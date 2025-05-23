CotationsSections
Devises / STKH
STKH: Steakholder Foods Ltd - American Depositary Shares

4.85 USD 0.16 (3.19%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de STKH a changé de -3.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.85 et à un maximum de 5.18.

Suivez la dynamique Steakholder Foods Ltd - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
4.85 5.18
Range Annuel
0.48 6.07
Clôture Précédente
5.01
Ouverture
4.91
Bid
4.85
Ask
5.15
Plus Bas
4.85
Plus Haut
5.18
Volume
73
Changement quotidien
-3.19%
Changement Mensuel
592.86%
Changement à 6 Mois
357.55%
Changement Annuel
61.67%
20 septembre, samedi