Charts ohne "Gaps" (Lücken)

Das System des Charts-Aufbaus in MT4 ist so programmiert, dass nur die Bars angezeigt werden, in deren Zeitrahmen mindestens eine Preisänderung stattgefunden hat. Wenn es innerhalb von einer Minute keine Preisänderung gab, dann tritt im einminütigen Chart eine Gap aus einem Bar.



Programmier haben bewusst diese Art des Chart-Aufbaus eingesetzt, denn die meisten Benutzer, die diese Produkte verwenden, benutzen gern die Charts, die nur aktuelle Preise enthalten. Trotzdem gibt es auch Fans von Charts, die keine Gaps haben. Sie meinen, dass ein Bar trotz keiner Preisänderung angezeigt werden muss, bei dem der Open-Price mit dem Exit-Price des vorherigen Bars gleich ist. Dadurch werden im Chart keine Gaps über der Zeit-Skala auftreten, und 100 Bars im minütigen Chart werden immer dem Zeitraum aus 100 Minuten entsprechen. Während der aktuellen Realisierung können da andere Zahlen sein. Zum Beispiel über 100 Minuten können 98 Bars kommen, wenn es über 100 Minuten 2 Minuten lange keine Preisnotierungen geliefert wurden.

Zum Glück gibt es in MQL 4 alle nötige Werkzeuge, um solche Charts selber zu realisieren.



Realisierung





Am Anfang teilen wir die Aufgabe zu zwei Stufen:

Bearbeitung der History-Daten;

Erneuerung des letzten Bars.

In der ersten Stufe erstellen wir eine neue History-Datei mit "ALL" zum Symbol-Namen ("ALL" – "Alle", in unserem Kontext – "alle Bars") und schreiben wir darin die History mit den hinzugefügten Bars.





Die ähnliche Aufgabe wird im Skript "period_converter" erledigt, mit dem der Client-Terminal MT4 komplettiert ist. Das Skript erzeugt das Chart mit einer ungewöhnlichen Periode. Von seinem Beispiel lernen wir eben, wie wir mit einer History-Datei arbeiten müssen.



Bevor das Programm erstellt wird, muss man entscheiden, in welcher Form es gestaltet werden muss, in der Form von: einem Skript, Indikator oder Experten. Indikator ist für die Darstellung des Arrays-Inhaltes vorgesehen. Das brauchen wir nicht. Der grundlegende Unterschied zwischen einem Skript und einem Experten besteht nur in einem Punkt, - Das Skript wird direkt nach der Ausführung aus dem Chart entfernt. In dieser Stufe passt es noch, deshalb suchen wir ein Skript aus.





Also, was haben wir eigentlich bekommen (AllMinutes_Step1.mq4):

