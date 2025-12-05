- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
65
Profit Trade:
47 (72.30%)
Loss Trade:
18 (27.69%)
Best Trade:
62.84 USD
Worst Trade:
-111.44 USD
Profitto lordo:
550.12 USD (1 790 850 pips)
Perdita lorda:
-267.16 USD (1 702 421 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (54.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
136.09 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
96.23%
Massimo carico di deposito:
2.44%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.54
Long Trade:
61 (93.85%)
Short Trade:
4 (6.15%)
Fattore di profitto:
2.06
Profitto previsto:
4.35 USD
Profitto medio:
11.70 USD
Perdita media:
-14.84 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111.44 USD (1)
Crescita mensile:
26.31%
Previsione annuale:
319.23%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
111.44 USD (13.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.26% (111.44 USD)
Per equità:
1.66% (29.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|BTCUSD
|21
|EURUSD
|15
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|107
|BTCUSD
|98
|EURUSD
|78
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.5K
|BTCUSD
|85K
|EURUSD
|792
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +62.84 USD
Worst Trade: -111 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +54.00 USD
Massima perdita consecutiva: -10.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarkets-Live18
|0.00 × 2
Tickmill-Live04
|0.00 × 3
PureMGlobal-Live
|0.00 × 1
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
|0.14 × 7
BlackBullMarkets-Live
|0.33 × 3
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
FxPro.com-Real07
|0.51 × 49
Pepperstone-Edge01
|0.82 × 39
Pepperstone-Edge03
|0.84 × 67
EquitiGroup-Live
|0.89 × 227
LQD1-Live01
|0.93 × 14
Tickmill-Live05
|0.93 × 259
ACYCapital-Live02
|1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 223
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|1.07 × 27
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.10 × 279
ICMarketsSC-Live16
|1.11 × 171
Pepperstone-Edge12
|1.14 × 295
Exness-Real14
|1.18 × 34
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 451
AxioryAsia-02Live
|1.22 × 142
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.27 × 270
Non ci sono recensioni
