통화 / STKH
STKH: Steakholder Foods Ltd - American Depositary Shares
4.85 USD 0.16 (3.19%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
STKH 환율이 오늘 -3.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.85이고 고가는 5.18이었습니다.
Steakholder Foods Ltd - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STKH News
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Steakholder Foods to implement 1-for-8 reverse ADS split
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Steakholder Foods prices $2.5 million public offering of ADSs
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Steakholder Foods to acquire Twine Solutions in strategic merger
- STKH stock touches 52-week low at $2.35 amid market challenges
- STKH stock touches 52-week low at $2.66 amid market challenges
일일 변동 비율
4.85 5.18
년간 변동
0.48 6.07
- 이전 종가
- 5.01
- 시가
- 4.91
- Bid
- 4.85
- Ask
- 5.15
- 저가
- 4.85
- 고가
- 5.18
- 볼륨
- 73
- 일일 변동
- -3.19%
- 월 변동
- 592.86%
- 6개월 변동
- 357.55%
- 년간 변동율
- 61.67%
20 9월, 토요일