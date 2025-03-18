货币 / REE
REE: REE Automotive Ltd - Class A
0.74 USD 0.02 (2.78%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日REE汇率已更改2.78%。当日，交易品种以低点0.70和高点0.75进行交易。
关注REE Automotive Ltd - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
REE新闻
- Redeia H1 2025 presentation slides: EBITDA up 2.8% amid record infrastructure investments
- Fed Uncertainty, Soft Inflation, and a 700% Winner
- REE Automotive receives Nasdaq non-compliance notice over share price
- REE Announces Cost Reduction Measures to Sustain Long-Term Growth
- Top 3 Consumer Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - REE Automotive (NASDAQ:REE), Jack In The Box (NASDAQ:JACK)
- H.C. Wainwright cuts REE Automotive stock rating to neutral
- Roth/MKM cuts Ree Automotive stock rating, slashes PT to $1
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.65%
- Crude Oil Falls Over 2%; US Retail Sales Increase 0.1% In April - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), Foot Locker (NYSE:FL)
- Ree Automotive Holding earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Dow Tumbles 150 Points; Walmart Earnings Top Views - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), Foot Locker (NYSE:FL)
- Walmart, Deere, Applied Materials set to report earnings Thursday
- Granada substation power loss pinpointed as origin of massive blackout in Spain, Portugal
- Tesla Rallies as U.S. Tariff Pause Ignites Comeback Across EV Sector
- What's Going On With REE Automotive Stock Tuesday? - REE Automotive (NASDAQ:REE)
日范围
0.70 0.75
年范围
0.53 11.68
- 前一天收盘价
- 0.72
- 开盘价
- 0.71
- 卖价
- 0.74
- 买价
- 1.04
- 最低价
- 0.70
- 最高价
- 0.75
- 交易量
- 82
- 日变化
- 2.78%
- 月变化
- -3.90%
- 6个月变化
- -72.39%
- 年变化
- -90.35%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值