#property show_inputs extern bool SkipWeekEnd = true ; int start() { int HistoryHandle = - 1 , pre_time, now_time, _PeriodSec; double now_close, now_open, now_low, now_high, now_volume, pre_close; int _GetLastError = 0 , cnt_copy = 0 , cnt_add = 0 ; int temp[ 13 ]; string _Symbol = Symbol (); int _Period = Period (); _PeriodSec = _Period * 60 ; string file_name = StringConcatenate ( "ALL" , _Symbol , _Period , ".hst" ); HistoryHandle = FileOpenHistory ( file_name, FILE_BIN | FILE_WRITE ); if (HistoryHandle < 0 ) { _GetLastError = GetLastError (); Alert ( "FileOpenHistory( \"" ,file_name, "\", FILE_BIN | FILE_WRITE )" , " - Error #" , _GetLastError); return (- 1 ); } FileWriteInteger (HistoryHandle, 400 , LONG_VALUE ); FileWriteString (HistoryHandle, "Copyright © 2006, komposter" , 64 ); FileWriteString (HistoryHandle, "ALL" + _Symbol , 12 ); FileWriteInteger (HistoryHandle, _Period , LONG_VALUE ); FileWriteInteger (HistoryHandle, Digits , LONG_VALUE ); FileWriteInteger (HistoryHandle, 0 , LONG_VALUE ); FileWriteInteger (HistoryHandle, 0 , LONG_VALUE ); FileWriteArray (HistoryHandle, temp, 0 , 13 ); int bars = Bars ; pre_time = Time [bars- 1 ]; for ( int i = bars - 1 ; i >= 0 ; i--) { now_open = Open [i]; now_high = High [i]; now_low = Low [i]; now_close = Close [i]; now_volume = Volume [i]; now_time = Time [i] / _PeriodSec; now_time *= _PeriodSec; while (now_time > pre_time + _PeriodSec) { pre_time += _PeriodSec; pre_time /= _PeriodSec; pre_time *= _PeriodSec; if (SkipWeekEnd) { if ( TimeDayOfWeek (pre_time) <= 0 || TimeDayOfWeek (pre_time) > 5 ) continue ; if ( TimeDayOfWeek (pre_time) == 5 ) { if ( TimeHour (pre_time) == 23 || TimeHour (pre_time + _PeriodSec) == 23 ) { continue ; } } } FileWriteInteger (HistoryHandle, pre_time, LONG_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, pre_close, DOUBLE_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, pre_close, DOUBLE_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, pre_close, DOUBLE_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, pre_close, DOUBLE_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, 1 , DOUBLE_VALUE ); FileFlush (HistoryHandle); cnt_add ++; } FileWriteInteger (HistoryHandle, now_time, LONG_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, now_open, DOUBLE_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, now_low, DOUBLE_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, now_high, DOUBLE_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, now_close, DOUBLE_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, now_volume, DOUBLE_VALUE ); FileFlush (HistoryHandle); cnt_copy ++; pre_close = now_close; pre_time = now_time / _PeriodSec; pre_time *=_PeriodSec; } FileClose ( HistoryHandle ); Print ( "< - - - " , _Symbol , _Period , ": es war " , cnt_copy, " Bars, hinzugefügt " , cnt_add, " Bars - - - >" ); Print ( "< - - - Um die Ergebnisse zu sehen, öffnen Sie das Chart \"ALL" , _Symbol , _Period , "\" - - - >" ); return ( 0 ); }





Geben Sie Acht bei der Variable SkipWeekEnd. Wenn ihr Wert false ist, die Wochenende-Tage werden auch mit O=H=L=C Bars gefüllt (mit Bindestrichen).





Lassen Sie uns überprüfen, wie unser Skript funktioniert, - Schließen wir ihn einfach zum minütigen Chart GBPUSD an:





Nun lassen Sie uns das Chart ALLGBPUSD1 im Status "off-line" öffnen und vergleichen wir ihn mit dem Anfangschart:





Wie Sie sehen können, wurden im Chart noch ein paar übersprungenen Minuten hinzugefügt. Sie sind rot eingekreist. Das wollten wir bekommen, nicht wahr?





Nun, wenn wir ein vollständiges Chart haben, können wir uns mit seiner Erneuerung beschäftigen. Jetzt werden im Chart keine neue Preisnotierungen angezeigt, und von daher werden keine neue Gaps entstehen.





Nehmen wir wieder als Beispiel den Skript "period_converter". Die Aufgabe der Charts-Erneuerung wird da auch erledigt. Machen wir nur einen Unterschied: Fügen wir da einen Block hinzu, der die übersprungenen Bars füllt. Da das Chart bei jedem Tick erneuert werden muss, tragen wir unseren ganzen Code in den Experten ein. Er wird mit jeder neuen Preisnotierung gestartet. Der Code vom ersten Teil platzieren wir in der Funktion init(), denn es muss nur einmal ausgeführt werden, und den ganzen neuen Teil platzieren wir in der Funktion start(), denn sie wird bei jedem Tick aufgerufen. Außerdem tragen wir die Datei-Schließung in deinit() ein, der Platz ist genau für sie.





