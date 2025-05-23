Valute / STKH
STKH: Steakholder Foods Ltd - American Depositary Shares
4.85 USD 0.16 (3.19%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio STKH ha avuto una variazione del -3.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.85 e ad un massimo di 5.18.
Segui le dinamiche di Steakholder Foods Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.85 5.18
Intervallo Annuale
0.48 6.07
- Chiusura Precedente
- 5.01
- Apertura
- 4.91
- Bid
- 4.85
- Ask
- 5.15
- Minimo
- 4.85
- Massimo
- 5.18
- Volume
- 73
- Variazione giornaliera
- -3.19%
- Variazione Mensile
- 592.86%
- Variazione Semestrale
- 357.55%
- Variazione Annuale
- 61.67%
20 settembre, sabato