KAUSER AHMED

MT8086040

KAUSER AHMED
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2025 175%
Tickmill-Live08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
263
Profit Trade:
226 (85.93%)
Loss Trade:
37 (14.07%)
Best Trade:
102.45 USD
Worst Trade:
-183.90 USD
Profitto lordo:
1 505.09 USD (116 392 pips)
Perdita lorda:
-1 237.21 USD (49 852 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (59.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
483.90 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
98.94%
Massimo carico di deposito:
10.98%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
148 (56.27%)
Short Trade:
115 (43.73%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
1.02 USD
Profitto medio:
6.66 USD
Perdita media:
-33.44 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-484.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-484.35 USD (7)
Crescita mensile:
5.21%
Previsione annuale:
64.47%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
514.17 USD (45.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.31% (514.17 USD)
Per equità:
23.51% (128.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 92
NZDCAD 89
AUDCAD 71
BTCUSD 8
EURUSD 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 105
NZDCAD 48
AUDCAD 32
BTCUSD 57
EURUSD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 22
NZDCAD 6.8K
AUDCAD 1.7K
BTCUSD 57K
EURUSD 781
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +102.45 USD
Worst Trade: -184 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +59.33 USD
Massima perdita consecutiva: -484.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live18
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 3
PureMGlobal-Live
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.47 × 34
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
FxPro.com-Real07
0.51 × 49
FXOpen-ECN Live Server
0.59 × 125
Pepperstone-Edge01
0.82 × 39
Pepperstone-Edge03
0.84 × 67
EquitiGroup-Live
0.89 × 241
LQD1-Live01
0.93 × 14
Tickmill-Live05
0.93 × 259
ACYCapital-Live02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 223
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
LibertexCom-MT4 Market Real Server
1.07 × 27
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.10 × 279
ICMarketsSC-Live16
1.11 × 171
TMGM.TradeMax-Live8
1.14 × 103
Pepperstone-Edge12
1.14 × 295
Exness-Real14
1.18 × 34
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
ThreeTrader-Live
1.19 × 21
162 più
Non ci sono recensioni
2025.08.08 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 05:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 15:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 03:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.10 07:19
No swaps are charged
2025.06.10 07:19
No swaps are charged
2025.06.10 06:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.04 05:27
No swaps are charged on the signal account
2025.06.03 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 15:00
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4.92% of days out of the 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 15:00
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 01:56
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.05.28 01:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