Also, der Code des Experten (AllMinutes_Step2.mq4):

#include <WinUser32.mqh> extern bool SkipWeekEnd = true ; int HistoryHandle = - 1 , hwnd = 0 , last_fpos = 0 , pre_time, now_time; int _Period , _PeriodSec; double now_close, now_open, now_low, now_high, now_volume; double pre_close, pre_open, pre_low, pre_high, pre_volume; string _Symbol ; int init() { int _GetLastError = 0 , cnt_copy = 0 , cnt_add = 0 ; int temp[ 13 ]; _Symbol = Symbol (); _Period = Period (); _PeriodSec = _Period * 60 ; hwnd = 0 ; string file_name = StringConcatenate ( "ALL" , _Symbol , _Period , ".hst" ); HistoryHandle = FileOpenHistory ( file_name, FILE_BIN | FILE_WRITE ); if (HistoryHandle < 0 ) { _GetLastError = GetLastError (); Alert ( "FileOpenHistory( \"" ,file_name, "\", FILE_BIN | FILE_WRITE )" , " - Error #" , _GetLastError); return (- 1 ); } FileWriteInteger (HistoryHandle, 400 , LONG_VALUE ); FileWriteString (HistoryHandle, "Copyright © 2006, komposter" , 64 ); FileWriteString (HistoryHandle, StringConcatenate ( "ALL" , _Symbol ), 12 ); FileWriteInteger (HistoryHandle, _Period , LONG_VALUE ); FileWriteInteger (HistoryHandle, Digits , LONG_VALUE ); FileWriteInteger (HistoryHandle, 0 , LONG_VALUE ); FileWriteInteger (HistoryHandle, 0 , LONG_VALUE ); FileWriteArray (HistoryHandle, temp, 0 , 13 ); int bars = Bars ; pre_time = Time [bars- 1 ]; for ( int i = bars - 1 ; i >= 1 ; i--) { now_open = Open [i]; now_high = High [i]; now_low = Low [i]; now_close = Close [i]; now_volume = Volume [i]; now_time = Time [i] / _PeriodSec; now_time *=_PeriodSec; while (now_time > pre_time + _PeriodSec) { pre_time += _PeriodSec; pre_time /= _PeriodSec; pre_time *= _PeriodSec; if (SkipWeekEnd) { if ( TimeDayOfWeek (pre_time) <= 0 || TimeDayOfWeek (pre_time) > 5 ) continue ; if ( TimeDayOfWeek (pre_time) == 5 ) { if ( TimeHour (pre_time) == 23 || TimeHour (pre_time + _PeriodSec) == 23 ) continue ; } } FileWriteInteger (HistoryHandle, pre_time, LONG_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, pre_close, DOUBLE_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, pre_close, DOUBLE_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, pre_close, DOUBLE_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, pre_close, DOUBLE_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, 1 , DOUBLE_VALUE ); FileFlush (HistoryHandle ); cnt_add ++; } FileWriteInteger (HistoryHandle, now_time, LONG_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, now_open, DOUBLE_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, now_low, DOUBLE_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, now_high, DOUBLE_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, now_close, DOUBLE_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, now_volume, DOUBLE_VALUE ); FileFlush (HistoryHandle); cnt_copy ++; pre_close = now_close; pre_time = now_time / _PeriodSec; pre_time *=_PeriodSec; } last_fpos = FileTell ( HistoryHandle); Print ( "< - - - " , _Symbol , _Period , ": waren " , cnt_copy, " Bars, hinzugefügt " , cnt_add, " Bars - - - >" ); Print ( "< - - - Um die Ergebnisse zu sehen, öffnen Sie das Chart \"ALL" , _Symbol , _Period , "\" - - - >" ); start(); return ( 0 ); } int start() { FileSeek (HistoryHandle, last_fpos, SEEK_SET ); now_open = Open [ 0 ]; now_high = High [ 0 ]; now_low = Low [ 0 ]; now_close = Close [ 0 ]; now_volume = Volume [ 0 ]; now_time = Time [ 0 ] / _PeriodSec; now_time *= _PeriodSec; if (now_time >= pre_time + _PeriodSec) { FileWriteInteger (HistoryHandle, pre_time, LONG_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, pre_open, DOUBLE_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, pre_low, DOUBLE_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, pre_high, DOUBLE_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, pre_close, DOUBLE_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, pre_volume, DOUBLE_VALUE ); FileFlush (HistoryHandle); last_fpos = FileTell (HistoryHandle); } while (now_time > pre_time + _PeriodSec) { pre_time += _PeriodSec; pre_time /= _PeriodSec; pre_time *= _PeriodSec; if (SkipWeekEnd) { if ( TimeDayOfWeek (pre_time) <= 0 || TimeDayOfWeek (pre_time) > 5 ) continue ; if ( TimeDayOfWeek (pre_time) == 5 ) { if ( TimeHour (pre_time) == 23 || TimeHour (pre_time + _PeriodSec) == 23 ) continue ; } } FileWriteInteger (HistoryHandle, pre_time, LONG_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, pre_close, DOUBLE_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, pre_close, DOUBLE_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, pre_close, DOUBLE_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, pre_close, DOUBLE_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, 1 , DOUBLE_VALUE ); FileFlush (HistoryHandle); last_fpos = FileTell (HistoryHandle); } FileWriteInteger (HistoryHandle, now_time, LONG_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, now_open, DOUBLE_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, now_low, DOUBLE_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, now_high, DOUBLE_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, now_close, DOUBLE_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle, now_volume, DOUBLE_VALUE ); FileFlush (HistoryHandle); pre_open = now_open; pre_high = now_high; pre_low = now_low; pre_close = now_close; pre_volume = now_volume; pre_time = now_time / _PeriodSec; pre_time *= _PeriodSec; if (hwnd == 0 ) { hwnd = WindowHandle ( StringConcatenate ( "ALL" , _Symbol ), _Period ); if (hwnd != 0 ) { Print ( "< - - - Charts " , "ALL" + _Symbol , _Period , " gefunden! - - - >" ); } } if (hwnd != 0 ) { PostMessageA(hwnd, WM_COMMAND, 33324 , 0 ); } } int deinit() { if (HistoryHandle >= 0 ) { FileClose (HistoryHandle); HistoryHandle = - 1 ; } return ( 0 ); }

