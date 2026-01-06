SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MT5 RB 032874
KAUSER AHMED

MT5 RB 032874

KAUSER AHMED
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
0%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
19 (76.00%)
Loss Trade:
6 (24.00%)
Best Trade:
6.16 USD
Worst Trade:
-1.31 USD
Profitto lordo:
31.75 USD (2 245 pips)
Perdita lorda:
-4.69 USD (385 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (24.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.51 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.09%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
6.00
Long Trade:
7 (28.00%)
Short Trade:
18 (72.00%)
Fattore di profitto:
6.77
Profitto previsto:
1.08 USD
Profitto medio:
1.67 USD
Perdita media:
-0.78 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-4.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.15 USD (6)
Crescita mensile:
9.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
4.51 USD (1.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.38% (1.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 27
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 1.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.16 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +24.51 USD
Massima perdita consecutiva: -4.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
BCS5-Real
0.64 × 14
RoboForex-ECN
0.95 × 584
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.17 × 12
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
PUPrime-Live2
1.55 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.68 × 803
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.84 × 366
VantageInternational-Live 7
1.89 × 187
FPMarkets-Live
2.00 × 1
VantageInternational-Live 4
2.00 × 1
GoMarkets-Live
2.09 × 292
VantageInternational-Live 15
2.12 × 17
Opogroup-Server1
2.17 × 77
VantageInternational-Live 3
2.25 × 12
VTMarkets-Live
2.48 × 144
ZeroMarkets-1
2.49 × 194
GOMarketsMU-Live
2.50 × 72
VantageInternational-Live 10
2.57 × 585
Neomarkets-Live
2.66 × 130
80 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2026.01.07 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 11:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MT5 RB 032874
3000USD al mese
0%
0
0
USD
324
USD
2
0%
25
76%
100%
6.76
1.08
USD
0%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.