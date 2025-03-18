QuotazioniSezioni
Valute / REE
Tornare a Azioni

REE: REE Automotive Ltd - Class A

0.74 USD 0.01 (1.37%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio REE ha avuto una variazione del 1.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.73 e ad un massimo di 0.76.

Segui le dinamiche di REE Automotive Ltd - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

REE News

Intervallo Giornaliero
0.73 0.76
Intervallo Annuale
0.53 11.68
Chiusura Precedente
0.73
Apertura
0.75
Bid
0.74
Ask
1.04
Minimo
0.73
Massimo
0.76
Volume
84
Variazione giornaliera
1.37%
Variazione Mensile
-3.90%
Variazione Semestrale
-72.39%
Variazione Annuale
-90.35%
21 settembre, domenica