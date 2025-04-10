Valute / RELL
RELL: Richardson Electronics Ltd
10.01 USD 0.36 (3.47%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RELL ha avuto una variazione del -3.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.00 e ad un massimo di 10.44.
Segui le dinamiche di Richardson Electronics Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
RELL News
Intervallo Giornaliero
10.00 10.44
Intervallo Annuale
7.57 15.51
- Chiusura Precedente
- 10.37
- Apertura
- 10.34
- Bid
- 10.01
- Ask
- 10.31
- Minimo
- 10.00
- Massimo
- 10.44
- Volume
- 126
- Variazione giornaliera
- -3.47%
- Variazione Mensile
- 3.20%
- Variazione Semestrale
- -11.10%
- Variazione Annuale
- -18.15%
21 settembre, domenica