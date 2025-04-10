Валюты / RELL
RELL: Richardson Electronics Ltd
10.22 USD 0.21 (2.10%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RELL за сегодня изменился на 2.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.87, а максимальная — 10.26.
Следите за динамикой Richardson Electronics Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RELL
- Planet Labs PBC (PL) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Richardson Electronics partners with KEBA for wind turbine pitch systems
- Richardson Electronics: A Strategic Pivot With Underappreciated Upside (NASDAQ:RELL)
- Richardson Electronics, Ltd. (RELL) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Richardson Electronics Q4 2025 sees EPS beat, stock climbs
- Richardson Electronics Q4 FY2025 slides: revenue up 6.3%, strategic repositioning underway
- Richardson Electronics (RELL) Surpasses Q4 Earnings Estimates
- Richardson Electronics reports Q4 growth, achieves positive operating income
- Richardson Electronics earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Richardson Electronics partners with Pakal Technologies for power switch tech
- Richardson Electronics unveils new monitoring relays
- I See Richardson Electronics Building Quiet Momentum (NASDAQ:RELL)
- US Stocks Likely To Open Lower Ahead Of March Inflation Release: Expert Highlights 'Fairly Weak Returns' After 5%+ Gains In S&P 500 - Apple (NASDAQ:AAPL), Amtech Systems (NASDAQ:ASYS)
- CarMax, Lovesac And 3 Stocks To Watch Heading Into Thursday - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), CarMax (NYSE:KMX)
Дневной диапазон
9.87 10.26
Годовой диапазон
7.57 15.51
- Предыдущее закрытие
- 10.01
- Open
- 9.94
- Bid
- 10.22
- Ask
- 10.52
- Low
- 9.87
- High
- 10.26
- Объем
- 118
- Дневное изменение
- 2.10%
- Месячное изменение
- 5.36%
- 6-месячное изменение
- -9.24%
- Годовое изменение
- -16.43%
