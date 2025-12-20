- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
136
Profit Trade:
109 (80.14%)
Loss Trade:
27 (19.85%)
Best Trade:
74.49 USD
Worst Trade:
-63.75 USD
Profitto lordo:
777.52 USD (2 244 962 pips)
Perdita lorda:
-402.50 USD (1 631 373 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (205.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
205.81 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.22%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.50
Long Trade:
64 (47.06%)
Short Trade:
72 (52.94%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
2.76 USD
Profitto medio:
7.13 USD
Perdita media:
-14.91 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-85.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-127.75 USD (3)
Crescita mensile:
6.19%
Previsione annuale:
75.05%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
150.29 USD (33.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.08% (150.29 USD)
Per equità:
0.38% (4.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|54
|XAUUSDr
|39
|GBPUSDb
|12
|BTCUSD
|9
|EURUSDb
|6
|USDJPYr
|6
|GBPUSDr
|5
|XAUEUR
|4
|USA100
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDr
|-73
|XAUUSDr
|222
|GBPUSDb
|33
|BTCUSD
|15
|EURUSDb
|12
|USDJPYr
|19
|GBPUSDr
|20
|XAUEUR
|127
|USA100
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDr
|-6.6K
|XAUUSDr
|14K
|GBPUSDb
|3K
|BTCUSD
|585K
|EURUSDb
|1.2K
|USDJPYr
|2.7K
|GBPUSDr
|1.9K
|XAUEUR
|12K
|USA100
|379
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +74.49 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +205.81 USD
Massima perdita consecutiva: -85.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
