STKH: Steakholder Foods Ltd - American Depositary Shares
4.85 USD 0.16 (3.19%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
STKH fiyatı bugün -3.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.85 ve Yüksek fiyatı olarak 5.18 aralığında işlem gördü.
Steakholder Foods Ltd - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STKH haberleri
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Steakholder Foods to implement 1-for-8 reverse ADS split
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Steakholder Foods prices $2.5 million public offering of ADSs
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Steakholder Foods to acquire Twine Solutions in strategic merger
- STKH stock touches 52-week low at $2.35 amid market challenges
- STKH stock touches 52-week low at $2.66 amid market challenges
Günlük aralık
4.85 5.18
Yıllık aralık
0.48 6.07
- Önceki kapanış
- 5.01
- Açılış
- 4.91
- Satış
- 4.85
- Alış
- 5.15
- Düşük
- 4.85
- Yüksek
- 5.18
- Hacim
- 73
- Günlük değişim
- -3.19%
- Aylık değişim
- 592.86%
- 6 aylık değişim
- 357.55%
- Yıllık değişim
- 61.67%
21 Eylül, Pazar