SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Trade Ex
KAUSER AHMED

Trade Ex

KAUSER AHMED
0 recensioni
Affidabilità
90 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2024 167%
Exness-Real17
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
45 (90.00%)
Loss Trade:
5 (10.00%)
Best Trade:
12 348.86 BDT
Worst Trade:
-1 910.43 BDT
Profitto lordo:
45 699.80 BDT (365 332 pips)
Perdita lorda:
-4 005.92 BDT (26 513 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (11 441.47 BDT)
Massimo profitto consecutivo:
25 099.92 BDT (8)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
24.87%
Massimo carico di deposito:
2.18%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
21.82
Long Trade:
32 (64.00%)
Short Trade:
18 (36.00%)
Fattore di profitto:
11.41
Profitto previsto:
833.88 BDT
Profitto medio:
1 015.55 BDT
Perdita media:
-801.18 BDT
Massime perdite consecutive:
2 (-709.23 BDT)
Massima perdita consecutiva:
-1 910.43 BDT (1)
Crescita mensile:
16.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 BDT
Massimale:
1 910.43 BDT (4.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.39% (1 910.43 BDT)
Per equità:
0.01% (7.58 BDT)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 28
GBPUSD 6
BTCUSD 6
EURUSD 5
AUDCAD 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 31K
GBPUSD 1.8K
BTCUSD 1.9K
EURUSD -149
AUDCAD 7.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 176K
GBPUSD 1.5K
BTCUSD 153K
EURUSD -71
AUDCAD 8.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12 348.86 BDT
Worst Trade: -1 910 BDT
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11 441.47 BDT
Massima perdita consecutiva: -709.23 BDT

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 70
VantageInternational-Demo
0.06 × 561
Exness-Real17
0.61 × 1526
Exness-Real16
0.71 × 786
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
1.23 × 158
ICMarketsSC-Live11
4.60 × 5
VTMarkets-Live 8
5.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
5.57 × 94
Axi-US06-Live
6.00 × 1
FxPro.com-Real05
7.25 × 16
Exness-Real9
9.02 × 312
VantageInternational-Live 3
9.78 × 9
RoboForex-ProCent-5
14.11 × 65
VTMarkets-Live
15.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
UltimaMarkets-Live 2
25.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.31 08:58
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 4.15% of days out of the 627 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 08:58
80% of trades performed within 15 days. This comprises 2.39% of days out of the 627 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 08:58
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 1.75% of days out of 627 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 08:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:2000
2025.10.31 08:58
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trade Ex
3000USD al mese
167%
0
0
USD
67K
BDT
90
0%
50
90%
25%
11.40
833.88
BDT
4%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.