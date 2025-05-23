Moedas / STKH
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
STKH: Steakholder Foods Ltd - American Depositary Shares
4.77 USD 0.12 (2.45%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do STKH para hoje mudou para -2.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.72 e o mais alto foi 4.96.
Veja a dinâmica do par de moedas Steakholder Foods Ltd - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STKH Notícias
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Steakholder Foods to implement 1-for-8 reverse ADS split
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Steakholder Foods prices $2.5 million public offering of ADSs
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Steakholder Foods to acquire Twine Solutions in strategic merger
- STKH stock touches 52-week low at $2.35 amid market challenges
- STKH stock touches 52-week low at $2.66 amid market challenges
Faixa diária
4.72 4.96
Faixa anual
0.48 6.07
- Fechamento anterior
- 4.89
- Open
- 4.76
- Bid
- 4.77
- Ask
- 5.07
- Low
- 4.72
- High
- 4.96
- Volume
- 42
- Mudança diária
- -2.45%
- Mudança mensal
- 581.43%
- Mudança de 6 meses
- 350.00%
- Mudança anual
- 59.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh