Trade:
263
Profit Trade:
226 (85.93%)
Loss Trade:
37 (14.07%)
Best Trade:
102.45 USD
Worst Trade:
-183.90 USD
Profitto lordo:
1 505.09 USD (116 392 pips)
Perdita lorda:
-1 237.21 USD (49 852 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (59.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
483.90 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
98.94%
Massimo carico di deposito:
10.98%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
148 (56.27%)
Short Trade:
115 (43.73%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
1.02 USD
Profitto medio:
6.66 USD
Perdita media:
-33.44 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-484.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-484.35 USD (7)
Crescita mensile:
5.21%
Previsione annuale:
64.47%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
514.17 USD (45.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.31% (514.17 USD)
Per equità:
23.51% (128.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|92
|NZDCAD
|89
|AUDCAD
|71
|BTCUSD
|8
|EURUSD
|3
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|105
|NZDCAD
|48
|AUDCAD
|32
|BTCUSD
|57
|EURUSD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|22
|NZDCAD
|6.8K
|AUDCAD
|1.7K
|BTCUSD
|57K
|EURUSD
|781
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +102.45 USD
Worst Trade: -184 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +59.33 USD
Massima perdita consecutiva: -484.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 3
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.47 × 34
|
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
|
FxPro.com-Real07
|0.51 × 49
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.59 × 125
|
Pepperstone-Edge01
|0.82 × 39
|
Pepperstone-Edge03
|0.84 × 67
|
EquitiGroup-Live
|0.89 × 241
|
LQD1-Live01
|0.93 × 14
|
Tickmill-Live05
|0.93 × 259
|
ACYCapital-Live02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 223
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|1.07 × 27
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.10 × 279
|
ICMarketsSC-Live16
|1.11 × 171
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.14 × 103
|
Pepperstone-Edge12
|1.14 × 295
|
Exness-Real14
|1.18 × 34
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 451
|
ThreeTrader-Live
|1.19 × 21
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
3000USD al mese
175%
0
0
USD
USD
568
USD
USD
25
60%
263
85%
99%
1.21
1.02
USD
USD
32%
1:500