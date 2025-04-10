Währungen / RELL
RELL: Richardson Electronics Ltd
10.32 USD 0.05 (0.48%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RELL hat sich für heute um -0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.22 bis zu einem Hoch von 10.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die Richardson Electronics Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RELL News
- Planet Labs PBC (PL) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Richardson Electronics partners with KEBA for wind turbine pitch systems
- Richardson Electronics: A Strategic Pivot With Underappreciated Upside (NASDAQ:RELL)
- Richardson Electronics, Ltd. (RELL) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Richardson Electronics Q4 2025 sees EPS beat, stock climbs
- Richardson Electronics Q4 FY2025 slides: revenue up 6.3%, strategic repositioning underway
- Richardson Electronics (RELL) Surpasses Q4 Earnings Estimates
- Richardson Electronics reports Q4 growth, achieves positive operating income
- Richardson Electronics earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Richardson Electronics partners with Pakal Technologies for power switch tech
- Richardson Electronics unveils new monitoring relays
- I See Richardson Electronics Building Quiet Momentum (NASDAQ:RELL)
- US Stocks Likely To Open Lower Ahead Of March Inflation Release: Expert Highlights 'Fairly Weak Returns' After 5%+ Gains In S&P 500 - Apple (NASDAQ:AAPL), Amtech Systems (NASDAQ:ASYS)
- CarMax, Lovesac And 3 Stocks To Watch Heading Into Thursday - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), CarMax (NYSE:KMX)
Tagesspanne
10.22 10.44
Jahresspanne
7.57 15.51
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.37
- Eröffnung
- 10.34
- Bid
- 10.32
- Ask
- 10.62
- Tief
- 10.22
- Hoch
- 10.44
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- -0.48%
- Monatsänderung
- 6.39%
- 6-Monatsänderung
- -8.35%
- Jahresänderung
- -15.62%
