //---- もしそれが休日ではない場合、 if(SkipWeekEnd) { if(TimeDayOfWeek(pre_time[curChart])<=0 || TimeDayOfWeek(pre_time[curChart])>5) continue; if(TimeDayOfWeek(pre_time[curChart])==5) { if(TimeHour(pre_time[curChart])==23 || TimeHour(pre_time[curChart]+_PeriodSec[curChart])==23) continue; } } //---- 飛ばされたバーをファイルへ書き込みます FileWriteInteger(HistoryHandle[curChart],pre_time[curChart],LONG_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],1,DOUBLE_VALUE); FileFlush(HistoryHandle[curChart]); //---- ０バーの記録前にファイル内の場所を記憶します last_fpos[curChart]=FileTell(HistoryHandle[curChart]); } //---- 現在のバーを書き込みます FileWriteInteger(HistoryHandle[curChart],now_time[curChart],LONG_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],now_open[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],now_low[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],now_high[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],now_close[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble(HistoryHandle[curChart],now_volume[curChart],DOUBLE_VALUE); FileFlush(HistoryHandle[curChart]); //---- 記録されたバーのパラメータを記憶します pre_open[curChart] = now_open[curChart]; pre_high[curChart] = now_high[curChart]; pre_low[curChart]=now_low[curChart]; pre_close[curChart]=now_close[curChart]; pre_volume[curChart]=now_volume[curChart]; pre_time[curChart]=now_time[curChart]/ _PeriodSec[curChart]; pre_time[curChart]*=_PeriodSec[curChart]; //---- 最新の相場を『送る』ウィンドウを見つけます if(hwnd[curChart]==0) { hwnd[curChart]=WindowHandle(StringConcatenate("ALL",_Symbol[curChart]),_Period[curChart]); if(hwnd[curChart]!=0) Print("< - - - チャート ","ALL"+_Symbol[curChart],_Period[curChart]," 発見しました！- - - >"); } //---- そして、もし見つかった場合、これを更新します if(hwnd[curChart]!=0) PostMessageA(hwnd[curChart],WM_COMMAND,33324,0); } Sleep(RefreshLuft); } for(curChart=0; curChart<Charts; curChart++) { if(HistoryHandle[curChart]>=0) { //---- ファイルを閉じます FileClose(HistoryHandle[curChart]); HistoryHandle[curChart]=-1; } } return(0); }
ここで、ChartListパラメータを持つEURUSDの5分足チャートにエキスパートアドバイザを起動し、全ての3つのチャートを『オフライン』で開いてみましょう。
全てうまくいったと思います。全ての3つのチャートは同時に更新され、穴が出現した際にはそれは『補修』されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/ru/articles/1407
警告: これらの資料についてのすべての権利はMetaQuotes Ltd.が保有しています。これらの資料の全部または一部の複製や再プリントは禁じられています。
この記事はサイトのユーザーによって執筆されたものであり、著者の個人的な見解を反映しています。MetaQuotes Ltdは、提示された情報の正確性や、記載されているソリューション、戦略、または推奨事項の使用によって生じたいかなる結果についても責任を負いません。
