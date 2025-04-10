Moedas / RELL
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
RELL: Richardson Electronics Ltd
10.37 USD 0.38 (3.80%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RELL para hoje mudou para 3.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.96 e o mais alto foi 10.43.
Veja a dinâmica do par de moedas Richardson Electronics Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RELL Notícias
- Planet Labs PBC (PL) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Richardson Electronics partners with KEBA for wind turbine pitch systems
- Richardson Electronics: A Strategic Pivot With Underappreciated Upside (NASDAQ:RELL)
- Richardson Electronics, Ltd. (RELL) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Richardson Electronics Q4 2025 sees EPS beat, stock climbs
- Richardson Electronics Q4 FY2025 slides: revenue up 6.3%, strategic repositioning underway
- Richardson Electronics (RELL) Surpasses Q4 Earnings Estimates
- Richardson Electronics reports Q4 growth, achieves positive operating income
- Richardson Electronics earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Richardson Electronics partners with Pakal Technologies for power switch tech
- Richardson Electronics unveils new monitoring relays
- I See Richardson Electronics Building Quiet Momentum (NASDAQ:RELL)
- US Stocks Likely To Open Lower Ahead Of March Inflation Release: Expert Highlights 'Fairly Weak Returns' After 5%+ Gains In S&P 500 - Apple (NASDAQ:AAPL), Amtech Systems (NASDAQ:ASYS)
- CarMax, Lovesac And 3 Stocks To Watch Heading Into Thursday - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), CarMax (NYSE:KMX)
Faixa diária
9.96 10.43
Faixa anual
7.57 15.51
- Fechamento anterior
- 9.99
- Open
- 10.03
- Bid
- 10.37
- Ask
- 10.67
- Low
- 9.96
- High
- 10.43
- Volume
- 110
- Mudança diária
- 3.80%
- Mudança mensal
- 6.91%
- Mudança de 6 meses
- -7.90%
- Mudança anual
- -15.21%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh