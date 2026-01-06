- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
19 (76.00%)
Loss Trade:
6 (24.00%)
Best Trade:
6.16 USD
Worst Trade:
-1.31 USD
Profitto lordo:
31.75 USD (2 245 pips)
Perdita lorda:
-4.69 USD (385 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (24.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.51 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.09%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
6.00
Long Trade:
7 (28.00%)
Short Trade:
18 (72.00%)
Fattore di profitto:
6.77
Profitto previsto:
1.08 USD
Profitto medio:
1.67 USD
Perdita media:
-0.78 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-4.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.15 USD (6)
Crescita mensile:
9.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
4.51 USD (1.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.38% (1.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|27
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.16 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +24.51 USD
Massima perdita consecutiva: -4.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
BCS5-Real
|0.64 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.95 × 584
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.84 × 366
|
VantageInternational-Live 7
|1.89 × 187
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|2.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|2.09 × 292
|
VantageInternational-Live 15
|2.12 × 17
|
Opogroup-Server1
|2.17 × 77
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
ZeroMarkets-1
|2.49 × 194
|
GOMarketsMU-Live
|2.50 × 72
|
VantageInternational-Live 10
|2.57 × 585
|
Neomarkets-Live
|2.66 × 130
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
3000USD al mese
0%
0
0
USD
USD
324
USD
USD
2
0%
25
76%
100%
6.76
1.08
USD
USD
0%
1:500