Ich muss direkt vorbehalten, dass der Erneuerungsprozess des Charts ziemlich aufwändig ist, weil das Terminal alle Bars lädt, die in der Datei geschrieben wurden. Wenn Bars in der Datei ziemlich viel sind, kann das Terminal merklich langsamer werden. Das ist von den Eigenschaften des Computers sehr abhängig, in dem das Client-Terminal MT4 installiert ist. Jedenfalls sind die Ressourcen nicht unerschöpflich. Deshalb lösen wir das Problem ganz einfach aus - wir reduzieren die Anzahl der Bars im Chart bis 10 000 ("Extras"-"Optionen"-"Diagramme", Max. Kerzen im Chart"). Jetzt starten wir den Terminal neu und schließen unseren Experten an:

Der Experte hat die History direkt "geflickt" und hat angefangen, auf neue Ticks zu warten. Nach 2 Minuten sahen die Charts so aus:





Wie Sie sehen können, es wurde im oberen Chart noch eine Minute hinzugefügt, als im unteren Chart noch ein übersprungenes Bar hinzugefügt wurde.

Das heißt, wir haben das gewünschte Ergebnis bekommen!





Zoomen

So ein Chart zu haben, ist klar gut, aber was soll man tun, wenn 10 Charts ohne übersprungenen Bars eröffnet werden müssen? Für jedes Chart noch ein "vorübergehendes" Chart eröffnen, in dem der Experte funktionieren wird, - ist aber keine beste Lösung. Es werden zusätzliche Ressourcen verbraucht, und bzw wird die Arbeit unbequemer sein.



Lassen Sie uns den Experten erstellen, der die jene Menge Charts bearbeiten kann. Das macht die Verwendung bequemer und das ist eine rationelle Lösung.

