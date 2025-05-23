Валюты / STKH
STKH: Steakholder Foods Ltd - American Depositary Shares
5.47 USD 0.49 (9.84%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STKH за сегодня изменился на 9.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.25, а максимальная — 6.07.
Следите за динамикой Steakholder Foods Ltd - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости STKH
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Steakholder Foods to implement 1-for-8 reverse ADS split
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Steakholder Foods prices $2.5 million public offering of ADSs
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Steakholder Foods to acquire Twine Solutions in strategic merger
- STKH stock touches 52-week low at $2.35 amid market challenges
- STKH stock touches 52-week low at $2.66 amid market challenges
Дневной диапазон
5.25 6.07
Годовой диапазон
0.48 6.07
- Предыдущее закрытие
- 4.98
- Open
- 5.33
- Bid
- 5.47
- Ask
- 5.77
- Low
- 5.25
- High
- 6.07
- Объем
- 1.270 K
- Дневное изменение
- 9.84%
- Месячное изменение
- 681.43%
- 6-месячное изменение
- 416.04%
- Годовое изменение
- 82.33%
