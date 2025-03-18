Валюты / REE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
REE: REE Automotive Ltd - Class A
0.72 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс REE за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.69, а максимальная — 0.73.
Следите за динамикой REE Automotive Ltd - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости REE
- Redeia H1 2025 presentation slides: EBITDA up 2.8% amid record infrastructure investments
- Fed Uncertainty, Soft Inflation, and a 700% Winner
- REE Automotive receives Nasdaq non-compliance notice over share price
- REE Announces Cost Reduction Measures to Sustain Long-Term Growth
- Top 3 Consumer Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - REE Automotive (NASDAQ:REE), Jack In The Box (NASDAQ:JACK)
- H.C. Wainwright cuts REE Automotive stock rating to neutral
- Roth/MKM cuts Ree Automotive stock rating, slashes PT to $1
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.65%
- Crude Oil Falls Over 2%; US Retail Sales Increase 0.1% In April - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), Foot Locker (NYSE:FL)
- Ree Automotive Holding earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Dow Tumbles 150 Points; Walmart Earnings Top Views - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), Foot Locker (NYSE:FL)
- Walmart, Deere, Applied Materials set to report earnings Thursday
- Granada substation power loss pinpointed as origin of massive blackout in Spain, Portugal
- Tesla Rallies as U.S. Tariff Pause Ignites Comeback Across EV Sector
- What's Going On With REE Automotive Stock Tuesday? - REE Automotive (NASDAQ:REE)
Дневной диапазон
0.69 0.73
Годовой диапазон
0.53 11.68
- Предыдущее закрытие
- 0.72
- Open
- 0.72
- Bid
- 0.72
- Ask
- 1.02
- Low
- 0.69
- High
- 0.73
- Объем
- 93
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -6.49%
- 6-месячное изменение
- -73.13%
- Годовое изменение
- -90.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.