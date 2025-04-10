KurseKategorien
RELL: Richardson Electronics Ltd

10.32 USD 0.05 (0.48%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RELL hat sich für heute um -0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.22 bis zu einem Hoch von 10.44 gehandelt.

Verfolgen Sie die Richardson Electronics Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RELL News

Tagesspanne
10.22 10.44
Jahresspanne
7.57 15.51
Vorheriger Schlusskurs
10.37
Eröffnung
10.34
Bid
10.32
Ask
10.62
Tief
10.22
Hoch
10.44
Volumen
26
Tagesänderung
-0.48%
Monatsänderung
6.39%
6-Monatsänderung
-8.35%
Jahresänderung
-15.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K