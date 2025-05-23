通貨 / STKH
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
STKH: Steakholder Foods Ltd - American Depositary Shares
5.01 USD 0.12 (2.45%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
STKHの今日の為替レートは、2.45%変化しました。日中、通貨は1あたり4.72の安値と5.15の高値で取引されました。
Steakholder Foods Ltd - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STKH News
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Steakholder Foods to implement 1-for-8 reverse ADS split
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Steakholder Foods prices $2.5 million public offering of ADSs
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Steakholder Foods to acquire Twine Solutions in strategic merger
- STKH stock touches 52-week low at $2.35 amid market challenges
- STKH stock touches 52-week low at $2.66 amid market challenges
1日のレンジ
4.72 5.15
1年のレンジ
0.48 6.07
- 以前の終値
- 4.89
- 始値
- 4.76
- 買値
- 5.01
- 買値
- 5.31
- 安値
- 4.72
- 高値
- 5.15
- 出来高
- 89
- 1日の変化
- 2.45%
- 1ヶ月の変化
- 615.71%
- 6ヶ月の変化
- 372.64%
- 1年の変化
- 67.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K