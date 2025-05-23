货币 / STKH
STKH: Steakholder Foods Ltd - American Depositary Shares
5.47 USD 0.49 (9.84%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日STKH汇率已更改9.84%。当日，交易品种以低点5.25和高点6.07进行交易。
关注Steakholder Foods Ltd - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STKH新闻
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Steakholder Foods to implement 1-for-8 reverse ADS split
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Steakholder Foods prices $2.5 million public offering of ADSs
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Steakholder Foods to acquire Twine Solutions in strategic merger
- STKH stock touches 52-week low at $2.35 amid market challenges
- STKH stock touches 52-week low at $2.66 amid market challenges
日范围
5.25 6.07
年范围
0.48 6.07
- 前一天收盘价
- 4.98
- 开盘价
- 5.33
- 卖价
- 5.47
- 买价
- 5.77
- 最低价
- 5.25
- 最高价
- 6.07
- 交易量
- 1.270 K
- 日变化
- 9.84%
- 月变化
- 681.43%
- 6个月变化
- 416.04%
- 年变化
- 82.33%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值