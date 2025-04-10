货币 / RELL
RELL: Richardson Electronics Ltd
10.07 USD 0.15 (1.47%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RELL汇率已更改-1.47%。当日，交易品种以低点9.92和高点10.36进行交易。
关注Richardson Electronics Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
9.92 10.36
年范围
7.57 15.51
- 前一天收盘价
- 10.22
- 开盘价
- 10.23
- 卖价
- 10.07
- 买价
- 10.37
- 最低价
- 9.92
- 最高价
- 10.36
- 交易量
- 37
- 日变化
- -1.47%
- 月变化
- 3.81%
- 6个月变化
- -10.57%
- 年变化
- -17.66%