Also, was müssen wir in unserem Code ändern, damit er mit ein paar Charts arbeitet:

eine externe Variable hinzufügen, mit der man die Liste aus Charts ändern kann;

Alle Variablen mit den Arrays auswechseln, deren Anzahl der Elemente mit der Anzahl der bearbeitenden Charts gleich ist;

den ganzen Code in der Loop setzen, in der diese Charts sortiert werden;

den Erneuerungsblock in der unendlichen Loop einsetzen, nachdem Sie vom Einkommen der Preisnotierungen unabhängig werden. Wenn es in der Liste unterschiedliche Symbols sind, dann werden ihre Erneuerungszeit anders sein.

Das ist, was wir eigentlich bekommen müssen (AllMinutes.mq4):



#include <WinUser32.mqh> getrennt ( "," ) extern string ChartList = "EURUSD1,GBPUSD1" ; extern bool SkipWeekEnd = true ; extern int RefreshLuft = 1000 ; int init() { start(); return ( 0 ); } int start() { int _GetLastError = 0 , cnt_copy = 0 , cnt_add = 0 , temp[ 13 ]; int Charts = 0 , pos = 0 , curchar = 0 , len = StringLen (ChartList); string cur_symbol = "" , cur_period = "" , file_name = "" ; string _Symbol [ 100 ]; int _Period [ 100 ], _PeriodSec[], _Bars[]; int HistoryHandle[], hwnd[], last_fpos[], pre_time[], now_time[]; double now_close[],now_open[],now_low[],now_high[],now_volume[]; double pre_close[],pre_open[],pre_low[],pre_high[],pre_volume[]; while (pos <= len) { curchar = StringGetChar(ChartList, pos); if (curchar > 47 && curchar < 58 ) cur_period = cur_period + CharToStr(curchar); else { if (curchar == ',' || pos == len) { MarketInfo(cur_symbol, MODE_BID); if ( GetLastError () == 4106 ) { Alert ( "Unbekanntes Symbol " , cur_symbol, "!!!" ); return (- 1 ); } if (iClose(cur_symbol, StrToInteger(cur_period), 0 ) <= 0 ) { Alert ( "unbekannte Periode " , cur_period, "!!!" ); return (- 1 ); } _Symbol [Charts] = cur_symbol; _Period [Charts] = StrToInteger(cur_period); cur_symbol = "" ; cur_period = "" ; Charts ++; } else cur_symbol = cur_symbol + CharToStr(curchar); } pos++; } Print ( "< - - - Gefunden " , Charts, " korrekte Charts. - - - >" ); ArrayResize ( _Symbol , Charts); ArrayResize ( _Period , Charts); ArrayResize (HistoryHandle, Charts); ArrayResize (hwnd, Charts); ArrayResize (last_fpos, Charts); ArrayResize (pre_time, Charts); ArrayResize (now_time, Charts); ArrayResize (now_close, Charts); ArrayResize (now_open, Charts); ArrayResize (now_low, Charts); ArrayResize (now_high, Charts); ArrayResize (now_volume, Charts); ArrayResize (pre_close, Charts); ArrayResize (pre_open, Charts); ArrayResize (pre_low, Charts); ArrayResize (pre_high, Charts); ArrayResize (pre_volume, Charts); ArrayResize (_PeriodSec, Charts); ArrayResize (_Bars, Charts); for ( int curChart = 0 ; curChart < Charts; curChart ++) { _PeriodSec[curChart] = _Period [curChart] * 60 ; file_name = StringConcatenate ( "ALL" , _Symbol [curChart], _Period [curChart], ".hst" ); HistoryHandle[curChart] = FileOpenHistory(file_name, FILE_BIN | FILE_WRITE ); if (HistoryHandle[curChart] < 0 ) { _GetLastError = GetLastError (); Alert ( "FileOpenHistory( \"" , file_name, "\", FILE_BIN | FILE_WRITE)" , " - Error #" , _GetLastError); continue ; } FileWriteInteger (HistoryHandle[curChart], 400 , LONG_VALUE); FileWriteString (HistoryHandle[curChart], "Copyright © 2006, komposter" , 64 ); FileWriteString (HistoryHandle[curChart], StringConcatenate ( "ALL" , _Symbol [curChart]), 12 ); FileWriteInteger (HistoryHandle[curChart], _Period [curChart], LONG_VALUE ); FileWriteInteger (HistoryHandle[curChart], MarketInfo( _Symbol [curChart], MODE_DIGITS ), LONG_VALUE); FileWriteInteger (HistoryHandle[curChart], 0 , LONG_VALUE); FileWriteInteger (HistoryHandle[curChart], 0 , LONG_VALUE); FileWriteArray (HistoryHandle[curChart], temp, 0 , 13 ); _Bars[curChart] = iBars( _Symbol [curChart], _Period [curChart]); pre_time[curChart] = iTime( _Symbol [curChart], _Period [curChart], _Bars[curChart] - 1 ); for ( int i = _Bars[curChart] - 1 ; i >= 1 ; i--) { now_open[curChart] = iOpen( _Symbol [curChart], _Period [curChart], i); now_high[curChart] = iHigh( _Symbol [curChart], _Period [curChart], i); now_low[curChart] = iLow( _Symbol [curChart], _Period [curChart], i); now_close[curChart] = iClose( _Symbol [curChart], _Period [curChart], i); now_volume[curChart] = iVolume( _Symbol [curChart], _Period [curChart], i); now_time[curChart] = iTime( _Symbol [curChart], _Period [curChart], i) / _PeriodSec[curChart]; now_time[curChart] *= _PeriodSec[curChart]; while (now_time[curChart] > pre_time[curChart] + _PeriodSec[curChart]) { pre_time[curChart] += _PeriodSec[curChart]; pre_time[curChart] /= _PeriodSec[curChart]; pre_time[curChart] *= _PeriodSec[curChart]; if (SkipWeekEnd ) { if (TimeDayOfWeek(pre_time[curChart]) <= 0 || TimeDayOfWeek(pre_time[curChart]) > 5 ) continue ; if (TimeDayOfWeek(pre_time[curChart]) == 5 ) { if (TimeHour(pre_time[curChart]) == 23 || TimeHour(pre_time[curChart] + _PeriodSec[curChart])== 23 ) continue ; } } FileWriteInteger (HistoryHandle[curChart], pre_time[curChart], LONG_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart], pre_close[curChart], DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart], pre_close[curChart], DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart], pre_close[curChart], DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart], pre_close[curChart], DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart], 1 , DOUBLE_VALUE); FileFlush (HistoryHandle[curChart]); cnt_add ++; } FileWriteInteger (HistoryHandle[curChart], now_time[curChart], LONG_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart], now_open[curChart], DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart], now_low[curChart], DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart], now_high[curChart], DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart], now_close[curChart], DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart], now_volume[curChart], DOUBLE_VALUE); FileFlush (HistoryHandle[curChart]); cnt_copy ++; pre_close[curChart] = now_close[curChart]; pre_time[curChart] = now_time[curChart] / _PeriodSec[curChart]; pre_time[curChart] *= _PeriodSec[curChart]; } last_fpos[curChart] = FileTell (HistoryHandle[curChart]); Print ( "< - - - " , _Symbol [curChart], _Period [curChart], ": waren " , cnt_copy, " Bars, hinzugefügt " , cnt_add, " Bars - - - >" ); Print ( "< - - - Um die Ergebnisse zu sehen, öffnen Sie das Chart \"ALL" , _Symbol [curChart], _Period [curChart], "\" - - - >" ); } while (! IsStopped ()) { RefreshRates(); for (curChart = 0 ; curChart < Charts; curChart ++) { FileSeek (HistoryHandle[curChart], last_fpos[curChart], SEEK_SET ); now_open[curChart] = iOpen( _Symbol [curChart], _Period [curChart], 0 ); now_high[curChart] = iHigh( _Symbol [curChart], _Period [curChart], 0 ); now_low[curChart] = iLow( _Symbol [curChart], _Period [curChart], 0 ); now_close[curChart] = iClose( _Symbol [curChart], _Period [curChart], 0 ); now_volume[curChart] = iVolume( _Symbol [curChart], _Period [curChart], 0 ); now_time[curChart] = iTime( _Symbol [curChart], _Period [curChart], 0 ) / _PeriodSec[curChart]; now_time[curChart] *= _PeriodSec[curChart]; if (now_time[curChart] >= pre_time[curChart] + _PeriodSec[curChart]) { FileWriteInteger (HistoryHandle[curChart], pre_time[curChart], LONG_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart], pre_open[curChart],DOUBLE_VALUE ); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart], pre_low[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart], pre_high[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart], pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart], pre_volume[curChart], DOUBLE_VALUE); FileFlush (HistoryHandle[curChart] ); last_fpos[curChart] = FileTell (HistoryHandle[curChart]); } while (now_time[curChart] > pre_time[curChart] + _PeriodSec[curChart] ) { pre_time[curChart] += _PeriodSec[curChart]; pre_time[curChart] /= _PeriodSec[curChart]; pre_time[curChart] *= _PeriodSec[curChart]; if (SkipWeekEnd) { if (TimeDayOfWeek(pre_time[curChart]) <= 0 || TimeDayOfWeek(pre_time[curChart]) > 5 ) continue ; if (TimeDayOfWeek(pre_time[curChart]) == 5 ) { if (TimeHour(pre_time[curChart]) == 23 || TimeHour(pre_time[curChart]+_PeriodSec[curChart])== 23 ) continue ; } } FileWriteInteger (HistoryHandle[curChart], pre_time[curChart], LONG_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart], pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart], pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart], pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart], pre_close[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart], 1 , DOUBLE_VALUE); FileFlush (HistoryHandle[curChart]); last_fpos[curChart] = FileTell ( HistoryHandle[curChart] ); } FileWriteInteger (HistoryHandle[curChart], now_time[curChart], LONG_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart], now_open[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart], now_low[curChart], DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart], now_high[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart], now_close[curChart],DOUBLE_VALUE); FileWriteDouble (HistoryHandle[curChart], now_volume[curChart],DOUBLE_VALUE); FileFlush (HistoryHandle[curChart]); pre_open[curChart] = now_open[curChart]; pre_high[curChart] = now_high[curChart]; pre_low[curChart] = now_low[curChart]; pre_close[curChart] = now_close[curChart]; pre_volume[curChart] = now_volume[curChart]; pre_time[curChart] = now_time[curChart] / _PeriodSec[curChart]; pre_time[curChart] *= _PeriodSec[curChart]; if (hwnd[curChart] == 0 ) { hwnd[curChart] = WindowHandle( StringConcatenate ( "ALL" , _Symbol [curChart]), _Period [curChart]); if (hwnd[curChart] != 0 ) Print ( "< - - - Charts " , "ALL" + _Symbol [curChart], _Period [curChart], " gefunden! - - - >" ); } if (hwnd[curChart] != 0 ) PostMessageA(hwnd[curChart], WM_COMMAND, 33324 , 0 ); } Sleep (RefreshLuft); } for (curChart = 0 ; curChart < Charts; curChart ++) { if (HistoryHandle[curChart] >= 0 ) { FileClose (HistoryHandle[curChart]); HistoryHandle[curChart] = - 1 ; } } return ( 0 ); }

Jetzt versuchen wir den Experten im fünfminütigen Chart EURUSD mit dem Parameter ChartList zu starten, der "EURUSD1,GBPUSD1,EURGBP1" gleich ist, und wir Öffnen alle drei Charts im Status "off-line":





Also, wir haben es geschafft.

Alle 3 Charts werden gleichzeitig erneuert und falls es Gaps entstehen, werden sie "geflickt".