KAUSER AHMED

TIC86070

KAUSER AHMED
0 recensioni
Affidabilità
35 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2025 53%
Tickmill-Live08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
65
Profit Trade:
47 (72.30%)
Loss Trade:
18 (27.69%)
Best Trade:
62.84 USD
Worst Trade:
-111.44 USD
Profitto lordo:
550.12 USD (1 790 850 pips)
Perdita lorda:
-267.16 USD (1 702 421 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (54.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
136.09 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
96.23%
Massimo carico di deposito:
2.44%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.54
Long Trade:
61 (93.85%)
Short Trade:
4 (6.15%)
Fattore di profitto:
2.06
Profitto previsto:
4.35 USD
Profitto medio:
11.70 USD
Perdita media:
-14.84 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111.44 USD (1)
Crescita mensile:
26.31%
Previsione annuale:
319.23%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
111.44 USD (13.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.26% (111.44 USD)
Per equità:
1.66% (29.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 29
BTCUSD 21
EURUSD 15
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 107
BTCUSD 98
EURUSD 78
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.5K
BTCUSD 85K
EURUSD 792
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +62.84 USD
Worst Trade: -111 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +54.00 USD
Massima perdita consecutiva: -10.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live18
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 3
PureMGlobal-Live
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.14 × 7
BlackBullMarkets-Live
0.33 × 3
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
FxPro.com-Real07
0.51 × 49
Pepperstone-Edge01
0.82 × 39
Pepperstone-Edge03
0.84 × 67
EquitiGroup-Live
0.89 × 227
LQD1-Live01
0.93 × 14
Tickmill-Live05
0.93 × 259
ACYCapital-Live02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 223
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
LibertexCom-MT4 Market Real Server
1.07 × 27
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.10 × 279
ICMarketsSC-Live16
1.11 × 171
Pepperstone-Edge12
1.14 × 295
Exness-Real14
1.18 × 34
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
AxioryAsia-02Live
1.22 × 142
ForexTimeFXTM-ECN2
1.27 × 270
139 più
Non ci sono recensioni
2025.12.05 02:20
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 7% of days out of the 243 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 02:20
80% of trades performed within 8 days. This comprises 3.29% of days out of the 243 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TIC86070
3000USD al mese
53%
0
0
USD
1.8K
USD
35
0%
65
72%
96%
2.05
4.35
USD
13%
1:500
Copia

