KAUSER AHMED

MT5 7260694

KAUSER AHMED
0 recensioni
58 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
97
Profit Trade:
68 (70.10%)
Loss Trade:
29 (29.90%)
Best Trade:
217.04 USD
Worst Trade:
-217.38 USD
Profitto lordo:
1 017.10 USD (254 465 pips)
Perdita lorda:
-601.37 USD (59 958 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (57.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
276.31 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.91
Long Trade:
66 (68.04%)
Short Trade:
31 (31.96%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
4.29 USD
Profitto medio:
14.96 USD
Perdita media:
-20.74 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-184.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-217.38 USD (1)
Crescita mensile:
13.79%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
217.46 USD (35.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 85
BTCUSD 8
EURUSD 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 301
BTCUSD 77
EURUSD 38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 14K
BTCUSD 179K
EURUSD 1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +217.04 USD
Worst Trade: -217 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +57.62 USD
Massima perdita consecutiva: -184.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
Earnex-Trade
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FPMarkets-Live
0.31 × 113
ICMarketsEU-MT5-2
0.48 × 93
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Exness-MT5Real3
0.89 × 54
ICMarketsSC-MT5
0.89 × 4913
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 14
ICMarketsEU-MT5-5
1.20 × 10
Exness-MT5Real8
1.26 × 464
2025.10.22 19:11
Trading operations on the account were performed for only 29 days. This comprises 7.25% of days out of the 400 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 19:11
80% of trades performed within 14 days. This comprises 3.5% of days out of the 400 days of the signal's entire lifetime.
