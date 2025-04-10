通貨 / RELL
RELL: Richardson Electronics Ltd
10.37 USD 0.38 (3.80%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RELLの今日の為替レートは、3.80%変化しました。日中、通貨は1あたり9.96の安値と10.43の高値で取引されました。
Richardson Electronics Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
9.96 10.43
1年のレンジ
7.57 15.51
- 以前の終値
- 9.99
- 始値
- 10.03
- 買値
- 10.37
- 買値
- 10.67
- 安値
- 9.96
- 高値
- 10.43
- 出来高
- 110
- 1日の変化
- 3.80%
- 1ヶ月の変化
- 6.91%
- 6ヶ月の変化
- -7.90%
- 1年の変化
- -15.21%
