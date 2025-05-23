Devises / STKH
STKH: Steakholder Foods Ltd - American Depositary Shares
4.85 USD 0.16 (3.19%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de STKH a changé de -3.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.85 et à un maximum de 5.18.
Suivez la dynamique Steakholder Foods Ltd - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
STKH Nouvelles
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Steakholder Foods to implement 1-for-8 reverse ADS split
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Steakholder Foods prices $2.5 million public offering of ADSs
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Steakholder Foods to acquire Twine Solutions in strategic merger
- STKH stock touches 52-week low at $2.35 amid market challenges
- STKH stock touches 52-week low at $2.66 amid market challenges
Range quotidien
4.85 5.18
Range Annuel
0.48 6.07
- Clôture Précédente
- 5.01
- Ouverture
- 4.91
- Bid
- 4.85
- Ask
- 5.15
- Plus Bas
- 4.85
- Plus Haut
- 5.18
- Volume
- 73
- Changement quotidien
- -3.19%
- Changement Mensuel
- 592.86%
- Changement à 6 Mois
- 357.55%
- Changement Annuel
- 61.67%
20 septembre, samedi