Dövizler / RELL
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
RELL: Richardson Electronics Ltd
10.01 USD 0.36 (3.47%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RELL fiyatı bugün -3.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.00 ve Yüksek fiyatı olarak 10.44 aralığında işlem gördü.
Richardson Electronics Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RELL haberleri
- Planet Labs PBC (PL) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Richardson Electronics partners with KEBA for wind turbine pitch systems
- Richardson Electronics: A Strategic Pivot With Underappreciated Upside (NASDAQ:RELL)
- Richardson Electronics, Ltd. (RELL) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Richardson Electronics Q4 2025 sees EPS beat, stock climbs
- Richardson Electronics Q4 FY2025 slides: revenue up 6.3%, strategic repositioning underway
- Richardson Electronics (RELL) Surpasses Q4 Earnings Estimates
- Richardson Electronics reports Q4 growth, achieves positive operating income
- Richardson Electronics earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Richardson Electronics partners with Pakal Technologies for power switch tech
- Richardson Electronics unveils new monitoring relays
- I See Richardson Electronics Building Quiet Momentum (NASDAQ:RELL)
- US Stocks Likely To Open Lower Ahead Of March Inflation Release: Expert Highlights 'Fairly Weak Returns' After 5%+ Gains In S&P 500 - Apple (NASDAQ:AAPL), Amtech Systems (NASDAQ:ASYS)
- CarMax, Lovesac And 3 Stocks To Watch Heading Into Thursday - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), CarMax (NYSE:KMX)
Günlük aralık
10.00 10.44
Yıllık aralık
7.57 15.51
- Önceki kapanış
- 10.37
- Açılış
- 10.34
- Satış
- 10.01
- Alış
- 10.31
- Düşük
- 10.00
- Yüksek
- 10.44
- Hacim
- 126
- Günlük değişim
- -3.47%
- Aylık değişim
- 3.20%
- 6 aylık değişim
- -11.10%
- Yıllık değişim
- -18.15%
21 Eylül, Pazar