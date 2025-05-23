KurseKategorien
Währungen / STKH
Zurück zum Aktien

STKH: Steakholder Foods Ltd - American Depositary Shares

5.01 USD 0.12 (2.45%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von STKH hat sich für heute um 2.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.72 bis zu einem Hoch von 5.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die Steakholder Foods Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

STKH News

Tagesspanne
4.72 5.15
Jahresspanne
0.48 6.07
Vorheriger Schlusskurs
4.89
Eröffnung
4.76
Bid
5.01
Ask
5.31
Tief
4.72
Hoch
5.15
Volumen
89
Tagesänderung
2.45%
Monatsänderung
615.71%
6-Monatsänderung
372.64%
Jahresänderung
67.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K