- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
45 (90.00%)
Loss Trade:
5 (10.00%)
Best Trade:
12 348.86 BDT
Worst Trade:
-1 910.43 BDT
Profitto lordo:
45 699.80 BDT (365 332 pips)
Perdita lorda:
-4 005.92 BDT (26 513 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (11 441.47 BDT)
Massimo profitto consecutivo:
25 099.92 BDT (8)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
24.87%
Massimo carico di deposito:
2.18%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
21.82
Long Trade:
32 (64.00%)
Short Trade:
18 (36.00%)
Fattore di profitto:
11.41
Profitto previsto:
833.88 BDT
Profitto medio:
1 015.55 BDT
Perdita media:
-801.18 BDT
Massime perdite consecutive:
2 (-709.23 BDT)
Massima perdita consecutiva:
-1 910.43 BDT (1)
Crescita mensile:
16.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 BDT
Massimale:
1 910.43 BDT (4.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.39% (1 910.43 BDT)
Per equità:
0.01% (7.58 BDT)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|GBPUSD
|6
|BTCUSD
|6
|EURUSD
|5
|AUDCAD
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|31K
|GBPUSD
|1.8K
|BTCUSD
|1.9K
|EURUSD
|-149
|AUDCAD
|7.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|176K
|GBPUSD
|1.5K
|BTCUSD
|153K
|EURUSD
|-71
|AUDCAD
|8.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12 348.86 BDT
Worst Trade: -1 910 BDT
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11 441.47 BDT
Massima perdita consecutiva: -709.23 BDT
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Demo
|0.06 × 561
|
Exness-Real17
|0.61 × 1526
|
Exness-Real16
|0.71 × 786
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|1.23 × 158
|
ICMarketsSC-Live11
|4.60 × 5
|
VTMarkets-Live 8
|5.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.57 × 94
|
Axi-US06-Live
|6.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|7.25 × 16
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
VantageInternational-Live 3
|9.78 × 9
|
RoboForex-ProCent-5
|14.11 × 65
|
VTMarkets-Live
|15.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
|
UltimaMarkets-Live 2
|25.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
3000USD al mese
167%
0
0
USD
USD
67K
BDT
BDT
90
0%
50
90%
25%
11.40
833.88
BDT
BDT
4%
1:100