STKH
STKH: Steakholder Foods Ltd - American Depositary Shares
4.89 USD 0.58 (10.60%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de STKH de hoy ha cambiado un -10.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.68, mientras que el máximo ha alcanzado 5.09.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Steakholder Foods Ltd - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
4.68 5.09
Rango anual
0.48 6.07
- Cierres anteriores
- 5.47
- Open
- 5.01
- Bid
- 4.89
- Ask
- 5.19
- Low
- 4.68
- High
- 5.09
- Volumen
- 106
- Cambio diario
- -10.60%
- Cambio mensual
- 598.57%
- Cambio a 6 meses
- 361.32%
- Cambio anual
- 63.00%
