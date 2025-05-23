Währungen / STKH
STKH: Steakholder Foods Ltd - American Depositary Shares
5.01 USD 0.12 (2.45%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STKH hat sich für heute um 2.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.72 bis zu einem Hoch von 5.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Steakholder Foods Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
STKH News
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Steakholder Foods to implement 1-for-8 reverse ADS split
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Steakholder Foods prices $2.5 million public offering of ADSs
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Steakholder Foods to acquire Twine Solutions in strategic merger
- STKH stock touches 52-week low at $2.35 amid market challenges
- STKH stock touches 52-week low at $2.66 amid market challenges
Tagesspanne
4.72 5.15
Jahresspanne
0.48 6.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.89
- Eröffnung
- 4.76
- Bid
- 5.01
- Ask
- 5.31
- Tief
- 4.72
- Hoch
- 5.15
- Volumen
- 89
- Tagesänderung
- 2.45%
- Monatsänderung
- 615.71%
- 6-Monatsänderung
- 372.64%
- Jahresänderung
- 67.00%
