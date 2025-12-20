SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / HOT5412302
KAUSER AHMED

HOT5412302

KAUSER AHMED
0 recensioni
113 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 114%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
136
Profit Trade:
109 (80.14%)
Loss Trade:
27 (19.85%)
Best Trade:
74.49 USD
Worst Trade:
-63.75 USD
Profitto lordo:
777.52 USD (2 244 962 pips)
Perdita lorda:
-402.50 USD (1 631 373 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (205.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
205.81 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.22%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.50
Long Trade:
64 (47.06%)
Short Trade:
72 (52.94%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
2.76 USD
Profitto medio:
7.13 USD
Perdita media:
-14.91 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-85.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-127.75 USD (3)
Crescita mensile:
6.19%
Previsione annuale:
75.05%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
150.29 USD (33.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.08% (150.29 USD)
Per equità:
0.38% (4.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDr 54
XAUUSDr 39
GBPUSDb 12
BTCUSD 9
EURUSDb 6
USDJPYr 6
GBPUSDr 5
XAUEUR 4
USA100 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDr -73
XAUUSDr 222
GBPUSDb 33
BTCUSD 15
EURUSDb 12
USDJPYr 19
GBPUSDr 20
XAUEUR 127
USA100 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDr -6.6K
XAUUSDr 14K
GBPUSDb 3K
BTCUSD 585K
EURUSDb 1.2K
USDJPYr 2.7K
GBPUSDr 1.9K
XAUEUR 12K
USA100 379
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +74.49 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +205.81 USD
Massima perdita consecutiva: -85.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.20 13:50
Trading operations on the account were performed for only 83 days. This comprises 10.55% of days out of the 787 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 13:50
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 2.29% of days out of 787 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati